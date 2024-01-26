https://ukraina.ru/20240126/1052912569.html

Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева

Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева - 26.01.2024 Украина.ру

Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины

2024-01-26T09:06

2024-01-26T09:06

2024-01-26T09:08

поддержка

джон кирби

украина

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зарубежье

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В ходе брифинга для журналистов он вновь заверил, что проукраинская коалиция насчитает более чем 50 стран, которые по-своему поддерживают Киев.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. Рядовые американцы тоже выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствует ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.

https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

поддержка, джон кирби, украина, запад, новости, зарубежье