Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева - 26.01.2024 Украина.ру
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Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева - 26.01.2024 Украина.ру
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины
2024-01-26T09:06
2024-01-26T09:08
поддержка
джон кирби
украина
запад
новости
зарубежье
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В ходе брифинга для журналистов он вновь заверил, что проукраинская коалиция насчитает более чем 50 стран, которые по-своему поддерживают Киев.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. Рядовые американцы тоже выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствует ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.
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поддержка, джон кирби, украина, запад, новости, зарубежье
поддержка, Джон Кирби, Украина, Запад, Новости, Зарубежье

Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева

09:06 26.01.2024 (обновлено: 09:08 26.01.2024)
 
© AP / Alex BrandonПредставитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби выступает на брифинге для СМИ в Пентагоне в понедельник, 14 февраля 2022 г., в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© AP / Alex Brandon
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Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины
В ходе брифинга для журналистов он вновь заверил, что проукраинская коалиция насчитает более чем 50 стран, которые по-своему поддерживают Киев.
"Мы не видели какого-либо ослабления или разобщенности, когда речь заходит о поддержке Украины", - заверил Кирби.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет.
Рядовые американцы тоже выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствует ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.
Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.
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