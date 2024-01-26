https://ukraina.ru/20240126/1052912569.html
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева - 26.01.2024 Украина.ру
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины
2024-01-26T09:06
2024-01-26T09:06
2024-01-26T09:08
поддержка
джон кирби
украина
запад
новости
зарубежье
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В ходе брифинга для журналистов он вновь заверил, что проукраинская коалиция насчитает более чем 50 стран, которые по-своему поддерживают Киев.Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет. Рядовые американцы тоже выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствует ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.
https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
поддержка, джон кирби, украина, запад, новости, зарубежье
поддержка, Джон Кирби, Украина, Запад, Новости, Зарубежье
Кирби отказался признать очевидную разобщенность Запада в поддержке Киева
09:06 26.01.2024 (обновлено: 09:08 26.01.2024)
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби отказался признать разобщенность западных стран по поддержке Украины
В ходе брифинга для журналистов он вновь заверил, что проукраинская коалиция насчитает более чем 50 стран, которые по-своему поддерживают Киев.
"Мы не видели какого-либо ослабления или разобщенности, когда речь заходит о поддержке Украины", - заверил Кирби.
Вашингтон в конце декабря передал Киеву свой последний пакет военной помощи, новый запрос Белого дома ждет согласования в конгрессе, но пока подвижек в этом вопросе нет.
Рядовые американцы тоже выражают недовольство помощью Киеву, о чем свидетельствует ряд опросов. К примеру, ноябрьское исследование AP-NORC показывает, что относительное большинство американцев убеждены, что США тратят слишком много на помощь Украине.
Страны Евросоюза также пока не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву - активнее всего против новых финансовых вливаний выступает Венгрия.