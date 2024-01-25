https://ukraina.ru/20240125/1052899115.html

Украинский Высоцкий. Ко Дню рождения великого поэта

Украинский Высоцкий. Ко Дню рождения великого поэта - 25.01.2024 Украина.ру

Украинский Высоцкий. Ко Дню рождения великого поэта

Владимир Семенович всегда помнил о своих украинских корнях

2024-01-25T14:17

2024-01-25T14:17

2024-01-25T14:17

культура

эксклюзив

культура

украина

поэт

музыкант

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Поэт, композитор, бард и сценарист, актер театра и кино Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве.Мало кто вспоминает, что биография Владимира Семеновича всегда была тесно связана с Москвой — о том, что его семнадцать лет прошли на Большом Каретном переулке, знает сейчас вся страна, а детство барда подробно описано в многочисленных мемуарах его современников.Сегодня Высоцкий на Украине относится к категории запрещенных деятелей культуры. Биографический фильм о нем – "Высоцкий. Спасибо, что живой" Петра Буслова, – под строгим запретом. Во многом, вероятно, из-за исполнителя главной роли – актера Сергея Безрукова, внесенного в список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в качестве артиста, угрожающего территориальной целостности страны.Звучное имя великого артиста, известное абсолютно любому на постсоветском пространстве, конечно, пытаются использовать пропагандисты, но без особого успеха. Несколько лет назад директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предложил дискуссию о том, "поддержал бы Высоцкий аннексию Крыма и войну против Украины, или нет?", однако резонанса его инициатива не вызвала.Именно поэтому, особенно уместно вспомнить, что его корни ведут в Киев, где по сей день уцелел дом отца. выдающегося певца и актера — киевлянина Семена Высоцкого — и его деда Вольфа.Владимир (Вольф) Шлиомович Высоцкий, выходец из семьи профессиональных стеклодувов, приехал в Киев из Бреста, еще за несколько лет до революции — в 1911 году. Здесь он женился на богатой житомирянке Доре Бронштейн, которая славилась редкой красотой своих золотых волос. Их сын Семен появился на свет в июле 1916 года, на Бульварно-Кудрявской улице, а затем семья поселилась на Бибиковском бульваре, который с двадцатых годов прошлого века носит название бульвара Тараса Шевченко.В заполненной в 1922 году анкете дедушка Высоцкого пишет, что сочувствует коммунистической партии и смотрит на Октябрьскую революцию "как на явление, которого требовала сама жизнь". К этому времени он закончил экономический факультет Киевского коммерческого института и юридический факультет Киевского университета, продолжая получать образование в Киевском институте народного хозяйства.В голодные годы гражданской войны он занимался изготовлением театрального грима — вместе со своим братом Леоном, который стал впоследствии известным в Киеве химиком.Элегантный, прекрасно образованный Вольф Высоцкий неплохо зарабатывал и пользовался большим успехом у женского пола, закрутив роман с популярной актрисой Эльгой Аренс. Это в итоге привело его к конфликту с женой и переезду в Москву, где 25 января 1938 года родился его знаменитый внук. Соседи Высоцких по коммунальной квартире обратились к родителям новорожденного с призывом назвать его в честь летописного киевского князя: "всем миром решили назвать Вашего сына Олегом. Олег — предводитель Киевского государства". Однако в итоге младенец все-таки получил имя в честь своего деда.Первые визиты Высоцкого в Украину отслеживаются с осени 1958 года — его гражданская жена, выпускница МХАТовской школы-студии Иза Жукова уехала из Москвы на работу в Киевский театр имени Леси Украинки, где ее поселили прямо в театральной гримерной. Владимир неоднократно приезжал к ней на выходные — причем, заведующий труппой иногда оставлял влюбленным ключи от своего кабинета, где их никто не беспокоил.Сам Высоцкий обычно останавливался в Киеве у любимой бабушки. После разрыва с его дедом, она женилась на украинце и взяла себе имя Дарья Семененко — что помогло ей спастись во время немецкой оккупации Киева. После войны она переехала в другой старинный дом в центре Киева — по улице Ивана Франко, 20. Он стал главным киевским адресом поэта, который много раз приезжал в гости к любимой бабушке — и, согласно воспоминаниям друзей, любил весело проводить время в местных дворах, с гитарой и бутылкой портвейна. Как вспоминал потом отец Владимира, "ему очень нравился Киев, и он всегда говорил о нем с восторгом".В мае 1968-го Владимир Высоцкий приехал на съемки фильма "Карантин", и некоторое время работал на Киевской киностудии имени Довженко, создав для фильма известную песню — "Давно смолкли залпы орудий".По свидетельству известного краеведа Михаила Кальницкого, он особенно часто бывал в Украине с конца шестидесятых годов, когда киевские поклонники Высоцкого отсняли на кинопленку его творческую встречу с сотрудниками Института электросварки имени Патона в зале на улице Горького, 69 — где Высоцкий дважды побывал в 1971 и 1972 годах. Только в сентябре 1971 года, во время украинских гастролей Театра на Таганке, который на время обосновался в киевском Театре оперетты, он дал в украинской столице 29 концертов. Высоцкий бывал в КПИ, встречался с курсантами Высшего военно-морского политического училища на Подоле, и любил выпивать в ресторане "Динамо".Согласно легенде, в 1970 году, когда Высоцкий работал на съемках в Одессе, он неожиданно потребовал от режиссера Георгия Юнгвальда-Хилькевича неотложную командировку в Киев. "Отправьте меня в Киев. У меня там бабушка, мне срочно надо в Киев". "Посадили мы его на самолет. А спустя время узнали, что Высоцкий провел с бабушкой день, а на следующий она умерла, буквально у него на руках", — написал в своих воспоминаниях режиссер.Последний раз Владимир Высоцкий побывал в Киеве в 1978 году — опять-таки по дороге в Одессу, на съемки легендарной роли Глеба Жеглова.Впрочем, украинский след в биографии Высоцкого не ограничивается Киевом, где проживала его родня. Он множество раз бывал и работал в Одессе, которую увековечила одна из его самых известных песен.В который раз лечу Москва — Одесса…Опять не выпускают самолёт.А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса,Надёжная, как весь гражданский флот.Над Мурманском — ни туч, ни облаков,И хоть сейчас лети до Ашхабада,Открыты Киев, Харьков, Кишинёв,И Львов открыт — но мне туда не надо!У песни "Москва-Одесса" в 1979 году появилось продолжение – "Через десять лет все так же", о неизменной неразберихе в полетах и на аэродромах. Песня сохранилась в 11 разных записях, и имеет не только богатую историю, но и несколько вариантов названия: "Десять лет. Юбилейная песня", "Десять лет", "Через десять лет всё так же", "В аэропорту через десять лет. Юбилейная песня. К десятилетнему юбилею. Песня про аэрофлот", "Шуточная песня "Песня командировочного", "Через десять лет в Аэрофлоте".Выступая с ней в разных городах и даже странах Высоцкий неоднократно менял текст: во время концерта в Торонто в нем появилась шутка с отсылкой к блестящему фильму Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", в Ейске – куплет об этом портовом городе: "Невероятно, – в Ейске – уже по-европейски:свобода слова, – если это мат", в одном из черновиков – упоминание авиакатастрофы лайнера "Дуглас" в Чикаго, а в другом – строчки о ливанской столице, Бейруте.Но более популярной и известной осталась, все же, "Москва-Одесса", и не только в Советском Союзе, но и в дружественных странах: перевод композитора и поэта Войцеха Млынарского в Польше 80-х исполняли многие артисты, а самой необычной адаптацией можно назвать, пожалуй, композицию другого поляка – рок-музыканта Мацея Маленчука, выпущенную в 2011 году.Описанная в песне курьезная ситуация действительно произошла с Высоцким в 1968 году, когда вместо досъемок фильма "Служили два товарища" Евгения Карелова, поэт внезапно поменял билеты и улетел в Магадан: Одесский аэропорт уже не первый день не принимал рейсы.После визита в Макеевку поэт написал "Марш шахтеров", поныне входящий в число неофициальных гимнов донецкого края.Не космос — метры грунта надо мной,И в шахте не до праздничных процессий,Но мы владеем тоже внеземной —И самою земною из профессий."Никогда не думал, что Днепр – такая большая река!.."По настоятельным просьбам кременчугского комсомола приезжал Высоцкий выступать и на Полтавщину. Поэт с огромным интересом слушал рассказы о строительстве Кременчугской ГЭС, выступил в нескольких местных ДК и на камерных концертах – "квартирниках".В Кременчуге была записана фонограмма, за которой уже в постсоветской Украине долго охотились коллекционеры, на одном из домов была установлена памятная табличка: "В этом доме в 1975 году останавливался поэт и певец Владимир Высоцкий".Первая улица имени поэта появилась в Украинской ССР – в городе Нетешине Хмельницкой области, разросшегося благодаря строительству Хмельницкой АЭС. Высоцкого там знали и любили, а в 1986 году возникла дискуссия о наименовании улиц – до тех пор все новострои в Нетешине различались только по порядковым номерам введения в эксплуатацию. Депутаты горсовета Николай Гончар и Владимир Савчук предложили назвать одну из улиц именем поэта, но одобрение вышестоящей власти получили только через год – в 1987 году, собрав подписи местных жителей. Улица носит его имя до сих пор.Первый в мире бульвар имени Высоцкого появился в том же году, в Киеве.Хотелось бы верить, что придет день, и Киев вспомнит о корнях выдающегося поэта, увековечив его в памятнике, который однажды непременно появится — или на улице Франко, или на бульваре Шевченко.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, культура, украина, поэт, музыкант