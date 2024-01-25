Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times
Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан. Об этом 25 января сообщает газета Times
Как считают эксперты британского Минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки".
"Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона", - сказал правительственный источник.
Летом 2022 года в Британии были запущены курсы для более 30 тысяч украинских военных.
Накануне глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность.
Сейчас личный состав британской армии достигает примерно 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала 19 века.