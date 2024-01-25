https://ukraina.ru/20240125/1052898780.html

Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times

Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times - 25.01.2024 Украина.ру

Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times

Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан. Об этом 25 января сообщает газета Times

2024-01-25T13:48

2024-01-25T13:48

2024-01-25T13:48

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Как считают эксперты британского Минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки".Летом 2022 года в Британии были запущены курсы для более 30 тысяч украинских военных.Накануне глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность.Сейчас личный состав британской армии достигает примерно 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала 19 века.

https://ukraina.ru/20240118/1052759035.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

британия, всу, новости, зарубежье, обучение