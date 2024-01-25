Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times - 25.01.2024 Украина.ру
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Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times
Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times - 25.01.2024 Украина.ру
Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times
Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан. Об этом 25 января сообщает газета Times
2024-01-25T13:48
2024-01-25T13:48
британия
всу
новости
зарубежье
обучение
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Как считают эксперты британского Минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки".Летом 2022 года в Британии были запущены курсы для более 30 тысяч украинских военных.Накануне глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность.Сейчас личный состав британской армии достигает примерно 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала 19 века.
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британия, всу, новости, зарубежье, обучение
Британия, ВСУ, Новости, Зарубежье, обучение

Британия может применить опыт с бойцами ВСУ для обучения своих граждан - Times

13:48 25.01.2024
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
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Британия может воспользоваться уроками, извлеченными при обучении украинских солдат, для подготовки собственных граждан. Об этом 25 января сообщает газета Times
Как считают эксперты британского Минобороны, из обучения украинских военных и гражданских можно извлечь "полезные уроки".
"Мы видим, что многое из того, что мы делаем, может послужить репетицией миссии по формированию нашего собственного второго эшелона", - сказал правительственный источник.
Летом 2022 года в Британии были запущены курсы для более 30 тысяч украинских военных.
Накануне глава генштаба вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс призвал британцев быть готовыми к службе в армии в случае конфликта с Россией. При этом правительство Великобритании подтвердило, что не планирует вводить воинскую повинность.
Сейчас личный состав британской армии достигает примерно 76 тысяч человек, что является самым низким показателем с начала 19 века.
18 января, 12:27
Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая УкраинуПремьер Британии Риши Сунак посетил Украину, и в ходе его визита Лондон и Киев подписали двустороннее соглашение. Помимо этого, Сунак объявил о выделении украинской стороне очередного пакета военной помощи
 
БританияВСУНовостиЗарубежьеобучение
 
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