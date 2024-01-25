https://ukraina.ru/20240125/1052895517.html

Чтобы вернуть наших ребят домой, будем разговаривать хоть с чертом - Картаполов

Чтобы вернуть наших ребят домой, будем разговаривать хоть с чертом - Картаполов - 25.01.2024 Украина.ру

Чтобы вернуть наших ребят домой, будем разговаривать хоть с чертом - Картаполов

Для возвращения российских военнопленных домой надо разговаривать "хоть с чертом". Такое мнение высказал журналистам глава комитета по обороне Госдумы России Андрей Картаполов 25 января

2024-01-25T12:50

2024-01-25T12:50

2024-01-25T12:50

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"Мы не можем бросить наших ребят, поэтому будем разговаривать хоть с чёртом, работать хоть с нечистым, но надо наших ребят вытаскивать. Нет другого выхода, будем разговаривать. С учетом всех реалий, с учетом всех событий и пониманием того, с кем мы имеем дело", - процитировал мнение Картаполова телеграм-канал "Радио Маяк".Депутат не исключил, что власти в Киеве попытаются "сделать новую Бучу" к заседанию СБ ООН 26 января, но факты будут не на их стороне."Они, естественно, будут пытаться, что-то там говорить, но факты упрямая вещь. Другое дело, что свободная в кавычках западная пресса напишет то, что ей скажут, но что тут поделать…", - заявил Картаполов.По его словам, родственникам погибших украинских военнопленных надо "пойти и спросить у Зеленского - за что он убил их сыновей, мужей и отцов".Как сообщало издание Украина.ру, 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью сбила ракета, выпущенная ВСУ. На борту находились 65 украинских военнопленных, который везли в Белгород для обмена. Кроме военнопленных, в самолете были трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все погибли.

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новости, госдума, военнопленные, самолет, крушение