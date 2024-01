https://ukraina.ru/20240125/1052891549.html

Украина – государство-террорист. Но никто не знает, что с этим делать

Когда все в России и в мире пытались разобраться, как погибли 74 человек в подбитом украинской ПВО российском транспортнике Ил-76 над Белгородской областью, в тот же день, 24 января 2024 года, Украина била по другим российским областям

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. "24 января около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — утверждает оборонное ведомство.Губернатор Брянщины Александр Богомаз подтвердил: в небе над регионом были сбиты два БПЛА, хотя, слава Богу, пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные и экстренные службы.В тот же день поступили сообщения о перехвате выпущенных ВСУ по территории России ракет "Точка-У". А всего за сутки системы ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник.И это все поставило перед Россией, как минимум, два главных вопроса.Первый фактически озвучил в Госдуме председатель комитета по обороне Андрей Картаполов, когда, докладывая о страшном инциденте, сообщил, что "Ил-76 был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) либо Patriot, либо IRIS T немецкого производства, специалисты разберутся".Специалисты действительно должны разобраться не только с военно-технической, но и с политической стороной вопроса – кто сидел за пуском этих ракет и какова вовлеченность так называемого коллективного Запада в это преступление?Военные специалисты уже утверждают, что если это были ракеты Patriot, тогда на кнопку "пуск" нажимали точно не украинцы. Американский ЗРК Patriot – слишком сложный для "автохтонов демократии с Днепра", и американцы, по идее, должны были сто раз подумать перед тем, как подпускать туда укро-патриотов и укров-садистов. Хотя бы потому, что руководство США на всех уровнях клянется, что требует от Украины и ее неонацистского режима Владимира Зеленского не стрелять американским оружием по исконно российской территории.Если две другие ракеты были выпущены из немецкого ЗРК IRIS-T или норвежского NASAMS (есть и такая версия-допущение), то тогда могли поработать на смерть и сами украинцы – эта техника им как бы под силу.Но выяснять нужно, потому что другой главный вопрос был поднят в Госдуме и Совете федерации России. Сразу три депутата Госдумы – указанный Картаполов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и депутат из Крыма Дмитрий Белик, а также первый замглавы Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров призвали объявить Украину страной-террористом. Со всеми вытекающими из этого последствиями."На сегодняшний день эта мера не просто актуальна, она уже назрела. Сколько убито мирного населения их руками, сколько раз они били по своим же солдатам, которые сдавались в плен? Это не борьба за независимость, это не западные ценности, это самый настоящий терроризм. А идеологом этих поступков является именно правящая киевская власть. Признать этот режим террористическим, думаю, будет справедливо", — заключил Белик."Киевский режим необходимо признать террористическим, а всю клику Зеленского – "террористической ячейкой", – добавил глава ЛДПР.Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин эту инициативу поддержал. Особенно на фоне заявления Минобороны России, которое в своем пресс-релизе о сбитом самолете указало: "Нацистский киевский режим пошел на данный шаг, преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных. Совершением данного теракта украинское руководство показало свое истинное лицо – пренебрегло жизнями своих граждан".И если поставить этот вопрос на голосование в двух палатах Федерального собрания Российской федерации, то решение скорее всего будет принято. Наверняка – единогласно. Тем более, что и основание для этого есть из так называемого международного права – из декларации "The Geneva Declaration on Terrorism", принятой Женевской конференцией по вопросу терроризма еще в 1987 году. Тогда конференция определила государственный терроризм как "практики полицейского государства", направленные против своих граждан.Вот пункты этой резолюции, определяющие гостерроризм любого полицейского государства:– наблюдение, разгон собраний, контроль за новостями (СМИ), избиения, пытки, ложные аресты, массовые аресты, фальсифицированные обвинения, показательные суды, убийства;– доставка государством оружия массового поражения на территорию других государств, в их территориальные воды или в международные воды;– военные маневры и учения, проводящиеся вблизи границ другого государства и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности;– атака вооруженными силами государства целей, которая представляет угрозу для гражданского населения, живущего в другом государстве;– создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета другого государства;– убийства и попытки убийств государственных деятелей других государств или национально-освободительных движений, направляемые государством вне зависимости от того, выполняются ли они с помощью военного удара, специальных операций или найма агентов;– тайные операции разведывательных или других государственных сил, направленные на дестабилизацию или подчинение другого государства, национально-освободительного движения или международного мирного движения;– кампании по дезинформации, направленные на дестабилизацию других государств;– продажа оружия, поддерживающая продолжение региональных войн и задерживающая политическое решение конфликтов;– отмена гражданских прав и свобод, положений конституции и законов под предлогом противодействия терроризму;– разработка, испытание и развертывание ядерного и космического оружия, повышающего вероятность геноцида и экоцида, обрекающее бедных на продолжающуюся нищету и все человечество — на постоянный страх.Вот кроме "разработки, испытания и развертывания ядерного и космического оружия", а только попыток предпринять такие шаги, чему из указанного не соответствует сегодняшняя Украина? Правильно – всему!Начало гражданской войны с тотальным уничтожением собственного населения в самопровозглашенных республиках Донбасса при помощи армии, что запрещено украинской же Конституцией.Полное подавление демократических прав и свобод в собственной стране с уничтожением свободных СМИ, любой политоппозиции и организаций, выступающих за права человека.Похвальба причастностью к уничтожению не только военно-политических противников в непокорных ЛДНР (Гиви, Моторола, Алексей Мозговой, Александр Захарченко и другие), но и убийствам политических визави в самой России (политолог Дарья Дугина, военкор Владлен Татарский, организация покушений и обещания их против других неугодных).Периодические обстрелы новых территорий России -- Крыма, республик Донбасса, Запорожской, Херсонской, а также обещанные и регулярно осуществляемые удары по Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и прочим областям "исконной" России.Незаконная продажа Киевом оружия из западной помощи во все страны, в том числе и международным террористическим организациям (ХАМАС, атаковавший Израиль, благодарил укро-неонацистов за проданные смертоносные цацки).Лингвоцид, геноцид и экоцид, которые неонацистский режим предпринимает в отношения собственного населения в вопросах запрета русского языка и культуры, угроз взорвать Запорожскую АЭС, запретить Украинскую православную церковь обвиненную в связах со "страной-агрессором" -- Россией.Тайные террористические операции, направленные на дестабилизацию обстановки в Крыму или на подрыв Крымского моста с гибелью мирных людей.Все это – из арсенала киевского режима, который таким образом борется с Россией. И, повторяю, все полностью подпадает под пункты "The Geneva Declaration on Terrorism". Более того, украинское руководство и не собирается прекращать подобные действия, а наоборот – утверждает в спецзаявлении: "Вооруженные Силы Украины продолжат принимать меры по уничтожению поставок, контролю воздушного пространства для уничтожения террористических угроз, в том числе на маршруте Белгород-Харьков".Однако тут и возникает третий, не менее важный вопрос: если объявить Украину "государством-террористом", что потом с этим делать? В международной практике известно, что государства, попавшие в список спонсоров терроризма, подвергаются односторонним санкциям. Им запрещено предоставлять какую-либо помощь, экспортировать продукцию и технологии двойного назначения. Могут быть наложены отдельные санкции, например, ограничение участия в программах безвизового въезда, лишение дипломатических иммунитетов.Инициатор призыва депутат Белик уверен: "Никаких мирных переговоров с правящим на Украине режимом Владимира Зеленского вести нельзя. Либо они могут быть только на условиях капитуляции". С ним согласен сенатор Джабаров: "С Украиной — возможно, но не с режимом Зеленского. Потому что этот режим – преступный".О том, что Киев поставил под вопрос возможность любых договоренностей, совершив акт безумного варварства и сбив Ил-76 в Белгородской области, говорил и посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Другие специалисты утверждают, что объявление Украины "террористом" позволит начать мероприятия, о которых говорил президент Владимир Путин, -- организацию некоего санитарного коридора между приграничными областями страны и Украиной.И инцидент действительно может изменить стратегию Москвы в отношении Киева в сторону еще большего ужесточения в условиях, когда диалог и так поставлен на паузу из-за нулевого доверия сторон друг к другу.Политолог из МГУ имени Михаила Ломоносова Артем Косоруков рассказал журналистам об украинцах: "…Они долбят по мирному населению. Они ведут не военный конфликт, а террористические акты устраивают. …По идее, если украинский режим Зеленского признать террористическим, значит, с ним нельзя торговать, то есть прокачивать через Украину газ для европейских потребителей, а сейчас пока еще прокачивают. …В отношении режима Зеленского, думаю, крайних мер не предпринимают, чтобы все-таки оставалось хоть какое-то юридическое основание для контактов с украинской стороной. Но когда-нибудь и эта ниточка порвется".Но проблема-то в том, сколько времени пройдет, пока она прервется и сколько новых преступлений совершат украинские неонацисты. Пока не ясно. За два дня до преступления 22 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Путин не получал предложений о признании членов правительства Украины террористами.И хотя в МИД России назвали "безумным варварством" удар ВСУ по российскому Ил-76, замдиректора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев рассказал об еще одной проблеме: "Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма". И другие специалисты утверждают, что Москва не должна идти на поводу у Запада, который постоянно вешает ярлыки на другие страны, что и является частью гибридной войны против России.Есть и другие проблемы. Политолог Косоруков акцентировал внимание на том, что украинский режим, сбивая самолет со своим гражданами, хочет "не допустить того, чтобы пленные вернулись и рассказали о том, что Россия нормально с ними обращалась и что у нас (то есть в России. – Авт.) гораздо лучше, чем на Украине". Это стимул для Украины и дальше "мочить" своих.И, конечно же, на решительность действий России влияет очень распространенное мнение о том, что Украина специально устраивает кровавые и безумные провокации, чтобы вынудить Москву на аналогичные действия и потом обвинить ее во всех смертных грехах и преступлениях против человечности.Международная как бы правовая снова для этого заложена. После начала СВО Россию признали террористической или спонсором терроризма семь государств (Украина, Чехия, Польша, Словакия, Латвия, Литва, Эстония), Европарламент, Парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Совета Европы, а также конкретно Сенат США.Как говорится в таких случаях, на ворах и шапки горят. Но ведь России от этого не легче – она стоит перед страшной дилеммой: надо отвечать, но как? А Запад однозначно готовится воевать с нею в долгую. Руками Украины.

