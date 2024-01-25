Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий - 25.01.2024 Украина.ру
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Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий
Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий - 25.01.2024 Украина.ру
Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий
На кадрах крушения Ил-76 в Белгородской области четко видно, что летчики отводили самолет от населенного пункта. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
2024-01-25T07:13
2024-01-25T07:26
ил-76
новости
самолет
евгений балицкий
летчики
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"Я видео видел, но, к сожалению, не качественно для того, чтобы полностью понять характер попадания ракеты. Но ракета могла нанести ущерб самолету так, что мы внешне этого не увидим с такой дистанции. Но то, что летчики отводили самолет от населенного пункта, это четко видно на кадрах - они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта. Поэтому слава нашим ребятам героям и царствие небесное нашим пилотам, которые погибли", - сказал Балицкий.По его словам, Украина должна понести ответственность за сбитый самолет, отвечать надо ударами по центрам принятия "таких подлых" решений.В 1991 году Балицкий окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза М. М. Расковой по специальности "летчик-инженер", после учебы он вернулся в родной Мелитополь, где стал военным летчиком и летал на Ил-76. Балицкий провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
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ил-76, новости, самолет, евгений балицкий, летчики
Ил-76, Новости, самолет, Евгений Балицкий, летчики

Летчики Ил-76 отводили самолет от населенного пункта — Балицкий

07:13 25.01.2024 (обновлено: 07:26 25.01.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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На кадрах крушения Ил-76 в Белгородской области четко видно, что летчики отводили самолет от населенного пункта. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передает РИА Новости
"Я видео видел, но, к сожалению, не качественно для того, чтобы полностью понять характер попадания ракеты. Но ракета могла нанести ущерб самолету так, что мы внешне этого не увидим с такой дистанции. Но то, что летчики отводили самолет от населенного пункта, это четко видно на кадрах - они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта. Поэтому слава нашим ребятам героям и царствие небесное нашим пилотам, которые погибли", - сказал Балицкий.
По его словам, Украина должна понести ответственность за сбитый самолет, отвечать надо ударами по центрам принятия "таких подлых" решений.
В 1991 году Балицкий окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза М. М. Расковой по специальности "летчик-инженер", после учебы он вернулся в родной Мелитополь, где стал военным летчиком и летал на Ил-76. Балицкий провел на службе в различных авиационных гарнизонах четыре года, был уволен в запас в звании капитана.
Накануне ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили данные с сайтов.
По данным Минобороны РФ, Киев прекрасно знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 16:46
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Ил-76НовостисамолетЕвгений Балицкийлетчики
 
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