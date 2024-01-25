https://ukraina.ru/20240125/1052884388.html

Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией

Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией - 25.01.2024 Украина.ру

Станислав Крапивник: Пока ВСУ уничтожают сами себя, "взрослые дети" США "подготовились" воевать с Россией

Основная проблема ВСУ состоит в том, что мы выбили основной кадровых состав их двух армий, которые они создали за два года. Сейчас они затыкают дыры в обороне людьми, которые в плохой физической форме или ни разу не держали оружия в руках

2024-01-25T04:14

2024-01-25T04:14

2024-01-25T04:14

интервью

россия

всу

пленные

самолет

нато

сша

ядерное оружие

германия

польша

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С каждым днем эта проблема будет нарастать, считает офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ВСУ под Белгородом из американского ЗРК Patriot сбили российский транспортный самолет Ил-76, который перевозил 65 украинских пленных для обмена. Вражеские СМИ поначалу заявляли, что Украина сбила этот самолет, на борту которого якобы находился ЗРК С-300, однако потом стали удалять эти публикации.- Станислав, ВСУ сделали это случайно или намеренно?- Намеренно. Украина получила информацию, что этих пленных будут перевозить на самолете. Об обмене тоже было обговорено заранее. Так что все их слова про ракеты к С-300 – это просто отмазка.Киевский режим проигрывает. Ему нужны хоть какие-то громкие удары, чтобы хоть как-то поддержать моральный дух своей армии и населения. Вот они и ударили по транспортному самолету, который перевозил своих же людей.- Каким же образом это может поднять боевой дух украинской армии и населения?- Украинская власть вбивает в голову своим военнослужащим мысль о том, что русские – это звери, которые в плену будут их пытать и насиловать. Но когда их пленные возвращаются домой, они рассказывают, что их в лагере кормили и лечили. Именно это подрывает моральный дух ВСУ.Во время Кубинской революции Фидель Кастро всегда давал возможность солдатам правительственной армии сдаваться в плен и хорошо с ними обращался. А потом он их отпускал. Первый раз этот солдат сдался неохотно. Во второй раз он сдался охотнее. А в третий раз он вообще переходил на сторону революционеров, потому что иначе его свои бы расстреляли. Это была вполне эффективная психологическая война.Мы знаем, что киевский режим - не против уничтожения собственных пленных. Мы помним, что когда пленные "азовцы"* начали давать показания, им сразу же начали падать на голову ракеты от "Хаймарсов". Зеленскому важно удержать власть. А для этого нужно удержать под контролем вооруженные силы, часть которых уже деморализована.- Вы напомнили удар по СИЗО в Еленовке. Тогда киевскому режиму удалось замять эту историю. Удастся ли ему это сейчас?- Удастся.На Украине установлен тотальный контроль над СМИ. Телемарафон крутит пропаганду без остановки.Кстати, Коломойский** был одним из последних высокопоставленных лиц, телеканалы которого транслировали что-то отличающееся от того, что говорит Зеленский. Но сейчас Коломойский** в тюрьме.Американские СМИ об этом инциденте тоже ничего не скажут. Они просто скажут, что ВСУ сбили российский транспортный самолет и что это большая победа. Люди вроде Такера Карлсона, может быть, что-то и скажут. Но их очень мало.В Европе тоже давятся все альтернативные мнения. Возьмем ту же немецкую журналистку Алину Липп, которая неоднократно посещала Донбасс. Если она вернется в Германию, ей грозит три года тюрьмы только за то, что она высказывала мнение, отличающееся от позиции официального Берлина. И она не одна такая.Так что Запад вполне научился во имя своей "свободы и демократии" давить всех подряд.- Как этот инцидент в целом скажется на обмене пленными? Ведь русских солдат тоже нужно как-то оттуда вызволять.- Я не вижу с этим большой проблемы.Напомню, что около 10 тысяч всушников сдались в плен с середины лета 2023 года, когда мы запустили радиочастоту 149.200 "Волга". Каждый день в плен сдаются минимум по 10 человек. А в украинском плену сейчас находятся максимум 300-400 русских солдат. Так что материала для обменного фонда у нас больше чем достаточно.Кстати, большинство украинских пленных домой не вернутся. Потому что любого пленного (кроме инвалида), который вернется на Украину, снова отравят на фронт. Никто с ними церемониться не будет.Более того, уже бывало немало случаев, когда украинские пленные подавали на российское гражданство. Если ты попадаешь в плен и тут же подаешь на гражданство своего врага, это уже во многом говорит, какая "духовность" царит в стане противника.- Как эта ситуация может сказаться на поставках западных систем ПВО на Украину?- Повторюсь, для Запада в этой ситуации главное то, что ВСУ сбили русский военно-транспортный самолет. То, что на его борту находились 65 украинских пленных, никого не волнует. Наоборот, это будет лишний повод сказать, что украинская армия эффективно использует западные средства ПВО, поэтому Киеву нужно передать больше комплексов.Другое дело, что сам Запад испытывает серьезные проблемы в части ПВО. Больше четверти западных систем уже находится на Украине. Ракеты еще производят, но создать пусковые установки очень дорого и долго. Немцы и поляки не собираются отдавать Киеву то, что защищает Польшу и Германию. США еще могут что-то привезти из Америки, но большую часть они уже привезли.Они комплексы теряют, а на их восполнение нужно время.- Готов ли Запад разоружать собственные армии в пользу Украины?- Нет. В ущерб себе Запад делать ничего не будет.Я уже говорил, что Запад готовится к большой войне с Россией. Задача Запада состоит в том, чтобы Украина как можно дольше продержалась на поле боя и потратила на это как можно меньше западных ресурсов. Поэтому Западу нужно вооружить себя, а украинцев держать в качестве пушечного мяса, чтобы они пролили как можно больше русской крови.Посмотрите, насколько откровенно говорят американские сенаторы. Мол, война на Украине – это выгодная инвестиция для Вашингтона, потому что она создает рабочие места для простых американцев. "Вот тебе, украинец, палка. Иди умирай, а мы на тебе будем зарабатывать деньги".Посмотрите, что говорят сами представители киевского режима: "Дайте нам оружие, чтобы украинцы вместо американцев и европейцев умирали за западные ценности". Это же ужас какой-то. Но народ на Украине этого не понимает. Он или зомбирован, или загнан в угол.Тем не менее, украинские граждане начинают прозревать. Например, в Харькове был случай, когда 70-летний мужчина зарезал "рекрутера", потому что он отправил на фронт его сына-астматика, а этот парень потом там от астмы умер. Еще был случай, когда военкоматчиков просто-напросто забросали гранатами.Чем больше украинский режим будет бояться, тем лучше. Они уже начинают обсуждать эвакуацию во Львов. И это хорошо.- Насчет подготовки к большой войне. Недавно в "Блумберге" вышла статья, где говорилось о том, что в марте 2022 года, когда российские войска были в уязвимом положении, Байдену предлагали ввести в бой американскую армию, но он испугался ядерного шантажа Путина. Действительно ли Запад рассматривал именно такие планы в то время?- США еще в 1999 году разрабатывали такие планы на уровне штаба корпуса, в котором я служил. Мы разыгрывали разные сценарии войны с Россией. И такие сценарии разрабатываются до сих пор. Просто в России не хотели в это верить. Когда я еще 12 лет назад об этом рассказывал, многие считали, что я преувеличиваю. Мол, не может такого быть. Но это более чем реально.В начале 2000-х Россию спасли две вещи: приход к власти Владимира Путина и то, что США переключили свое внимание на Ближний Восток. В Вашингтоне полагали, что они быстро разберутся с Ираком, Россия будет еще больше разваливаться и в случае войны ее сопротивление будет минимальным. Слава богу, все произошло не так, как они думали.Поймите, что Россия останется для США угрозой номер один. Да, сейчас модно говорить, что главная цель США – это Китай. Но Китай невозможно победить, пока у него есть стратегический тыл в виде России. Поэтому Штаты пытались сделать так, чтобы Россия была "Украиной" для Китая.У них это не получается. Экономика России и ее армия стали только сильнее. Но от этой затеи они не отказались. Поэтому власти США все чаще мыслят категорией: "Сейчас или никогда".Теперь насчет ядерного оружия. США себя тщательно уговаривают, что оно или никогда не будет использоваться, или последствия его применения будут минимальными.Первая такая идиотская статья вышла еще 12 лет назад в "Вашингтон Пост". Там говорилось примерно следующее: "Не нужно бояться ядерных ударов. Да, ты можешь оказаться в центре города, но ты умрешь быстро и безболезненно. А если ты будешь за его пределами, ты спрячешься в убежище на сутки. За это время радиация спадет и можно будет жить как прежде".Да, это чушь. Но те американцы, которые еще умеют читать, в это верят.- Понятно, что применение ядерного оружия приведет к человеческим жертвам. А насколько оно эффективно с точки зрения уничтожения вооруженных сил противника?- Ядерное оружие как раз опасно тем, что если какая-то из сторон его применит один раз, то потом не сможет остановиться.Возьмем тактическое ядерное оружие. У него есть своя классификация. Политики планируют его применить по принципу "удар-контрудар". Но как только это давление начнет накапливаться, у политиков возникнет соблазн не применять что-то одно из ядерного арсенала, а бить всем, что есть. Просто-напросто тормоза слетят.Ты ударишь мои войска двухкилотонной бомбой и уничтожишь мою бригаду. Я брошу на твои войска десятикилотонной бомбой и уничтожу твою дивизию. А потом удары могут наноситься по городам. А потом стороны могут применить и стратегическое ядерное оружие. И это уже будет конец и для США, и для России, и для Европы.У России будет чуть больше шансов уцелеть, потому что у нее большая и малозаселенная территория. Но крупные города будут уничтожены. США тоже будет нанесен большой урон, потому что 70% ее населения проживают на одном побережье и на другом. А Европа вообще будет стерта с лица земли. Там очень много маленьких стран и она очень плотно заселена. Любой удар по центральной части Европы накроет огромную территорию.В Америке проводилось исследование, где было сказано, что если вы ударите по 49 ключевым городам, которые важны с точки зрения населения, экономики и логистики, США окажутся в средневековье. А у России таких технологических узлов - еще меньше.Я надеюсь, что у коллективного Байдена еще остался здравый смысл и что этого не произойдет.- Есть мнение, что Москва как раз делает основную ставку не на выполнение задач СВО, а на общее перевооружение своей армии. Насколько ей это удается?- Ей это удается достаточно хорошо и достаточно быстро.Да, формально у НАТО - в разы больше танков и самолетов. Но надо детально смотреть на то, у кого из натовских стран какие самолеты и танки. У кого-то могут быть "Леопарды А-6" и "Абрамсы А-2", а у кого-то могут быть танки М-60 образца 1970-х годов и старше.Никаких единых стандартов НАТО тоже нет. Есть стандарты по связи, есть стандарты по калибрам, чтобы оружие можно было передавать друг другу. Но не все страны ему придерживаются. У половины стран НАТО вообще никогда не было боеспособных армий. Мы же не будем обсуждать сценарий, при котором Россия будет воевать с Болгарией или Грецией.Даже Румыния, которая сейчас бьет себя кулаков в грудь, за последние 200 лет ни разу не смогла создать боеспособную армию.Когда-то самой боеспособной армией Европы была Германия. Но сейчас сами немцы говорят, что Бундесвер сейчас может оборонять максимум неделю любой город кроме Берлина, потому что он слишком большой. Бундесвер действительно деградировал. Я помню его в 1990-е годы, когда мы с ними сотрудничали. То, что было тогда и то, что сейчас – это даже не день и ночь. Это блеклая тень от того, что когда-то было.У Великобритании – всего две дивизии. И ее флот сейчас вдвое уступает русскому флоту.В Америке – тоже большие проблемы.Все эти страны развалили свои вооруженные силы. Сейчас они это все пытаются накачать обратно. Более того, без большого призыва все эти армии не смогут воевать больше двух недель. А любое крупное государство всегда испытывает проблемы с массовой мобилизацией.Все еще зависит от менталитета конкретного народа. Немцы, может быть, и пойдут воевать. А испанцы начнут бежать. А французы вообще начнут бунтовать.С другой стороны, в ближайшее время НАТО проведет самые большие учения с конца холодной войны Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник — 2024"), в которых примет участие 90-тысячная группировка. Они пройдут непосредственно на границе Польши и Украины. Я не знаю, к каким последствиям могут привести эти маневры.Очень много войн началось просто потому, что политики стали принимать тупые решения. Первая мировая – прекрасный тому пример. Эта 90-тысячная группировка вполне может зайти на западную Украину.Причем американские подразделения, которые там будут представлены, перебросят из самой Америки. Они дополнят 82-ю воздушно-десантную дивизию (она уже находится в Польше) или 101-ю дивизию (она уже в Румынии). Я уже не говорю про 200-тысячную польскую армию.Так что общая группировка НАТО у границ РФ и Белоруссии составит около 400 тысяч военнослужащих. И я боюсь предположить, какие чудеса идиотизма могут сотворить западные военные и политики.Лет 30 назад я был бы уверен, что среди них возобладает здравый смысл. Но сейчас по своей психологии это большие дети.- Так и каков должен быть исход украинской кампании, чтобы НАТО не думал воевать с Россией?- Не знаю.Проблема в том, что на Западе уже нет военных, политических и экономических экспертов которые хорошо знают и понимают Россию. У них остались некоторые толковые советологи, но их никто не слушает. А большинство этих "русских" экспертов даже ни разу в России не были. Они пишут статьи. Другие "эксперты" эти статьи читают, а потом пишут точно такие же статьи. Возникает эхо-камера, когда в одной комнате сидят люди, которые транслируют друг другу одинаковое мнение. Более того, эти люди искренне считают, что весь мир должен думать точно так же, как и они. Потому что иначе и быть не может.Но это "иначе" случилось. Им приходится объяснять, почему Россия не развалилась за эти два года. А объяснять им это приходится в духе Гитлера 1945 года: "Продержитесь немного, скоро у нас появится новая армия и чудо-оружие".Не забывайте также, что на Западе скоро выборы. Западные экономики разваливаются из-за антироссийских санкций, поэтому популистские партии (например, "Альтернатива для Германии") стали набирать силу. Заткнуть этих людей и остаться у власти можно только одним способом – комендантский час или военное положение.Надеюсь, что до этого все же не дойдет. Но возможно всякое развитие событий.- Текущую ситуацию в зоне СВО оптимисты и пессимисты толкуют по-разному. Одни говорят: "Мы продвигаемся медленно, но везде". Другие говорят: "Мы продвигаемся везде, но медленно". Как ее оцениваете вы? Чего ждете дальше?- Мы можем ударить танковой дивизией и продвинуться быстрее. Но это приведет к большим потерям. Поэтому нужно удерживать некий баланс. Пока мы его удерживаем. Мы потихоньку продвигаемся, украинская оборона постепенно сыплется.Основная проблема ВСУ состоит в том, что мы выбили основной кадровых состав их двух армий, которые они создали за два года. Сейчас они затыкают дыры в обороне людьми, которые в плохой физической форме или ни разу не держали оружия в руках. С каждым днем эта проблема будет нарастать.Да, обороняться всегда проще, чем наступать. Но активная оборона все равно предполагает какие-то контрудары. А половина из этих людей, которых привозят на фронт, ни о каких контратаках не думает. Они думают только о двух вещах: как бы быстрее сбежать и как бы быстрее сдаться.Несколько дней назад за одни сутки мы на одном участке заняли 51 квадратный километр. А ВСУ за четыре месяца "контрнаступа" захватили всего лишь 120 квадратных километров. Более того, за время того же "контрнаступа" мы на севере заняли более 300 квадратных километров.Но на Западе об этом никто не говорил. Западные СМИ писали только о том, что происходило на юге. Телевидение показывало карту, где эта территория выглядела очень большой. Но на самом деле это только маленький квадратик. Это вызвало большое разочарование на Западе.Так что мы продолжим это медленное продвижение.* Члены запрещённой в РФ организации** Внесён Росфинмониторингом в реестр спонсоров терроризма и экстремизма

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, пленные, самолет, нато, сша, ядерное оружие, германия, польша, сво