Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло" - 25.01.2024 Украина.ру
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Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"
Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло" - 25.01.2024 Украина.ру
Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"
Россия получила государственный иммунитет от европейской заразы и политических разводок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Он также объяснил, почему украинцы побегут из страны после подписания Зеленским соглашения с Британией и зачем глобалисты пугают мир "болезнью Х"
2024-01-25T06:21
2024-01-25T06:21
интервью
украина
британия
гражданство
верховная рада
владимир зеленский
давос
глобализм
оон
нато
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— Дмитрий Игнатьевич, глава российского МИД Сергей Лавров в рамках заседания Совбеза ООН (созванного в том числе по случаю трагедии в Донбассе) призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время". Что значит это "пока"? Прислушаются ли к словам дипломата элиты западного мира и в ООН?— Не знаю точно, что министр Лавров имел в виду, но попробую догадаться.Как известно, "фишкой" отечественной дипломатии со времен Александра Сергеевича Грибоедова является то, что каждое новое ее предложение хуже для оппонирующей стороны, чем предыдущее. В том случае, конечно, если первым предложением явно и демонстративно пренебрегают.Раков "по пять" надо брать вовремя. А хуже горя от ума может быть только горе без ума.В конфликте России и Запада пока еще есть возможность, что называется, "разойтись краями". То есть сохранить лицо нашим нынешним недругам и даже — избежать многих внутренних и внешних потрясений. Пока еще не поздно признать и ошибочную стратегию расширения НАТО за счет российской безопасности, и гнилую тактику создания агрессивного нацистского пояса вокруг РФ.Но завтра, возможно, уже пойдет речь не о возвращении НАТО в обозначенные границы, а об исчезновении Альянса. Не о денацификации и демилитаризации российских окраин, а об денацификации и демилитаризации западных метрополий…Больно нашим оппонентам будет по-любому. Но пока боль терпима. Если, конечно, не затянут с решением.— Поговаривают, что нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш — человек без собственного политического лица, без собственной политической воли и без собственной политической чести…— Мне сложно дать ему оценку, так как не довелось встречаться лично. А чужому мнению я не особо доверяю.Думаю, что он заложник своего статуса. Трудно быть нормальным человеком, имея титул "генеральный секретарь". В этом закодировано слишком много нарративов, тайных смыслов, соблазнов и дурной кармы… Но еще в большей степени, он заложник своего кабинета. Мне, кстати, довелось бывать там у предшественников Гутерреша. Небольшой во всех смыслах кабинетец персоны, которая полностью зависит от внешних денег, посторонней воли, чужой силы. Там на стене висит полотно знаменитого художника: пожилой унылый рыбак ловит примитивной удочкой рыбку в ручье у самой дороги. Это, видимо, символ полномочий главы ООН: мелкая рыбешка, не клевое место, локация у обочины. Короче, скажу так: не стреляйте в пианиста — он играет, как может.— В Раде предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорт России. Чего они добиваются?— Логично. Когда Украина взяла на себя миссию быть "не Россией", гипотетически гражданину неньки еще возможно было иметь и российскую паспартину. По крайней мере, на это закрывали глаза местные правовые казуисты.Но, когда Украина фактически признала себя анти-Россией, — совсем другое дело. По этой логике, нельзя иметь одновременно украинское и анти-украинское гражданство. Отсюда и соответствующие корректировки законодательного поля.Ясно, что на одном гектаре этого поле не сядут рядом "гражданин" и "анти-гражданин". Проблема в том, что у Украины уже почти не осталось своего "поля" во всех смыслах: продано, заложено, сдано в аренду.— В Киеве 12 января Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Каковы юридические последствия заключения такого документа для Украины? Есть ли перспективы того, что Украина подпишет подобное соглашение с еще какой-то евространой? В частности, Франция делает движения в эту сторону.— Мне довелось посещать Британию еще в те времена, когда там "шалили" ирландские так называемые бригады. В том числе — взрывали точки общепита.И был тогда такой мрачный, как сейчас говорят, троллинг. Если в переполненном заведении не было мест, можно было зайти и с невинным видом громко спросить: "Извините, кто припарковал машину у самого входа?". Посетители тут же мгновенно вскакивали и разбегались.После того как британский премьер Сунак подписал названное соглашение с Украиной, боюсь, многие постараются выскочить из страны. Знают, чего стоят его гарантии безопасности.А если в качестве гаранта еще и Макрон заявится с его кличем "геи — славяне!", подорвутся и последние [украинцы].Вообще, при анализе геополитических перспектив Европы в контексте "украинского казуса", я бы больше следил не за эволюциями Сунака и Макрона на ее западном фасе, а за телодвижениями премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо на европейском востоке.На глазах возникает альянс "ВеСло" (Венгрия – Словакия), который гребет совсем в другую сторону и в судьбе старушки Европы сыграет куда большую роль, чем ее некогда влиятельные кормчие…— На прошедшем форуме в Давосе 17 января обсуждалась некая гипотетическая "болезнь X". Это пока условный недуг, который может быть в 20 раз смертельнее COVID-19 и потенциально станет большой угрозой для человечества. При этом появление "болезни X" нарочито связывают с глобальным потеплением и развитием арктического судоходства. Дескать, страшный вирус вырвется наружу из вечной мерзлоты, поэтому ВОЗ необходимо передать полицейский контроль над СМИ суверенных государств, миграционный контроль и т.д. Зачем Запад готовит мир к новой эпидемии? Будем ли мы играть в эту глобальную игру с ними?— Россия, как любой выздоравливающий после тяжелой болезни субъект, весьма боится подцепить еще какую-нибудь заразу. Ее чуть не отправили в гроб "карго-вирусом". Поэтому она так легко и поверила в коронавирус.Тем более, что алчные гробовщики научились "косить" под милосердных врачей. Злодей Менгеле ведь тоже выдавал себя за доброго доктора и ветеринара Айболита.Однако, в силу определенных причин, произошла десинхронизация проекта. Российские магистральные газопроводы, видимо, должны были взорвать синхронно с объявлением глобального карантина. Тогда и качать по трубам было бs нельзя, и возить на танкерах невозможно. Не сложилось.И страна получила урок: любую тотальную угрозу надо оценивать по своим критериям, а не по чужим. Это в притчах можно кричать "Волки!" целых три раза. В геополитической реальности не верят уже на повторе.Да, у нас появилась медицинская вакцина от реальной хвори, пусть даже преувеличенной. Пригодится. Но еще важнее, что мы обрели государственный иммунитет от подобных политических "разводок". Это пригодится куда в большей степени.— Есть ли у вас какие-то предположения о темах обсуждения на закрытой части форума в Давосе, которые не попали в публичную плоскость? Возможно, глобалисты говорили о том, как им удержать власть над национальными элитами в условиях кризиса своего проекта?— В незабвенной "Республике Шкид" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, пищу делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.Кто-то (возможно, это я сам) дал неплохое определение коррупции. Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.Соответственно, на открытой части Давосского форума говорили о борьбе с той коррупцией, в которой партнеры не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имели свою долю.Так бывает: те, кто громче всех кричат о спасении мира, на деле готовятся его поглотить. Успокаивает то, что эти конспирологи плохо знают метафизику.Они запомнили вывод одного корифея о том, что месть — это блюдо, которое подается холодным. Но запамятовали о максиме его сподвижника: гегемония (пассионарность) доступна только для горячих сердец. Ну, а про "чистые руки" я даже не говорю…
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20240124/1052867348.html
https://ukraina.ru/20240121/1052793618.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, британия, гражданство, верховная рада, владимир зеленский, давос, глобализм, оон, нато, россия
Интервью, Украина, Британия, гражданство, Верховная Рада, Владимир Зеленский, Давос, глобализм, ООН, НАТО, Россия

Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"

06:21 25.01.2024
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Россия получила государственный иммунитет от европейской заразы и политических разводок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Он также объяснил, почему украинцы побегут из страны после подписания Зеленским соглашения с Британией и зачем глобалисты пугают мир "болезнью Х"
— Дмитрий Игнатьевич, глава российского МИД Сергей Лавров в рамках заседания Совбеза ООН (созванного в том числе по случаю трагедии в Донбассе) призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время". Что значит это "пока"? Прислушаются ли к словам дипломата элиты западного мира и в ООН?
— Не знаю точно, что министр Лавров имел в виду, но попробую догадаться.
Как известно, "фишкой" отечественной дипломатии со времен Александра Сергеевича Грибоедова является то, что каждое новое ее предложение хуже для оппонирующей стороны, чем предыдущее. В том случае, конечно, если первым предложением явно и демонстративно пренебрегают.
Раков "по пять" надо брать вовремя. А хуже горя от ума может быть только горе без ума.
В конфликте России и Запада пока еще есть возможность, что называется, "разойтись краями". То есть сохранить лицо нашим нынешним недругам и даже — избежать многих внутренних и внешних потрясений. Пока еще не поздно признать и ошибочную стратегию расширения НАТО за счет российской безопасности, и гнилую тактику создания агрессивного нацистского пояса вокруг РФ.
Но завтра, возможно, уже пойдет речь не о возвращении НАТО в обозначенные границы, а об исчезновении Альянса. Не о денацификации и демилитаризации российских окраин, а об денацификации и демилитаризации западных метрополий…
Больно нашим оппонентам будет по-любому. Но пока боль терпима. Если, конечно, не затянут с решением.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
Поговаривают, что нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш — человек без собственного политического лица, без собственной политической воли и без собственной политической чести…
— Мне сложно дать ему оценку, так как не довелось встречаться лично. А чужому мнению я не особо доверяю.
Думаю, что он заложник своего статуса. Трудно быть нормальным человеком, имея титул "генеральный секретарь". В этом закодировано слишком много нарративов, тайных смыслов, соблазнов и дурной кармы… Но еще в большей степени, он заложник своего кабинета.
Мне, кстати, довелось бывать там у предшественников Гутерреша. Небольшой во всех смыслах кабинетец персоны, которая полностью зависит от внешних денег, посторонней воли, чужой силы. Там на стене висит полотно знаменитого художника: пожилой унылый рыбак ловит примитивной удочкой рыбку в ручье у самой дороги.
Это, видимо, символ полномочий главы ООН: мелкая рыбешка, не клевое место, локация у обочины.
Короче, скажу так: не стреляйте в пианиста — он играет, как может.
— В Раде предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорт России. Чего они добиваются?
— Логично. Когда Украина взяла на себя миссию быть "не Россией", гипотетически гражданину неньки еще возможно было иметь и российскую паспартину. По крайней мере, на это закрывали глаза местные правовые казуисты.
Но, когда Украина фактически признала себя анти-Россией, — совсем другое дело. По этой логике, нельзя иметь одновременно украинское и анти-украинское гражданство. Отсюда и соответствующие корректировки законодательного поля.
Ясно, что на одном гектаре этого поле не сядут рядом "гражданин" и "анти-гражданин". Проблема в том, что у Украины уже почти не осталось своего "поля" во всех смыслах: продано, заложено, сдано в аренду.
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Вчера, 13:00
Зачем иностранцам паспорт Украины и как будут лишать гражданства: Шеслер о нюансах новой идеи ЗеленскогоПредседатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер в эфире Украина.ру объяснила, в чём особенности законопроекта Зеленского о множественном гражданстве, как теперь можно потерять украинское гражданство, а также как правительство Украины попытается вернуть украинцев из-за рубежа
— В Киеве 12 января Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Каковы юридические последствия заключения такого документа для Украины? Есть ли перспективы того, что Украина подпишет подобное соглашение с еще какой-то евространой? В частности, Франция делает движения в эту сторону.
— Мне довелось посещать Британию еще в те времена, когда там "шалили" ирландские так называемые бригады. В том числе — взрывали точки общепита.
И был тогда такой мрачный, как сейчас говорят, троллинг. Если в переполненном заведении не было мест, можно было зайти и с невинным видом громко спросить: "Извините, кто припарковал машину у самого входа?". Посетители тут же мгновенно вскакивали и разбегались.
После того как британский премьер Сунак подписал названное соглашение с Украиной, боюсь, многие постараются выскочить из страны. Знают, чего стоят его гарантии безопасности.
А если в качестве гаранта еще и Макрон заявится с его кличем "геи — славяне!", подорвутся и последние [украинцы].
Вообще, при анализе геополитических перспектив Европы в контексте "украинского казуса", я бы больше следил не за эволюциями Сунака и Макрона на ее западном фасе, а за телодвижениями премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо на европейском востоке.
На глазах возникает альянс "ВеСло" (Венгрия – Словакия), который гребет совсем в другую сторону и в судьбе старушки Европы сыграет куда большую роль, чем ее некогда влиятельные кормчие…
— На прошедшем форуме в Давосе 17 января обсуждалась некая гипотетическая "болезнь X". Это пока условный недуг, который может быть в 20 раз смертельнее COVID-19 и потенциально станет большой угрозой для человечества. При этом появление "болезни X" нарочито связывают с глобальным потеплением и развитием арктического судоходства. Дескать, страшный вирус вырвется наружу из вечной мерзлоты, поэтому ВОЗ необходимо передать полицейский контроль над СМИ суверенных государств, миграционный контроль и т.д. Зачем Запад готовит мир к новой эпидемии? Будем ли мы играть в эту глобальную игру с ними?
— Россия, как любой выздоравливающий после тяжелой болезни субъект, весьма боится подцепить еще какую-нибудь заразу. Ее чуть не отправили в гроб "карго-вирусом". Поэтому она так легко и поверила в коронавирус.
Тем более, что алчные гробовщики научились "косить" под милосердных врачей. Злодей Менгеле ведь тоже выдавал себя за доброго доктора и ветеринара Айболита.
Владимир Брутер интервью
21 января, 04:12
Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на УкраинеМирные переговоры — это сказки для маленьких детей и больших идиотов. На Западе полным ходом идет подготовка к войне с Россией. Страны перевооружаются и переосмысливают новые реалии театра военных действий, которые можно вынести из спецоперации
Однако, в силу определенных причин, произошла десинхронизация проекта. Российские магистральные газопроводы, видимо, должны были взорвать синхронно с объявлением глобального карантина. Тогда и качать по трубам было бs нельзя, и возить на танкерах невозможно. Не сложилось.
И страна получила урок: любую тотальную угрозу надо оценивать по своим критериям, а не по чужим. Это в притчах можно кричать "Волки!" целых три раза. В геополитической реальности не верят уже на повторе.
Да, у нас появилась медицинская вакцина от реальной хвори, пусть даже преувеличенной. Пригодится. Но еще важнее, что мы обрели государственный иммунитет от подобных политических "разводок". Это пригодится куда в большей степени.
— Есть ли у вас какие-то предположения о темах обсуждения на закрытой части форума в Давосе, которые не попали в публичную плоскость? Возможно, глобалисты говорили о том, как им удержать власть над национальными элитами в условиях кризиса своего проекта?
— В незабвенной "Республике Шкид" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, пищу делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.
Кто-то (возможно, это я сам) дал неплохое определение коррупции. Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.
Соответственно, на открытой части Давосского форума говорили о борьбе с той коррупцией, в которой партнеры не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имели свою долю.
Так бывает: те, кто громче всех кричат о спасении мира, на деле готовятся его поглотить. Успокаивает то, что эти конспирологи плохо знают метафизику.
Они запомнили вывод одного корифея о том, что месть — это блюдо, которое подается холодным. Но запамятовали о максиме его сподвижника: гегемония (пассионарность) доступна только для горячих сердец. Ну, а про "чистые руки" я даже не говорю…
 
ИнтервьюУкраинаБританиягражданствоВерховная РадаВладимир ЗеленскийДавосглобализмООННАТОРоссия
 
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