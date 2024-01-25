https://ukraina.ru/20240125/1052883638.html

Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"

Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло" - 25.01.2024 Украина.ру

Дмитрий Выдрин: Пока Британия и Франция сулят Украине безопасность, в Европе рождается альянс "ВеСло"

Россия получила государственный иммунитет от европейской заразы и политических разводок. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Он также объяснил, почему украинцы побегут из страны после подписания Зеленским соглашения с Британией и зачем глобалисты пугают мир "болезнью Х"

2024-01-25T06:21

2024-01-25T06:21

2024-01-25T06:21

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— Дмитрий Игнатьевич, глава российского МИД Сергей Лавров в рамках заседания Совбеза ООН (созванного в том числе по случаю трагедии в Донбассе) призвал прислушаться к позиции России по Украине, "пока еще есть время". Что значит это "пока"? Прислушаются ли к словам дипломата элиты западного мира и в ООН?— Не знаю точно, что министр Лавров имел в виду, но попробую догадаться.Как известно, "фишкой" отечественной дипломатии со времен Александра Сергеевича Грибоедова является то, что каждое новое ее предложение хуже для оппонирующей стороны, чем предыдущее. В том случае, конечно, если первым предложением явно и демонстративно пренебрегают.Раков "по пять" надо брать вовремя. А хуже горя от ума может быть только горе без ума.В конфликте России и Запада пока еще есть возможность, что называется, "разойтись краями". То есть сохранить лицо нашим нынешним недругам и даже — избежать многих внутренних и внешних потрясений. Пока еще не поздно признать и ошибочную стратегию расширения НАТО за счет российской безопасности, и гнилую тактику создания агрессивного нацистского пояса вокруг РФ.Но завтра, возможно, уже пойдет речь не о возвращении НАТО в обозначенные границы, а об исчезновении Альянса. Не о денацификации и демилитаризации российских окраин, а об денацификации и демилитаризации западных метрополий…Больно нашим оппонентам будет по-любому. Но пока боль терпима. Если, конечно, не затянут с решением.— Поговаривают, что нынешний генсек ООН Антониу Гутерреш — человек без собственного политического лица, без собственной политической воли и без собственной политической чести…— Мне сложно дать ему оценку, так как не довелось встречаться лично. А чужому мнению я не особо доверяю.Думаю, что он заложник своего статуса. Трудно быть нормальным человеком, имея титул "генеральный секретарь". В этом закодировано слишком много нарративов, тайных смыслов, соблазнов и дурной кармы… Но еще в большей степени, он заложник своего кабинета. Мне, кстати, довелось бывать там у предшественников Гутерреша. Небольшой во всех смыслах кабинетец персоны, которая полностью зависит от внешних денег, посторонней воли, чужой силы. Там на стене висит полотно знаменитого художника: пожилой унылый рыбак ловит примитивной удочкой рыбку в ручье у самой дороги. Это, видимо, символ полномочий главы ООН: мелкая рыбешка, не клевое место, локация у обочины. Короче, скажу так: не стреляйте в пианиста — он играет, как может.— В Раде предложили лишать гражданства украинцев, получивших паспорт России. Чего они добиваются?— Логично. Когда Украина взяла на себя миссию быть "не Россией", гипотетически гражданину неньки еще возможно было иметь и российскую паспартину. По крайней мере, на это закрывали глаза местные правовые казуисты.Но, когда Украина фактически признала себя анти-Россией, — совсем другое дело. По этой логике, нельзя иметь одновременно украинское и анти-украинское гражданство. Отсюда и соответствующие корректировки законодательного поля.Ясно, что на одном гектаре этого поле не сядут рядом "гражданин" и "анти-гражданин". Проблема в том, что у Украины уже почти не осталось своего "поля" во всех смыслах: продано, заложено, сдано в аренду.— В Киеве 12 января Владимир Зеленский и Риши Сунак подписали "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии". Каковы юридические последствия заключения такого документа для Украины? Есть ли перспективы того, что Украина подпишет подобное соглашение с еще какой-то евространой? В частности, Франция делает движения в эту сторону.— Мне довелось посещать Британию еще в те времена, когда там "шалили" ирландские так называемые бригады. В том числе — взрывали точки общепита.И был тогда такой мрачный, как сейчас говорят, троллинг. Если в переполненном заведении не было мест, можно было зайти и с невинным видом громко спросить: "Извините, кто припарковал машину у самого входа?". Посетители тут же мгновенно вскакивали и разбегались.После того как британский премьер Сунак подписал названное соглашение с Украиной, боюсь, многие постараются выскочить из страны. Знают, чего стоят его гарантии безопасности.А если в качестве гаранта еще и Макрон заявится с его кличем "геи — славяне!", подорвутся и последние [украинцы].Вообще, при анализе геополитических перспектив Европы в контексте "украинского казуса", я бы больше следил не за эволюциями Сунака и Макрона на ее западном фасе, а за телодвижениями премьеров Виктора Орбана и Роберта Фицо на европейском востоке.На глазах возникает альянс "ВеСло" (Венгрия – Словакия), который гребет совсем в другую сторону и в судьбе старушки Европы сыграет куда большую роль, чем ее некогда влиятельные кормчие…— На прошедшем форуме в Давосе 17 января обсуждалась некая гипотетическая "болезнь X". Это пока условный недуг, который может быть в 20 раз смертельнее COVID-19 и потенциально станет большой угрозой для человечества. При этом появление "болезни X" нарочито связывают с глобальным потеплением и развитием арктического судоходства. Дескать, страшный вирус вырвется наружу из вечной мерзлоты, поэтому ВОЗ необходимо передать полицейский контроль над СМИ суверенных государств, миграционный контроль и т.д. Зачем Запад готовит мир к новой эпидемии? Будем ли мы играть в эту глобальную игру с ними?— Россия, как любой выздоравливающий после тяжелой болезни субъект, весьма боится подцепить еще какую-нибудь заразу. Ее чуть не отправили в гроб "карго-вирусом". Поэтому она так легко и поверила в коронавирус.Тем более, что алчные гробовщики научились "косить" под милосердных врачей. Злодей Менгеле ведь тоже выдавал себя за доброго доктора и ветеринара Айболита.Однако, в силу определенных причин, произошла десинхронизация проекта. Российские магистральные газопроводы, видимо, должны были взорвать синхронно с объявлением глобального карантина. Тогда и качать по трубам было бs нельзя, и возить на танкерах невозможно. Не сложилось.И страна получила урок: любую тотальную угрозу надо оценивать по своим критериям, а не по чужим. Это в притчах можно кричать "Волки!" целых три раза. В геополитической реальности не верят уже на повторе.Да, у нас появилась медицинская вакцина от реальной хвори, пусть даже преувеличенной. Пригодится. Но еще важнее, что мы обрели государственный иммунитет от подобных политических "разводок". Это пригодится куда в большей степени.— Есть ли у вас какие-то предположения о темах обсуждения на закрытой части форума в Давосе, которые не попали в публичную плоскость? Возможно, глобалисты говорили о том, как им удержать власть над национальными элитами в условиях кризиса своего проекта?— В незабвенной "Республике Шкид" герой утверждал, что если какая-то группа собирается тайно — значит, пищу делит. Похожий принцип работает и в политике. В публичной части встреч чаще всего говорят о милосердии; в закрытой — о корысти.Кто-то (возможно, это я сам) дал неплохое определение коррупции. Коррупция — это то, в чем ты не участвуешь.Соответственно, на открытой части Давосского форума говорили о борьбе с той коррупцией, в которой партнеры не принимали участия. А на закрытой — об эффективности коррупции, в которой имели свою долю.Так бывает: те, кто громче всех кричат о спасении мира, на деле готовятся его поглотить. Успокаивает то, что эти конспирологи плохо знают метафизику.Они запомнили вывод одного корифея о том, что месть — это блюдо, которое подается холодным. Но запамятовали о максиме его сподвижника: гегемония (пассионарность) доступна только для горячих сердец. Ну, а про "чистые руки" я даже не говорю…

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, украина, британия, гражданство, верховная рада, владимир зеленский, давос, глобализм, оон, нато, россия