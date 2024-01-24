Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон - 24.01.2024 Украина.ру
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Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон
Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон - 24.01.2024 Украина.ру
Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон
Группа "Рамштайн" работает над тем, чтобы обеспечить Украину истребителями уже в этом году, заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер на брифинге
2024-01-24T12:59
2024-01-24T12:59
новости
украина
сша
f-16
пентагон
министр обороны
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23 января состоялась встреча Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин принял участие посредством видеосвязи. Журналист попросил Валландер рассказать о подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16.22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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452
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новости, украина, сша, f-16, пентагон, министр обороны
Новости, Украина, США, F-16, Пентагон, министр обороны

Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон

12:59 24.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Группа "Рамштайн" работает над тем, чтобы обеспечить Украину истребителями уже в этом году, заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер на брифинге
23 января состоялась встреча Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин принял участие посредством видеосвязи. Журналист попросил Валландер рассказать о подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16.
"Мы работаем как коалиция над тем, чтобы в 2024 году обеспечить Украине первоначальный операционный потенциал по программе F-16, что подразумевает подготовку пилотов, платформ, а также подготовку ремонтников и обслуживающего персонала, инфраструктуры, запасных частей, боеприпасов", - заявила Валландер.
22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.
Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.
Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:53
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