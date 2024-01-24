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Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон

Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон - 24.01.2024 Украина.ру

Украина может получить F-16 в этом году - Пентагон

Группа "Рамштайн" работает над тем, чтобы обеспечить Украину истребителями уже в этом году, заявила помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер на брифинге

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

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23 января состоялась встреча Контактной группы по обороне Украины. Министр обороны США Ллойд Остин принял участие посредством видеосвязи. Журналист попросил Валландер рассказать о подготовке украинских летчиков к пилотированию американских истребителей F-16.22 ноября США, Британия и другие страны-члены НАТО провели заседание контактной группы по вооружению ВСУ в формате "Рамштайн". На заседании обсуждалась деятельность "истребительной коалиции", которую возглавляют Дания и Нидерланды.Коалиция курирует сбор F-16 у стран, намеренных закупить новейшие образцы истребителей и утилизировать 30-летние самолёты на Украине. США поддерживают перевооружение НАТО на F-35 кредитами, а также финансируют обучение украинских пилотов на F-16 в ЕС и США.Дания и Нидерланды намерены передать ВСУ не менее 61 единицы F-16. Киев надеется получить как минимум 150 таких самолётов в разных модификациях. Несмотря на своё моральное устаревание, они позволяют запускать ракеты большой дальности и разрушительной силы, наносить мощные удары по Черноморскому флоту России и разным объектам на российской территории.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html

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новости, украина, сша, f-16, пентагон, министр обороны