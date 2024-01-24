Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника
Российская система ПВО перехватила четыре украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.
Мэр Орла Юрий Парахин в своём телеграм-канале также сообщил, что в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет, отметил он.
"Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", - написал мэр Орла.
Жильцам при необходимости предложили разместиться в пунктах временного размещения.
По его словам, в администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений многоквартирных домов.
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