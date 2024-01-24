Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника

"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН

22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк