Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника - 24.01.2024 Украина.ру
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Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника
Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника - 24.01.2024 Украина.ру
Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника
Российская система ПВО перехватила четыре украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ
2024-01-24T10:02
2024-01-24T10:02
новости
россия
орловская область
беспилотники
минобороны рф
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"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении МО РФ.В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.Мэр Орла Юрий Парахин в своём телеграм-канале также сообщил, что в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет, отметил он."Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", - написал мэр Орла.Жильцам при необходимости предложили разместиться в пунктах временного размещения.По его словам, в администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений многоквартирных домов.
https://ukraina.ru/20240123/1052840669.html
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новости, россия, орловская область, беспилотники, минобороны рф
Новости, Россия, Орловская область, беспилотники, Минобороны РФ

Над Орловской областью перехватили 4 украинских беспилотника

10:02 24.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Российская система ПВО перехватила четыре украинских беспилотника над Орловской областью, сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении МО РФ.
В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.
Мэр Орла Юрий Парахин в своём телеграм-канале также сообщил, что в небе над Орлом обезврежены БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет, отметил он.
"Предварительный ущерб — выбитые стекла в нескольких многоэтажках в Северном и Железнодорожном районах. Полный объем повреждений выясняется", - написал мэр Орла.
Жильцам при необходимости предложили разместиться в пунктах временного размещения.
По его словам, в администрации Орла организована комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями и территориальными управлениями займется восстановлением повреждений многоквартирных домов.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Вчера, 13:27
"Прислушайтесь, пока ещё есть время". Что делегация Украины услышала от Лаврова в Совбезе ООН22 января по запросу российской делегации в Совете Безопасности ООН состоялось заседание по поставкам западного оружия на Украину. Представлял позицию Москвы министр иностранных дел Сергей Лавров, лично прибывший для этого в Нью-Йорк
 
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