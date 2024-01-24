https://ukraina.ru/20240124/1052859189.html

Нехватка боеприпасов, успехи россиян, надоевшая Западу помощь. Главное на Украине на утро 24 января

Нехватка боеприпасов, успехи россиян, надоевшая Западу помощь. Главное на Украине на утро 24 января - 24.01.2024 Украина.ру

Нехватка боеприпасов, успехи россиян, надоевшая Западу помощь. Главное на Украине на утро 24 января

Украина.ру, 24.01.2024

2024-01-24T09:00

2024-01-24T09:00

2024-01-24T09:05

дмитрий кулеба

министр

хроники

эксклюзив

спецоперация

помощь

словакия

украина

техника

всу

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Кулеба заявил, что западных боеприпасов не хватает ни Киеву, ни самому Западу. Российские военные уничтожают националистов и технику. В Словакии посчитали, что помощь украинцам ведет к нищете и смертиГлава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию Bild посетовал на то, что западная оборонная промышленность выпускает недостаточное количество боеприпасов, его не хватает ни Киеву, ни самому Западу."В то время как Украина значительно увеличила свое производство и продолжит это делать, мы все еще видим, что западная оборонная промышленность, то есть оборонная промышленность стран, которые нам помогают, не в состоянии произвести достаточное количество артиллерийских боеприпасов", - сказал Кулеба.По его мнению, западное военное производство не удовлетворяет "ни потребности войны на Украине, ни оборонные потребности самих стран".Кулеба указал, что Украина нуждается в большем количестве систем ПВО и ракет. Он также добавил, что Киев все еще ведет переговоры с немецким правительством о поставках крылатых ракет Taurus, которые, по его словам, якобы нужны Киеву для ударов по российской военной инфраструктуре, а не по российским территориям.Кулеба также посетовал на то, что западные партнеры слишком долго обсуждают поставки вооружения Киеву."Когда речь идет о принятии конкретных решений, мы видим, что наши партнеры часто тонут в бесконечных дискуссиях. Но сейчас не время для того, чтобы тонуть, мы должны выплывать", - отметил он.По словам чиновника, поставки артиллерийских снарядов Киеву со стороны его "друзей" кажутся менее "эффективными", чем якобы существующие поставки вооружения из КНДР в РФ, Кулеба находит такую ситуацию "смешной".Газета также поговорила с украинскими военными на фронте, которые подтвердили, что у них почти не осталось боеприпасов.При этом официальный представитель Пентагона Патрик Райдер указал, что США не смогли предложить конкретной военной помощи Украине на очередной встрече стран-доноров, которая прошла накануне.Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.На днях руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью Financial Times также признал, что республика не сможет продолжать вести боевые действия без дополнительной мобилизации. Он заверил, что 2024 год будет тяжелым для страны.Успехи ВС РФНакануне вечером на территории Украины звучала воздушная тревога.Взрывы прогремели в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.Также взрывы раздавались в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, информировал назначенный украинскими властями глава городской военной администрации Роман Мрочко.Сражавшийся в районе Авдеевки украинский офицер в интервью польскому журналу Newsweek Polska признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают новобранцев, страдающих от отдышки и боящихся звуков выстрелов.Он отметил, что в украинской армии все больше людей в возрасте 45-47 лет. Средний возраст солдат составляет 43 года — это на 10 лет больше, чем в марте 2022 года.Кроме того, добавил офицер ВСУ, многие военнослужащие страдают алкоголизмом."Некоторые из них не способны даже стрелять, потому что боятся звука выстрела. Другие слишком много пили в прежней жизни", — заявил он.Боец утверждает, что одного новобранца пришлось поддерживать инструкторам, чтобы он мог стрелять, поскольку стал калекой из-за алкоголизма.По словам подполковника Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрея Марочко, ВСУ столкнулись с проблемами на Купянском направлении из-за большого количества российских ударов по объектам в Харьковской области.Военный эксперт рассказал, что за последние несколько дней российские войска нанесли больше ударов по украинским объектам в Харьковской области, чем за всю прошлую неделю. Под удар попали места дислокации военных и хранения снарядов, предприятия, осуществляющие ремонт техники, и прочие объекты военной инфраструктуры.Пораженные объекты находились в Харькове, Чугуеве, Балаклее, Изюме, Купянске, а также в районе населенных пунктов Казачья Лопань, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Пещаное, Берестовое. У ВСУ появились трудности с подвозом боеприпасов, эвакуацией раненых и восполнением потерь, из-за чего они были вынуждены оставить ряд своих позиций.В Минобороны России рассказали и о других успехах россиян. Так, российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили пункт управления ВСУ на Донецком направлении."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М, в составе ударной группы, выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ", - говорится в материале ведомства.Армейская авиация в ходе проведения спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.Кроме прочего, минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск "Юг", уничтожили укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска.Расчеты БПЛА выявили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. После обнаружения целей координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили их."Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну, соответственно, и контрбатарейная борьба", - рассказал заряжающий минометного расчета с позывным "Шлямбур".Надоевшая Западу помощь Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага считает, что гражданам республики надоел тот факт, что страна оказывает огромную помощь Украине, которая при этом не ведет ни к чему, кроме нищеты и смерти."Украинцам не на что обижаться. Словакия оказывает им огромную помощь, и людям это уже надоело. Ни к чему это не ведет, только к нищете и смерти", - написал Блага в своем телеграм-канале.Он также согласился с мнением премьера страны Роберта Фицо о том, что контрнаступление Киева потерпело фиаско.По его словам, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, а финансовую помощь со стороны ЕС Блага сравнил с "вливанием миллиардов в черную дыру"."Роберт Фицо прав и в том, что Россия никогда не уйдет из Крыма и Донбасса", - написал Блага, отметив, что, несмотря на помощь Запада, Украине не удалось сдвинуть линию фронта "ни на миллиметр".Фицо ранее заявлял о том, что можно отправить на Украину все оружие мира, но это не поможет ей победить Россию в военном отношении.При этом глава словацкого парламента Петер Пеллегрини пообещал, что центр по ремонту украинской военной техники на востоке страны продолжит свою работу."Я подтвердил, что Словакия никоим образом не остановит контракты частного характера, где даже в полугосударственных компаниях производятся боеприпасы (для Украины - ред.), не будет и ликвидации организации на востоке Словакии, которую инициировала Германия, где проводится ремонт поврежденной военной техники", - сказал Пеллегрини журналистам в Брюсселе после встречи с главой Европейского парламента.По его словам, любую страну следует оценивать не по ее риторике, а по реальным делам."Я подтвердил, что Словакия и далее будет помогать Украине в рамках гуманитарной и технической помощи, мы готовы Украине помочь техникой для разминирования, министерство здравоохранения приняло решение помочь гуманитарно машинами скорой помощи", - уточнил Пеллегрини.

https://ukraina.ru/20240123/1052842788.html

https://ukraina.ru/20240123/1052832398.html

https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html

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Сергей Зуев

дмитрий кулеба, министр, хроники, эксклюзив, спецоперация, помощь, словакия, украина, техника, всу, обстрелы, атака, военная помощь