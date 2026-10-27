Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодно

Зеленский идет ва-банк. Ему советовали наладить отношения с Трампом после 27 февраля 2025 года. Он пытался это сделать. Но имела место личная неприязнь и неспособность Зеленского пойти навстречу пожеланиям Трампа. Если он будет уступать Трампу, согласится с потерей территорий, его уберут силы, которые действуют внутри Украины.