Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
© AP / Efrem LukatskyКиев
© AP / Efrem Lukatsky
В предполагаемой трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна участвовать Украина, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Об этом в ночь на 27 октября сообщает телеканал France24
В беседе с телеканалом Мережко назвал чрезвычайно опасным формат трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Россию он назвал врагом Украины, Китай охарактеризовал как пособника России, а у США "роль сложнее", однако и Трампа украинский юрист-международник записал в потенциальные союзники Путина.
"Поэтому я больше верю в формат, в котором будут участвовать наши европейские партнёры. Это было бы справедливо, помогло бы создать необходимый баланс — и гарантировало бы участие Украины", — сказал Мережко.
"Присутствие Украины и наших европейских партнеров гарантировало бы, что там не будут приняты решения о принуждении Украины к капитуляции", — добавил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне уже началась.
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