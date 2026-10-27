Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24 - 27.10.2026 Украина.ру
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Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24 - 27.10.2026 Украина.ру
Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
В предполагаемой трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна участвовать Украина, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Об этом в ночь на 27 октября сообщает телеканал France24
2026-10-27T03:45
2026-10-27T03:45
украина.ру
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верховная рада
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В беседе с телеканалом Мережко назвал чрезвычайно опасным формат трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Россию он назвал врагом Украины, Китай охарактеризовал как пособника России, а у США "роль сложнее", однако и Трампа украинский юрист-международник записал в потенциальные союзники Путина."Поэтому я больше верю в формат, в котором будут участвовать наши европейские партнёры. Это было бы справедливо, помогло бы создать необходимый баланс — и гарантировало бы участие Украины", — сказал Мережко."Присутствие Украины и наших европейских партнеров гарантировало бы, что там не будут приняты решения о принуждении Украины к капитуляции", — добавил он.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне уже началась.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261023/andrey-sidorov-tramp-vozobnovit-podderzhku-ukrainy-esli-posle-vyborov-v-ssha-reshit-chto-emu-eto-1084032778.html
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украина.ру, новости, украина, верховная рада, киевский режим, киев, саммит, россия, владимир путин, сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, атэс, война на украине, переговоры по украине 2026, мир без границ
Украина.ру, Новости, Украина, Верховная Рада, киевский режим, Киев, саммит, Россия, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Китай, Си Цзиньпин, АТЭС, война на Украине, Переговоры по Украине 2026, Мир без границ

Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24

03:45 27.10.2026
 
© AP / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© AP / Efrem Lukatsky
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В предполагаемой трёхсторонней встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина должна участвовать Украина, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко. Об этом в ночь на 27 октября сообщает телеканал France24
В беседе с телеканалом Мережко назвал чрезвычайно опасным формат трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая. Россию он назвал врагом Украины, Китай охарактеризовал как пособника России, а у США "роль сложнее", однако и Трампа украинский юрист-международник записал в потенциальные союзники Путина.
"Поэтому я больше верю в формат, в котором будут участвовать наши европейские партнёры. Это было бы справедливо, помогло бы создать необходимый баланс — и гарантировало бы участие Украины", — сказал Мережко.
"Присутствие Украины и наших европейских партнеров гарантировало бы, что там не будут приняты решения о принуждении Украины к капитуляции", — добавил он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что организация и подготовка будущего саммита Путина, Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне уже началась.
Андрей Сидоров интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 19:00
Андрей Сидоров: Трамп возобновит поддержку Украины, если после выборов в США решит, что ему это выгодноЗеленский идет ва-банк. Ему советовали наладить отношения с Трампом после 27 февраля 2025 года. Он пытался это сделать. Но имела место личная неприязнь и неспособность Зеленского пойти навстречу пожеланиям Трампа. Если он будет уступать Трампу, согласится с потерей территорий, его уберут силы, которые действуют внутри Украины.
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