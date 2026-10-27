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Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света" - 27.10.2026 Украина.ру
Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас воцарилась так называемая "эпоха тьмы", а мир переживает переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн
2026-10-27T05:58
2026-10-27T05:58
2026-10-27T06:03
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Об этом он сказал 26 октября на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге, трансляция которой велась на YouTube-канале учебного заведения.По словам финского президента, длившаяся после окончания холодной войны эпоха уже закончилась и мировой порядок меняется."Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории", — сказал Стубб.Он также погрузился в концептуальные рассуждения на тему нынешней и прошедшей эпох. Для примера Стубб обратился к книге американского теолога и философа Рейнгольда Нибура под названием "Дети света и дети тьмы" и выразил мнение, что сейчас мир переживает так называемую "эпоху тьмы". В то время, как 30 лет назад царствовала "эпоха света"."В каком-то смысле, я начал свою учёбу в эпоху света, а вы начинаете свою в эпоху тьмы", — заявил Стубб студентам, выразив надежду, что нынешнее поколение "проложит путь к свету".Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе по Украине. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
05:58 27.10.2026 (обновлено: 06:03 27.10.2026)
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас воцарилась так называемая "эпоха тьмы", а мир переживает переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн
Об этом он сказал 26 октября на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге, трансляция которой велась на YouTube-канале учебного заведения.
По словам финского президента, длившаяся после окончания холодной войны эпоха уже закончилась и мировой порядок меняется.
"Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории", — сказал Стубб.
Он также погрузился в концептуальные рассуждения на тему нынешней и прошедшей эпох. Для примера Стубб обратился к книге американского теолога и философа Рейнгольда Нибура под названием "Дети света и дети тьмы" и выразил мнение, что сейчас мир переживает так называемую "эпоху тьмы". В то время, как 30 лет назад царствовала "эпоха света".
"В каком-то смысле, я начал свою учёбу в эпоху света, а вы начинаете свою в эпоху тьмы", — заявил Стубб студентам, выразив надежду, что нынешнее поколение "проложит путь к свету".
Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе по Украине. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
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