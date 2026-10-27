Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света" - 27.10.2026 Украина.ру
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Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света" - 27.10.2026 Украина.ру
Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас воцарилась так называемая "эпоха тьмы", а мир переживает переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн
2026-10-27T05:58
2026-10-27T06:03
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Об этом он сказал 26 октября на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге, трансляция которой велась на YouTube-канале учебного заведения.По словам финского президента, длившаяся после окончания холодной войны эпоха уже закончилась и мировой порядок меняется."Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории", — сказал Стубб.Он также погрузился в концептуальные рассуждения на тему нынешней и прошедшей эпох. Для примера Стубб обратился к книге американского теолога и философа Рейнгольда Нибура под названием "Дети света и дети тьмы" и выразил мнение, что сейчас мир переживает так называемую "эпоху тьмы". В то время, как 30 лет назад царствовала "эпоха света"."В каком-то смысле, я начал свою учёбу в эпоху света, а вы начинаете свою в эпоху тьмы", — заявил Стубб студентам, выразив надежду, что нынешнее поколение "проложит путь к свету".Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе по Украине. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261023/vladimir-bruter-evropa-predlagaet-dva-stsenariya-okonchaniya-voyny-na-ukraine-no-rossii-ne-podkhodit-ni-1084007297.html
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Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"

05:58 27.10.2026 (обновлено: 06:03 27.10.2026)
 
© REUTERS / Cornelius PoppeПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / Cornelius Poppe
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Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас воцарилась так называемая "эпоха тьмы", а мир переживает переломный момент, сравнимый с окончанием Второй мировой или холодной войн
Об этом он сказал 26 октября на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы в Брюгге, трансляция которой велась на YouTube-канале учебного заведения.
По словам финского президента, длившаяся после окончания холодной войны эпоха уже закончилась и мировой порядок меняется.
"Мы являемся свидетелями момента, подобного 1918, 1945 или 1989 годам в мировой истории", — сказал Стубб.
Он также погрузился в концептуальные рассуждения на тему нынешней и прошедшей эпох. Для примера Стубб обратился к книге американского теолога и философа Рейнгольда Нибура под названием "Дети света и дети тьмы" и выразил мнение, что сейчас мир переживает так называемую "эпоху тьмы". В то время, как 30 лет назад царствовала "эпоха света".
"В каком-то смысле, я начал свою учёбу в эпоху света, а вы начинаете свою в эпоху тьмы", — заявил Стубб студентам, выразив надежду, что нынешнее поколение "проложит путь к свету".
Напомним, в Евросоюзе сейчас ищут единого представителя для ведения прямого диалога с президентом России Владимиром Путиным. Параллельно руководство ЕС стремится обеспечить себе участие в мирном процессе по Украине. Брюссель настаивает на получении права голоса и статуса полноправного участника на возможных трехсторонних переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.
Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник?
Владимир Брутер интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
23 октября, 06:30
Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни одинЕсли Европа согласится на российские условия окончания войны на Украине, это будет означать ее политический коллапс. Для Европы превосходство над Россией означает смысл ее существования.
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