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Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией

Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией - 27.10.2026 Украина.ру

Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией

Представитель победившего на парламентских выборах в Сербии движения "Студенческий список" профессор Йово Бакич заявил, что Белград не станет вводить санкции против России. Об этом он вечером 26 октября сказал в эфире телеканала RT Balkan

2026-10-27T03:12

2026-10-27T03:12

2026-10-27T03:21

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Гражданская группа "Студенческий список" на выборах получила 52,54% голосов. Коалиция "Объединенная Сербия" экс-президента Александра Вучича — 39,29%.Вучич в ночь на понедельник признал поражение своих сторонников. При этом он обвинил во вмешательстве в выборы силы из стран ЕС и американское "глубинное государство". Он также не исключил, что уже весной новые власти Сербии введут санкции против России."Мы Россию уважаем как мировую державу и нашего важного исторического партнёра, во многих случаях защитника. Поэтому в этом вопросе не будет перемен. Особенно с учётом того, что мы сами пережили санкции ООН и очень хорошо знаем, какое это мучение", — сказал Бакич.По его словам, ни Сербия, ни Евросоюз не могут нанести экономического ущерба России."Для самой России это ничего не значит, но для нас это имело бы значение. Даже символически это было бы плохо. Поэтому никаких изменений не будет", — добавил профессор.По сообщению Reuters, представители "Студенческого списка" также намерены прекратить поставки вооружений "из Сербии в зоны боевых действий, включая продажу западным посредникам, которые передают оружие Украине".Представители движения "Сербский список — студенты побеждают" в своей предвыборной программе выступали за сохранение военного нейтралитета Сербии, отказ от санкций в отношении России и какого-либо государства, а также за сохранение Косово и Метохии в составе Сербии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/serbiya-svernula-na-put-ukrainy-blizhayshie-mesyatsy-pokazhut--zatulin-1084058524.html

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