Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
06:23 27.10.2026 (обновлено: 06:25 27.10.2026)
© AP / Michal DyjukВладимир Зеленский
© AP / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского совета нацбезопасности и обороны о развитии полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов. Это следует из указа, 26 октября опубликованного на сайте офиса главы киевского режима
Решение было принято Киевом на фоне продолжения наступления российской армии на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в так называемом "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)", — говорится в документе.
Конкретные населённые пункты, где планируется организация круговой обороны, а также сроки выполнения инженерных работ не называются.
Вчера, 17:00По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и КраматорскРоссийская армия все ближе и ближе подходит к "поясу крепостей", который создали ВСУ в Краматорско-Славянской городской агломерации. Украинская сторона ожидает, что в скором времени боевые действия развернутся сначала на подступах, а потом перекинутся и в сами города, прежде всего, с восточной стороны
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на