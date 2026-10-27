https://ukraina.ru/20261027/zelenskiy-podpisal-ukaz-o-prevraschenii-gorodov-v-kreposti-s-krugovoy-oboronoy-1084088085.html

Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной

Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной - 27.10.2026 Украина.ру

Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной

Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского совета нацбезопасности и обороны о развитии полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов. Это следует из указа, 26 октября опубликованного на сайте офиса главы киевского режима

2026-10-27T06:23

2026-10-27T06:23

2026-10-27T06:25

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Решение было принято Киевом на фоне продолжения наступления российской армии на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в так называемом "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)", — говорится в документе.Конкретные населённые пункты, где планируется организация круговой обороны, а также сроки выполнения инженерных работ не называются.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/po-stsenariyu-avdeevki-kak-budut-osvobozhdat-slavyansk-i-kramatorsk-1084069159.html

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украина.ру, новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, война на украине, всу, киевский режим, милитаризация