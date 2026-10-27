Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/zelenskiy-podpisal-ukaz-o-prevraschenii-gorodov-v-kreposti-s-krugovoy-oboronoy-1084088085.html
Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной - 27.10.2026 Украина.ру
Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского совета нацбезопасности и обороны о развитии полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов. Это следует из указа, 26 октября опубликованного на сайте офиса главы киевского режима
2026-10-27T06:23
2026-10-27T06:25
украина.ру
новости
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
война на украине
всу
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084088186_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_f4cf32682403e9a62261c90433427e0e.jpg
Решение было принято Киевом на фоне продолжения наступления российской армии на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в так называемом "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)", — говорится в документе.Конкретные населённые пункты, где планируется организация круговой обороны, а также сроки выполнения инженерных работ не называются.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/po-stsenariyu-avdeevki-kak-budut-osvobozhdat-slavyansk-i-kramatorsk-1084069159.html
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084088186_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_dbe30679b17c5a42d330213f0d9e06e2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, война на украине, всу, киевский режим, милитаризация
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, война на Украине, ВСУ, киевский режим, милитаризация

Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной

06:23 27.10.2026 (обновлено: 06:25 27.10.2026)
 
© AP / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© AP / Michal Dyjuk
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский ввёл в действие решение украинского совета нацбезопасности и обороны о развитии полосы инженерных заграждений для круговой обороны городов. Это следует из указа, 26 октября опубликованного на сайте офиса главы киевского режима
Решение было принято Киевом на фоне продолжения наступления российской армии на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. Ситуация, в том числе и гуманитарная, в так называемом "поясе крепостей" для ВСУ продолжает ухудшаться.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О мерах развития полосы инженерных заграждений для обеспечения надлежащего уровня обороны городов и механизмов их реализации (круговая оборона городов)", — говорится в документе.
Конкретные населённые пункты, где планируется организация круговой обороны, а также сроки выполнения инженерных работ не называются.
Битва за Новороссию - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
Вчера, 17:00
По сценарию Авдеевки. Как будут освобождать Славянск и КраматорскРоссийская армия все ближе и ближе подходит к "поясу крепостей", который создали ВСУ в Краматорско-Славянской городской агломерации. Украинская сторона ожидает, что в скором времени боевые действия развернутся сначала на подступах, а потом перекинутся и в сами города, прежде всего, с восточной стороны
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссиявойна на УкраинеВСУкиевский режиммилитаризация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:23Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
06:20"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
06:06"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины
05:58Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
05:30"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
05:02ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
04:36Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
04:30"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
03:45Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
03:12Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией
01:12В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены
00:40Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД
20:41Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
20:30"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко
20:21Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию
19:55Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
19:40Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
19:30"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины
19:18Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов
19:00Дипломат Ананьев: Пока Зеленский плачет ради западных денег, Нетаньяху абсурдно оправдывает помощь Киеву
Лента новостейМолния