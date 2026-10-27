"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского - 27.10.2026 Украина.ру
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"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского - 27.10.2026 Украина.ру
"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
Зеленский в конфликте с Трампом поставил на внутренние противоречия в США. За кулисами он ведёт себя изворотливо, будто равен американскому президенту, его стратегия — дотянуть до выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-10-27T05:30
2026-10-27T05:30
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20 октября Владимир Зеленский провел экстренные переговоры в Осло с лидерами европейских стран и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Поводом стал резкий дипломатический кризис между Киевом и Вашингтоном: Зеленский публично заявил, что администрация США подталкивает Украину к капитуляции, а Пентагон намеренно задерживает поставки уже оплаченных ракет.На вопрос, на что рассчитывает Киев в противостоянии с Трампом и какова его стратегия, эксперт ответил: Зеленский играет на затягивание времени.По словам Васильева, Зеленский решил сыграть на противоречиях внутри США. Публично на открытый таран он не пошёл, но за кулисами действует изворотливо — так, будто он равен президенту США. Саму стратегию главы киевского режима Васильев описал так: "Стратегия Зеленского проста и понятна, ее можно прочесть в любой газете: "Нам бы день простоять да ночь продержаться".Васильев напомнил, что Зеленский и сам говорил, что нужно дождаться промежуточных выборов в Соединенных Штатах 3 ноября — он рассчитывает, что после этого всё изменится."Сегодня идет игра на затягивание времени. Он ждет, что республиканцы проиграют, контроль над Конгрессом изменится, и ситуация развернется в его пользу", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Про другие важные и интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского

05:30 27.10.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Украина.ру
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Зеленский в конфликте с Трампом поставил на внутренние противоречия в США. За кулисами он ведёт себя изворотливо, будто равен американскому президенту, его стратегия — дотянуть до выборов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
20 октября Владимир Зеленский провел экстренные переговоры в Осло с лидерами европейских стран и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Поводом стал резкий дипломатический кризис между Киевом и Вашингтоном: Зеленский публично заявил, что администрация США подталкивает Украину к капитуляции, а Пентагон намеренно задерживает поставки уже оплаченных ракет.
На вопрос, на что рассчитывает Киев в противостоянии с Трампом и какова его стратегия, эксперт ответил: Зеленский играет на затягивание времени.
По словам Васильева, Зеленский решил сыграть на противоречиях внутри США. Публично на открытый таран он не пошёл, но за кулисами действует изворотливо — так, будто он равен президенту США.
"В американской прессе уже полно карикатур на тему того, кто кем руководит: маленький карлик гоняет самого сильного человека в мире, как бобика", — заметил эксперт.
Саму стратегию главы киевского режима Васильев описал так: "Стратегия Зеленского проста и понятна, ее можно прочесть в любой газете: "Нам бы день простоять да ночь продержаться".
Васильев напомнил, что Зеленский и сам говорил, что нужно дождаться промежуточных выборов в Соединенных Штатах 3 ноября — он рассчитывает, что после этого всё изменится.
"Сегодня идет игра на затягивание времени. Он ждет, что республиканцы проиграют, контроль над Конгрессом изменится, и ситуация развернется в его пользу", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.
Про другие важные и интересные аспекты ситуации вокруг Украины — в материале "Дмитрий Евстафьев: Зеленский рассердил Трампа, потому что пообещал и не смог сломать Россию за 60 дней" на сайте Украина.ру.
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