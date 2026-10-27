"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать" - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/ne-doveryaet-svoim-vasilev-raskryl-kto-okhranyaet-zelenskogo-i-pochemu-ego-slozhno-ubrat-1084072471.html
"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать" - 27.10.2026 Украина.ру
"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
В Вашингтоне кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, но проблема упирается в безопасность: он не доверяет своим, а его личную охрану несут иностранные специалисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
2026-10-27T06:20
2026-10-27T06:20
новости
вашингтон
владимир зеленский
цру
киевский режим
зеленский сегодня
что ждет зеленского
новости о зеленском
сво
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993703_0:13:1042:599_1920x0_80_0_0_f1dfd19e01078a98142c8a6a0af70ed7.jpg
На вопрос, есть ли у Вашингтона техническая возможность отстранить Зеленского, эксперт ответил, что проблема упирается в безопасность.По словам Васильева, некоторые аналитики кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, чтобы сработал принцип "бей своих, чтобы чужие боялись"."Проблема упирается в безопасность. Зеленский, естественно, не доверяет своим", — пояснил эксперт."По некоторой инсайдерской информации, его личную охрану несут иностранные специалисты — условно говоря, люди, связанные с ЦРУ или МИ-6. Это совсем другой уровень защиты, контингент, который полностью контролирует его перемещения", — подчеркнул Васильев.По его словам, на сегодняшний день Зеленский — "главное препятствие для любых американских, европейских и, конечно, наших дипломатических игр". "Все треки, будь то переговоры по дизелю или поставкам нефти, упираются в него", — отметил эксперт.Он заблокировал любые компромиссы, заявляя, что это "подпитка российской военной машины", и американские СМИ вместе с сенаторами этот нарратив радостно подхватили", — продолжил Васильев."Пока же Зеленский, к сожалению, яростно активен, и любой политический расклад через два-три хода все равно упирается в его фигуру", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
вашингтон
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/03/18/1061993703_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_d72a55bb92ef6520f9e11b678cf949f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вашингтон, владимир зеленский, цру, киевский режим, зеленский сегодня, что ждет зеленского, новости о зеленском, сво, новости сво россия, прогнозы сво, украина, украина аналитика, аналитика, аналитики, аналитика событий на украине, запад, главные новости, главное, дзен, дзен новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Вашингтон, Владимир Зеленский, ЦРУ, киевский режим, Зеленский сегодня, что ждет Зеленского, новости о Зеленском, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Украина, Украина аналитика, Аналитика, аналитики, аналитика событий на Украине, Запад, Главные новости, главное, Дзен, дзен новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"

06:20 27.10.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
В Вашингтоне кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, но проблема упирается в безопасность: он не доверяет своим, а его личную охрану несут иностранные специалисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев
На вопрос, есть ли у Вашингтона техническая возможность отстранить Зеленского, эксперт ответил, что проблема упирается в безопасность.
По словам Васильева, некоторые аналитики кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, чтобы сработал принцип "бей своих, чтобы чужие боялись".
"Проблема упирается в безопасность. Зеленский, естественно, не доверяет своим", — пояснил эксперт.
"По некоторой инсайдерской информации, его личную охрану несут иностранные специалисты — условно говоря, люди, связанные с ЦРУ или МИ-6. Это совсем другой уровень защиты, контингент, который полностью контролирует его перемещения", — подчеркнул Васильев.
По его словам, на сегодняшний день Зеленский — "главное препятствие для любых американских, европейских и, конечно, наших дипломатических игр". "Все треки, будь то переговоры по дизелю или поставкам нефти, упираются в него", — отметил эксперт.
Он заблокировал любые компромиссы, заявляя, что это "подпитка российской военной машины", и американские СМИ вместе с сенаторами этот нарратив радостно подхватили", — продолжил Васильев.
"Пока же Зеленский, к сожалению, яростно активен, и любой политический расклад через два-три хода все равно упирается в его фигуру", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.
Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВашингтонВладимир ЗеленскийЦРУкиевский режимЗеленский сегоднячто ждет Зеленскогоновости о ЗеленскомСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОУкраинаУкраина аналитикаАналитикааналитикианалитика событий на УкраинеЗападГлавные новостиглавноеДзендзен новости СВОУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:23Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
06:20"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
06:06"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины
05:58Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
05:30"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
05:02ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
04:36Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
04:30"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
03:45Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
03:12Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией
01:12В Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены
00:40Бесноватая клика Зеленского хочет создать радиационную зону на Запорожье — МИД
20:41Плевок с высоты птичьего полета: украинец сбежал в Молдавию на мотопараплане
20:30"Унижение страны": на Западе хотят забыть Украину "как страшный сон" — Ищенко
20:21Провал "Полтавы": украинский депутат сбежал в Европу и защищает мобилизацию
19:55Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней
19:40Наносало: украинская оборонка вышла на новый уровень
19:30"Не может сбивать ракеты": Ищенко объяснил, в чём реальная проблема ПВО Украины
19:18Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов
19:00Дипломат Ананьев: Пока Зеленский плачет ради западных денег, Нетаньяху абсурдно оправдывает помощь Киеву
Лента новостейМолния