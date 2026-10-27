https://ukraina.ru/20261027/ne-doveryaet-svoim-vasilev-raskryl-kto-okhranyaet-zelenskogo-i-pochemu-ego-slozhno-ubrat-1084072471.html

"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"

"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать" - 27.10.2026 Украина.ру

"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"

В Вашингтоне кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, но проблема упирается в безопасность: он не доверяет своим, а его личную охрану несут иностранные специалисты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политический обозреватель и публицист, научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев

2026-10-27T06:20

2026-10-27T06:20

2026-10-27T06:20

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На вопрос, есть ли у Вашингтона техническая возможность отстранить Зеленского, эксперт ответил, что проблема упирается в безопасность.По словам Васильева, некоторые аналитики кулуарно обсуждают идею "побыстрее отделаться" от Зеленского, чтобы сработал принцип "бей своих, чтобы чужие боялись"."Проблема упирается в безопасность. Зеленский, естественно, не доверяет своим", — пояснил эксперт."По некоторой инсайдерской информации, его личную охрану несут иностранные специалисты — условно говоря, люди, связанные с ЦРУ или МИ-6. Это совсем другой уровень защиты, контингент, который полностью контролирует его перемещения", — подчеркнул Васильев.По его словам, на сегодняшний день Зеленский — "главное препятствие для любых американских, европейских и, конечно, наших дипломатических игр". "Все треки, будь то переговоры по дизелю или поставкам нефти, упираются в него", — отметил эксперт.Он заблокировал любые компромиссы, заявляя, что это "подпитка российской военной машины", и американские СМИ вместе с сенаторами этот нарратив радостно подхватили", — продолжил Васильев."Пока же Зеленский, к сожалению, яростно активен, и любой политический расклад через два-три хода все равно упирается в его фигуру", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Васильев: Тайные звонки Зеленского в США и встреча в Осло запустили обратный отсчет для Киева" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Украине — в авторской статье Захара Виноградова "Шоковая демография, восстановление Starlink и инициатива Мелании Трамп. Украина на минувшей неделе" на сайте Украина.ру.

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