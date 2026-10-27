ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины - 27.10.2026 Украина.ру
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ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины - 27.10.2026 Украина.ру
ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
Подразделения российской армии ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алёшек. Об этом Минобороны РФ утром 27 октября сообщило в своих официальных каналах
2026-10-27T05:02
2026-10-27T05:04
украина.ру
сво
спецоперация
россия
херсонская область
алешки
дмитрий песков
минобороны рф
гуманитарная катастрофа
гуманитарный коридор
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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках. Механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО."В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населённого пункта Алёшки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращён огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", — говорится в заявлении военного ведомства.Напомним, 26 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жёстким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области.Подробнее - в публикации Это Россия, и законы здесь российские.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сво, спецоперация, россия, херсонская область, алешки, дмитрий песков, минобороны рф, гуманитарная катастрофа, гуманитарный коридор, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, вс рф
Украина.ру, СВО, Спецоперация, Россия, Херсонская область, Алешки, Дмитрий Песков, Минобороны РФ, гуманитарная катастрофа, гуманитарный коридор, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, ВС РФ

ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины

05:02 27.10.2026 (обновлено: 05:04 27.10.2026)
 
© REUTERSАлёшки
Алёшки - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS
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Подразделения российской армии ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алёшек. Об этом Минобороны РФ утром 27 октября сообщило в своих официальных каналах
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках. Механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО.
"В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населённого пункта Алёшки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращён огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", — говорится в заявлении военного ведомства.
Напомним, 26 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жёстким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области.
Подробнее - в публикации Это Россия, и законы здесь российские.
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