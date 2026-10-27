https://ukraina.ru/20261027/vs-rossii-vveli-rezhim-tishiny-dlya-gumanitarnoy-operatsii-v-rayone-alshek-1084087586.html

ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины

ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины - 27.10.2026 Украина.ру

ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины

Подразделения российской армии ввели режим тишины и прекратили огонь на Херсонском направлении для подготовки к гуманитарной операции в районе Алёшек. Об этом Минобороны РФ утром 27 октября сообщило в своих официальных каналах

2026-10-27T05:02

2026-10-27T05:02

2026-10-27T05:04

украина.ру

сво

спецоперация

россия

херсонская область

алешки

дмитрий песков

минобороны рф

гуманитарная катастрофа

гуманитарный коридор

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Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на выполнение договоренностей в рамках гуманитарной операции в Алёшках. Механизм прекращения огня в этом районе может стать примером для других участков зоны СВО."В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населённого пункта Алёшки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращён огонь на херсонском направлении и введен "режим тишины" с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года", — говорится в заявлении военного ведомства.Напомним, 26 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова выступила с жёстким заявлением в ответ на требования украинской стороны о принудительном вывозе семей с детьми из города Алёшки Херсонской области.Подробнее - в публикации Это Россия, и законы здесь российские.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

херсонская область

алешки

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украина.ру, сво, спецоперация, россия, херсонская область, алешки, дмитрий песков, минобороны рф, гуманитарная катастрофа, гуманитарный коридор, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, вс рф