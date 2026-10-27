https://ukraina.ru/20261027/kallas-nazvala-klyuchevuyu-zadachu-es-po-ukraine-1084087283.html

Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине

Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине - 27.10.2026 Украина.ру

Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине

Украину ждёт суровая зима, ей надо помочь "выстоять под ударами". Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам после конференции Е5 в Париже

2026-10-27T04:36

2026-10-27T04:36

2026-10-27T04:40

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the wall street journal

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По её словам, Евросоюз сейчас разрабатывает очередной пакет санкций против России."Украину ждёт ещё одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами", — сказала Каллас.Газета The Wall Street Journal 25 октября писала, что киевляне ожидают самую тяжёлую зиму за все время конфликта с Россией. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в этом году столица сильнее страдает от российских атак, поскольку её энергетическая инфраструктура за годы конфликта понесла значительный урон.Депутаты Рады и высокопоставленные украинские чиновники прямо призывают сограждан готовиться к сложной зиме, закупать дрова, генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина. Киевлян — уезжать из города.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/macho-ne-plachut-slezy-zelenskogo--priznak-slabosti-i-otchayaniya-1084078747.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, новости, украина, киев, ес, евросоюз, каллас кая, рада, the wall street journal, война на украине, зима, энергетический кризис, мир без границ, русофобия