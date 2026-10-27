Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине - 27.10.2026 Украина.ру
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Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине - 27.10.2026 Украина.ру
Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
Украину ждёт суровая зима, ей надо помочь "выстоять под ударами". Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам после конференции Е5 в Париже
2026-10-27T04:36
2026-10-27T04:40
украина.ру
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евросоюз
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the wall street journal
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По её словам, Евросоюз сейчас разрабатывает очередной пакет санкций против России."Украину ждёт ещё одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами", — сказала Каллас.Газета The Wall Street Journal 25 октября писала, что киевляне ожидают самую тяжёлую зиму за все время конфликта с Россией. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в этом году столица сильнее страдает от российских атак, поскольку её энергетическая инфраструктура за годы конфликта понесла значительный урон.Депутаты Рады и высокопоставленные украинские чиновники прямо призывают сограждан готовиться к сложной зиме, закупать дрова, генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина. Киевлян — уезжать из города.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/macho-ne-plachut-slezy-zelenskogo--priznak-slabosti-i-otchayaniya-1084078747.html
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украина.ру, новости, украина, киев, ес, евросоюз, каллас кая, рада, the wall street journal, война на украине, зима, энергетический кризис, мир без границ, русофобия
Украина.ру, Новости, Украина, Киев, ЕС, Евросоюз, Каллас Кая, Рада, The Wall Street Journal, война на Украине, зима, энергетический кризис, Мир без границ, Русофобия

Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине

04:36 27.10.2026 (обновлено: 04:40 27.10.2026)
 
© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / Yves Herman
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Украину ждёт суровая зима, ей надо помочь "выстоять под ударами". Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам после конференции Е5 в Париже
По её словам, Евросоюз сейчас разрабатывает очередной пакет санкций против России.
"Украину ждёт ещё одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами", — сказала Каллас.
Газета The Wall Street Journal 25 октября писала, что киевляне ожидают самую тяжёлую зиму за все время конфликта с Россией. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в этом году столица сильнее страдает от российских атак, поскольку её энергетическая инфраструктура за годы конфликта понесла значительный урон.
Депутаты Рады и высокопоставленные украинские чиновники прямо призывают сограждан готовиться к сложной зиме, закупать дрова, генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина. Киевлян — уезжать из города.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
Вчера, 17:26
"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаянияВладимир Зеленский пустил слезу в эфире телевизионного шоу. Это произошло во время разговора с британским телеведущим Стивеном Бартлеттом, который участливо обратился к украинскому диктатору – поинтересовавшись, как он справляется с выпавшими на его долю проблемами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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