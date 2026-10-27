Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
04:36 27.10.2026 (обновлено: 04:40 27.10.2026)
© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
© REUTERS / Yves Herman
Украину ждёт суровая зима, ей надо помочь "выстоять под ударами". Об этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила журналистам после конференции Е5 в Париже
По её словам, Евросоюз сейчас разрабатывает очередной пакет санкций против России.
"Украину ждёт ещё одна суровая зима. Наша задача — помочь ей выстоять под ударами", — сказала Каллас.
Газета The Wall Street Journal 25 октября писала, что киевляне ожидают самую тяжёлую зиму за все время конфликта с Россией. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что в этом году столица сильнее страдает от российских атак, поскольку её энергетическая инфраструктура за годы конфликта понесла значительный урон.
Депутаты Рады и высокопоставленные украинские чиновники прямо призывают сограждан готовиться к сложной зиме, закупать дрова, генераторы, аккумуляторы и создавать запасы бензина. Киевлян — уезжать из города.
Вчера, 17:26"Мачо не плачут": слезы Зеленского – признак слабости и отчаянияВладимир Зеленский пустил слезу в эфире телевизионного шоу. Это произошло во время разговора с британским телеведущим Стивеном Бартлеттом, который участливо обратился к украинскому диктатору – поинтересовавшись, как он справляется с выпавшими на его долю проблемами.
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