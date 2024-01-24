Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Украинское досье. СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год
Мультимедийная конференция
"СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год"
Начало 26 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Способность киевского режима сопротивляться российской армии в решающей степени зависит от поддержки стран Запада. Уровень такой поддержки во многом определяется внутриполитической ситуацией в этих странах, а также их вовлеченностью в другие конфликты, число которых на планете множится.
На конференции будут рассмотрены варианты и прогнозы развития событий на Украине и в других горячих точках.
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;
- политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- писатель, публицист Владимир ВИДЕМАНН;
- политический эксперт, политтехнолог Михаил ПАВЛИВ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
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