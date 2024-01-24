https://ukraina.ru/20240124/1052854072.html

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 24.01.2024 Украина.ру

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

Украина.ру, 24.01.2024

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

2024-01-24T12:59

новости

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Мультимедийная конференция"СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год"Начало 26 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Способность киевского режима сопротивляться российской армии в решающей степени зависит от поддержки стран Запада. Уровень такой поддержки во многом определяется внутриполитической ситуацией в этих странах, а также их вовлеченностью в другие конфликты, число которых на планете множится. На конференции будут рассмотрены варианты и прогнозы развития событий на Украине и в других горячих точках.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Олег МАТВЕЙЧЕВ;- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;- политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- писатель, публицист Владимир ВИДЕМАНН;- политический эксперт, политтехнолог Михаил ПАВЛИВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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2024

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости