Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 24.01.2024 Украина.ру
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Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ - 24.01.2024 Украина.ру
Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ
Украина.ру, 24.01.2024
2024-01-24T12:59
2024-01-24T12:59
новости
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Мультимедийная конференция"СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год"Начало 26 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"Способность киевского режима сопротивляться российской армии в решающей степени зависит от поддержки стран Запада. Уровень такой поддержки во многом определяется внутриполитической ситуацией в этих странах, а также их вовлеченностью в другие конфликты, число которых на планете множится. На конференции будут рассмотрены варианты и прогнозы развития событий на Украине и в других горячих точках.Участники:- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Олег МАТВЕЙЧЕВ;- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;- политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;- писатель, публицист Владимир ВИДЕМАНН;- политический эксперт, политтехнолог Михаил ПАВЛИВВедущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Спецпроект: УКРАИНСКОЕ ДОСЬЕ

12:59 24.01.2024
 
Украинское досье. СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год
Украинское досье. СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год
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Мультимедийная конференция
"СВО в глобальном контексте: прогноз на 2024 год"
Начало 26 января в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).
Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру"
Способность киевского режима сопротивляться российской армии в решающей степени зависит от поддержки стран Запада. Уровень такой поддержки во многом определяется внутриполитической ситуацией в этих странах, а также их вовлеченностью в другие конфликты, число которых на планете множится.
На конференции будут рассмотрены варианты и прогнозы развития событий на Украине и в других горячих точках.
Участники:
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, глава Союза добровольцев Донбасса Александр БОРОДАЙ;
- политолог, доцент факультета мировой экономики и мировой политики Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Андрей СУЗДАЛЬЦЕВ;
- писатель, публицист Владимир ВИДЕМАНН;
- политический эксперт, политтехнолог Михаил ПАВЛИВ
Ведущий – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.
Аккредитация: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
 
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