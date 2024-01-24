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Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области

Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области - 24.01.2024 Украина.ру

Особенные беженцы. Как можно помочь жителям Харьковской области

Проблема беженцев из Украины, которых, по подсчетам издания Украина.ру, на территории России сейчас не меньше 1,2 млн человек, одна из самых насущных. От их грамотной интеграции во многом зависит устойчивость государства на долгие годы вперед

2024-01-24T14:06

2024-01-24T14:06

2024-01-24T14:06

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Именно поэтому о проблемах нужно говорить и целенаправленно и последовательно их решать.Беженцы без статусаСреди всех беженцев особо тяжелое положение у людей, приехавших не из четырех новых регионов России, а из тех областей Украины, которые не включены в состав РФ согласно Конституции. Среди этой категории особое положение занимают харьковчане. Как известно, около 20% Харьковской области в 2022 году долгое время находилось под контролем России (была создана и до сих пор действует в Белгороде российская харьковская ВГА), но из-за отступления оттуда российских войск референдум о присоединении к РФ там проведен не был. Соответственно, бежавшие от украинского наступления в Россию люди не считаются гражданами России автоматически, как считаются жители четырех новых регионов (даже тех их частей, которые находятся под контролем Украины), а значит, часто не могут добиться самого простого социального обеспечения.Так руководитель расположенной в Белгороде благотворительной организации, которая оказывает помощь харьковским беженцам, Юлия Немчинова выделяет три основных проблемы, которые сами люди без вмешательства государства решить не в состоянии:1. Проблема жилья, особенно для беженцев пожилого возраста. Люди трудоспособного возраста тоже оказываются в тяжелейшем положении, поскольку без гражданства и регистрации невозможно найти нормальную работу с достаточной для съема жилья зарплатой, но именно у стариков ситуация патовая. Старики вынуждены тратить на съем жилья минимум 5-6 тысяч рублей в месяц из социальной пенсии, которая составляет около 10 тысяч рублей. На оставшиеся деньги, естественно, прожить невозможно, их не хватит даже на нормальную еду, не говоря уже о лекарствах, одежде и других необходимых вещах. Заработать пожилые люди не могут, взять ипотеку в силу возраста — тоже.2. Проблема с регистрацией. Для получения любых документов (от гражданства до медицинского полиса и справки об инвалидности) необходима регистрация по месту жительства. Если жителей неподконтрольных России частей новых регионов российские органы регистрируют там же, где они зарегистрированы в украинском паспорте (что, кстати, тоже вызывает ряд проблем, например с постановкой на воинский учет), то с харьковчанами так не выходит. В РФ они не граждане, которым просто нужно пойти и за пару недель оформить паспорт, а просто приезжие и им нужно длительно проходить все стадии получения гражданства. Где взять регистрацию, если арендодатели съемных квартир категорически отказываются ее оформлять, непонятно.3. Проблема трудовых пенсий. Пожилым беженцам, оформившим гражданство РФ, положено 2 вида пенсии: по возрасту и за трудовой стаж. Пенсия по возрасту для женщин старше 65 лет и для мужчин старше 70 лет в Белгороде составляет около 10 тысяч рублей. О том, почему этих денег не хватает даже на самые элементарные нужны, уже было сказано. Трудовые пенсии же не положены тем, у кого нет оригинала трудовой книжки. У многих они либо утеряны из-за боевых действий, или остались дома, так как люди бежали или были эвакуированы. Восстановить их невозможно. Даже тем, у кого есть оригинал, трудовой стаж считают только до 1991 года. И если до 1991 года не набирается 20 лет стажа, то в предоставлении трудовой пенсии отказывают.Надежда на себя и законодательные подвижкиО том же самом говорит и экс-мэр города Изюма во время нахождения в Харьковской области российских войск, а сейчас руководитель землячества харьковчан Владислав Соколов.По подсчетам, которое провело землячество харьковчан, на территории России находятся около 70 тысяч беженцев из Харьковской области, которые нуждаются в срочной помощи. Многие уехали так далеко и от Белгорода, и от Москвы — в Краснодарский край, в Сургут, в Мурманск, в Калининград, что не имеют возможности приехать для верификации, некоторые боятся, поэтому всех учесть было невозможно, но примерное количество таково."В ПВР находится незначительное количество беженцев, — утверждает Соколов. — Остальным пока приходится надеяться только на себя".Он выделяет пять основных проблем."Один их самых острых вопросов — возможность уравнять наших жителей с жителями Херсонской области по получению жилищных сертификатов, потому что на самом деле мы все потеряли жилье", — говорит Соколов.Это правда. Бежавшие или эвакуированные из некоторое время контролируемой российскими войсками части Харьковской области по своему положению ничем не отличаются от тех, кто бежал или был эвакуирован с правобережья Херсонской области. Даже если их жилье не разрушено, доступа к нему они не имеют и вернуться домой не могут, поскольку будут привлечены к уголовной ответственности по введенной в УК Украины в 2022 году ст. 111-1 (коллаборационизм). Единственно отличие в том, что согласно Конституции РФ, находится в составе РФ, а Харьковская — нет. Но это юридическая казуистика, реальное же положение людей не отличается ничем."С 1 января 2023 года открылась проблема лишения нас, бывших жителей Украины, трудового стажа, полученного с 1991 по 2023 годы", — называет Соколов вторую проблему, о которой уже было подробно сказано — люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые уже не могут заработать себе страховой стаж, стали получать очень небольшую социальную помощь, не соответствующую даже официальному прожиточному минимуму.Дело в том, что ранее пенсионное обеспечение граждан государств – участников СНГ осуществлялось в соответствии с законодательством государства проживания гражданина и Соглашением СНГ. Но с 1 января 2023 года Россия денонсировала соответствующее соглашение с Украиной. 1 марта 2023 года вступил в силу Федеральный закон "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", который установил правила пенсионного обеспечения граждан указанных регионов.Согласно эти правилам, значительные периоды работы, осуществлявшейся гражданами РФ на территории новых субъектов и Украины (с 1 января 1991 года – по настоящее время на территории Украины; с 1 января 1991 года по 10 мая 2014 года – на территориях Донецкой области и Луганской области Украины; с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года на территориях ДНР, ЛНР; с 1 января 1991 года по 29 сентября 2022 года – на территориях Запорожской и Херсонской областей Украины), не учитываются при определении права на страховую пенсию и исчислении ее размера. А это, как уже говорилось, приводит к занижению размера страховой пенсии либо к лишению права на страховую пенсию вообще.Право на страховую пенсию гипотетически можно доказать в так называемых межведомственных комиссиях, но чаще всего сделать это невозможно из-за того, что документы остались на контролируемой Украиной территории.В конце 2023 года Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило законопроект, согласно которому трудовой стаж людей на Украине (с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года), в ДНР и ЛНР (с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года) и в Запорожской и Херсонской областях (с 24 февраля 2022 года по 29 сентября 2022 года) будет учтен. Законодатели предлагают начислять индивидуальный пенсионный коэффициент, равный 1,8 за полный календарный год и, соответственно, пересчитать размеры пенсий. Есть надежда, что в ближайшее время законопроект будет принят.Третий вопрос, по мнению Соколова, — это средне-специальное и высшее образование, то есть признание дипломов, полученных на Украине после 1992 года. "Это тоже большая проблема, потому что люди не могут устроиться на работу по полученным специальностям", — утверждает экс-мэр Изюма."Четвертый вопрос, который мы инициировали и на который сейчас, насколько мне известно, готовится ответ, — говорит Соколов, — это возможность реализации транспортных средств, на которых приехали беженцы для того, чтобы они могли улучшить свое финансовое положение".Вопросом же номер один, "перед которым меркнут все остальные", Соколов называет вопрос гражданских пленных — вопрос об освобождении граждан Украины, которые работали в администрации Харьковской области, в общественных организациях и которые после отступления российских войск были задержаны Украиной за коллаборационизм."Список мы составляем, он постоянно обновляется, мы очень переживаем об их судьбе и очень бы хотелось, чтобы было принято решение. Насколько мне известно, по Харьковской области около 4000 человек задержано за коллаборационизм, сроки очень большие: и пять, и восемь, и двенадцать, и пятнадцать лет. Ситуация страшная. На днях у меня был разговор с родственником одного из задержанных, он рассказал, что сейчас из Харьковского СИЗО политзаключенных вывозят в неизвестном направлении и связь с ними теряется. Вот еще что страшно", — объясняет Соколов.Что нужно оставшимся в подконтрольной РФ части Харьковской областиНе менее тяжелой остается и судьба примерно 3 тысяч человек, которые остаются в 24 населенных пунктах Купянского района Харьковской области, находящихся под контролем ВС РФ с 24 февраля 2022 года. Это "серая зона", которая постоянно подвергается обстрелам, где у людей нет электричества, связи, газа и воды, не работают больницы и школы, нет магазинов и аптек."Гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов (7 кг в месяц на человека) обеспечивает Военно-гражданская администрация Харьковской области", — говорит волонтер Юлия Немчинова.Несколько волонтерских групп, представители РПЦ и "Единой России" при содействии ВГА Харьковской области регулярно привозят помощь в виде наборов бытовой химии, одежды, обуви, хозтоваров, средств по уходу, питания для детей, но этого не хватает.По словам Юлии, на сегодняшний день есть острая необходимость в лекарствах на общую сумму около 3 млн рублей. Нужны дрова, уголь, стройматериалы для ремонта пострадавших от обстрелов зданий и сооружений, газ для заправки баллонов, электрогенераторы хотя бы для обеспечения электричеством единственной на территории пекарни, которая дает местному населению бесплатный хлеб."Ежемесячно пекарня нуждается в 10 тоннах муки, подсолнечного масла и сухих дрожжах, — сообщает Юлия. — На сегодня запас муки почти исчерпан".Несколько насущных вопросов решить все-таки удалось. Например, недавно ВГА Харьковской области решили вопрос посещения детьми школы-интерната на территории ЛНР. Детей вывозят школьным автобусом на неделю для обучения, а на выходные возвращают домой. Также после Нового года удалось закупить 3 тысячи тонн угля, МЧС прислало стройматериалы и пленку для заклеивания разбитых при обстрелах окон, с лекарствами обещали помочь в РПЦ. Но пока остается незакрытой потребность в транспорте высокой проходимости для перевозки людей и доставки груза, в топливе для школьного автобуса, скорой помощи и транспорта, разводящего хлеб по всем населенным пунктам региона.

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_b75bde901aa6b1f3dc115ef5978b319c.jpg.webp

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