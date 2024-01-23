Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару - 23.01.2024 Украина.ру
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Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару
Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару - 23.01.2024 Украина.ру
Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару
Аркадий Петрович Голиков, известный нам под творческим псевдонимом Аркадий Гайдар, родился 120 лет назад – 22 января 1904 года во Льгове нынешней Курской области. Погиб он 26 октября 1941 года в Каневском районе Черкасской области
2024-01-23T15:53
2024-01-23T15:53
мнения
гайдар
литература
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Впрочем, книги Гайдара связывают его с Украиной много крепче короткой военной биографии.Писатель Гайдар был обласкан Советской властью и пользовался заслуженной любовью десятков миллионов читателей и зрителей. И предсказуемо пропал из информационного поля после перестройки и распада СССР.Фигура писателя – невероятно противоречива.С 13 лет, проживая в Арзамасе, выполнял задания большевиков, в 14 лет ухитрился вступить в партию, а потом и в Красную Армию. Даже на фоне всей послереволюционной неразберихи биография Гайдара, в 17 лет командовавшим полком (сначала учебным, а потом боевым – во время подавления Антоновского восстания), производит впечатление. Кстати, на территории Украины он не только воевал, но и окончил 6-е Киевские командные курсы. Более того, сам псевдоним "гайдар" возможно имеет украинское происхождение – так на Слобожанщине называют пастухов овец (автор статьи это слово в детстве слышал, но с известным именем не соотнёс – оно звучит совсем не так, хотя состоит из тех же букв).В Гражданскую войну он прославился не только подвигами, но и невероятной жестокостью и недисциплинированностью. Особенно это проявилось во время боёв с бандитами в Хакассии в 1922 году. Массовые казни, грабёж, заложничество, пьянство… Немалая часть хакасов тогда предпочла откочевать в Китай – от греха подальше. Даже у видавших виды сибирских чекистов поведение Гайдара вызвало некоторое обалдение – его чуть было не расстреляли, исключили из партии, а в 1924 году потихоньку сплавили со службы по причине травматического невроза (скорее психоза – позже он неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах).Поздней попыткой самооправдания стала повесть "Школа", в которой писатель пытался объяснить свои поступки тяжёлой жизненной школой… Кстати, помещение в школьную программу "Школы" (так же, как и фадеевского "Разгрома") явно было "идеологической диверсией" – при всех своих литературных достоинствах они производили на читателей крайне тяжёлое впечатление и находились в живейшем противоречии с романтической картинкой Гражданской войны, которую рисовала советская пропаганда. К счастью, Гайдару везло на хорошие экранизации его фильмов, которые, как раз, соответствовали романтической картине.Вообще, писатель Гайдар выглядит где-то полной противоположностью краскому Гайдару и, более того, решительным образом противоречит самой атмосфере 1930-х годов, когда писались самые известные произведения Гайдара – "Голубая чашка" (1936), "Судьба барабанщика" (1938), "Чук и Гек" (1939), "Тимур и его команда" (1940).Гайдар совершенно несовременно учит своих читателей таким совершенно общечеловеческим вещам как взаимодоверие, взаимоуважение, взаимопомощь… И это – во времена репрессий! Удивительно ли (на самом деле да – удивительно) читать славословия в адрес большевика Гайдара из уст таких записных либералов, как покойная Мариэтта Чудакова и иноагент Дмитрий Быков.Да, в конечном итоге всё соответствовало официальной идеологии коллективизма. Ну, так ровно эту же идеологию коллективизма продвигал, например, Антон Макаренко. И точно так же макаренковская теория коллективизма, заложенная в отличную литературную форму, встречалась на ура, издавалась миллионными тиражами и экранизировалась (не так активно и не так удачно, как в случае с Гайдаром), а вот практика оказалась, по сути, невостребованной. Возможно, потому, что её мог потянуть только сам Макаренко – у его ученика Семёна Калабалина получалось уже не так эпично, хотя он тоже выдающийся педагог и даже писатель (на мой вкус – посредственный, но, тем не менее, издававшийся). А скорее потому, что она не соответствовала реалиям СССР 1930-х годов.А что с практикой у Гайдара? Ну, это все знают – тимуровское движение зародилось на почве романа "Тимур и его команда" и пошло, насколько можно понять, самотёком. Просто под влиянием блестящего литературного произведения. Более того, в 1941 году Гайдар даже обращался к тимуровцам с просьбой не оставлять дежурных в своих штабах во время воздушных тревог…Нет, понятно: в то время, когда я был пионером, самотёка уже не было, звёздочки на воротах домов ветеранов были металлические и развешивались централизованно, но тимуровское движение продолжало оставаться одним из самых живых проектов пионерской организации (наряду со столь же заорганизованными, но все же полезными субботниками).Именно гуманистическая вневременность творчества Гайдара предопределила его выпадения из постсоветской реальности. В условиях капиталистического индивидуализма гуманистический коллективизм оказался не ко двору. В тот же чулан были отправлены такие понятия творчества Гайдара как патриотизм и готовность к самопожертвованию.Актуален оказался не писатель Гайдар, а как раз краском Гайдар, нашедший воплощение в его внуке – Егоре Тимуровиче. Правда, если у деда до конца жизни стояли "мальчики кровавые в глазах", то внуку такие терзания, похоже, были чужды. Впрочем, по сравнению с современными украинскими соросятами (типа Маши Гайдар) он выглядел где-то даже интеллигентом, способным если не к сочувствию, то к разговорам об абстрактно понятом гуманизме.Почему-то мне хочется верить, что именно сейчас Гайдар может быть прочитан по-новому – в качестве не большевика, а действительно большого писателя, продвигавшего темы, вдруг ставшими актуальными. Ну, неужели вы думаете, что автору "Голубой чашки" не нашлось бы чего сказать сейчас, когда сотни людей искали котёнка, выставленного на мороз из вагона, а миллионы с замиранием сердца следили за его поисками? Это же его тема в чистом виде… Гражданское общество, которое действительно есть в России, остро нуждается в своём певце.
https://ukraina.ru/20211026/1032537454.html
https://ukraina.ru/20230818/1048785682.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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мнения, гайдар, литература
Мнения, Гайдар, литература

Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару

15:53 23.01.2024
 
© РИА Новости . Ю. Левянт / Перейти в фотобанкСоветская почтовая марка "Аркадий Гайдар и герои его произведений"
Советская почтовая марка Аркадий Гайдар и герои его произведений - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Ю. Левянт
Перейти в фотобанк
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Аркадий Петрович Голиков, известный нам под творческим псевдонимом Аркадий Гайдар, родился 120 лет назад – 22 января 1904 года во Льгове нынешней Курской области. Погиб он 26 октября 1941 года в Каневском районе Черкасской области
Впрочем, книги Гайдара связывают его с Украиной много крепче короткой военной биографии.
Писатель Гайдар был обласкан Советской властью и пользовался заслуженной любовью десятков миллионов читателей и зрителей. И предсказуемо пропал из информационного поля после перестройки и распада СССР.
Фигура писателя – невероятно противоречива.
С 13 лет, проживая в Арзамасе, выполнял задания большевиков, в 14 лет ухитрился вступить в партию, а потом и в Красную Армию. Даже на фоне всей послереволюционной неразберихи биография Гайдара, в 17 лет командовавшим полком (сначала учебным, а потом боевым – во время подавления Антоновского восстания), производит впечатление.
Кстати, на территории Украины он не только воевал, но и окончил 6-е Киевские командные курсы. Более того, сам псевдоним "гайдар" возможно имеет украинское происхождение – так на Слобожанщине называют пастухов овец (автор статьи это слово в детстве слышал, но с известным именем не соотнёс – оно звучит совсем не так, хотя состоит из тех же букв).
В Гражданскую войну он прославился не только подвигами, но и невероятной жестокостью и недисциплинированностью. Особенно это проявилось во время боёв с бандитами в Хакассии в 1922 году. Массовые казни, грабёж, заложничество, пьянство…
Немалая часть хакасов тогда предпочла откочевать в Китай – от греха подальше. Даже у видавших виды сибирских чекистов поведение Гайдара вызвало некоторое обалдение – его чуть было не расстреляли, исключили из партии, а в 1924 году потихоньку сплавили со службы по причине травматического невроза (скорее психоза – позже он неоднократно проходил лечение в психиатрических больницах).
Аркадий Гайдар
26 октября 2021, 09:15
Судьба и боль Аркадия Гайдара. Мифы дольше, чем жизньРовно 80 лет назад, 26 октября 1941 года, у села Лепляво в Полтавской, а сейчас Черкасской области погиб в бою пулеметчик и разведчик партизанского отряда имени Чапаева Аркадий Голиков. Он же — известный детский писатель Аркадий Гайдар
Поздней попыткой самооправдания стала повесть "Школа", в которой писатель пытался объяснить свои поступки тяжёлой жизненной школой…
Кстати, помещение в школьную программу "Школы" (так же, как и фадеевского "Разгрома") явно было "идеологической диверсией" – при всех своих литературных достоинствах они производили на читателей крайне тяжёлое впечатление и находились в живейшем противоречии с романтической картинкой Гражданской войны, которую рисовала советская пропаганда.
К счастью, Гайдару везло на хорошие экранизации его фильмов, которые, как раз, соответствовали романтической картине.
Вообще, писатель Гайдар выглядит где-то полной противоположностью краскому Гайдару и, более того, решительным образом противоречит самой атмосфере 1930-х годов, когда писались самые известные произведения Гайдара – "Голубая чашка" (1936), "Судьба барабанщика" (1938), "Чук и Гек" (1939), "Тимур и его команда" (1940).
Гайдар совершенно несовременно учит своих читателей таким совершенно общечеловеческим вещам как взаимодоверие, взаимоуважение, взаимопомощь… И это – во времена репрессий!
Удивительно ли (на самом деле да – удивительно) читать славословия в адрес большевика Гайдара из уст таких записных либералов, как покойная Мариэтта Чудакова и иноагент Дмитрий Быков.
Да, в конечном итоге всё соответствовало официальной идеологии коллективизма. Ну, так ровно эту же идеологию коллективизма продвигал, например, Антон Макаренко. И точно так же макаренковская теория коллективизма, заложенная в отличную литературную форму, встречалась на ура, издавалась миллионными тиражами и экранизировалась (не так активно и не так удачно, как в случае с Гайдаром), а вот практика оказалась, по сути, невостребованной.
Возможно, потому, что её мог потянуть только сам Макаренко – у его ученика Семёна Калабалина получалось уже не так эпично, хотя он тоже выдающийся педагог и даже писатель (на мой вкус – посредственный, но, тем не менее, издававшийся). А скорее потому, что она не соответствовала реалиям СССР 1930-х годов.
А что с практикой у Гайдара? Ну, это все знают – тимуровское движение зародилось на почве романа "Тимур и его команда" и пошло, насколько можно понять, самотёком. Просто под влиянием блестящего литературного произведения. Более того, в 1941 году Гайдар даже обращался к тимуровцам с просьбой не оставлять дежурных в своих штабах во время воздушных тревог…
Нет, понятно: в то время, когда я был пионером, самотёка уже не было, звёздочки на воротах домов ветеранов были металлические и развешивались централизованно, но тимуровское движение продолжало оставаться одним из самых живых проектов пионерской организации (наряду со столь же заорганизованными, но все же полезными субботниками).
Именно гуманистическая вневременность творчества Гайдара предопределила его выпадения из постсоветской реальности. В условиях капиталистического индивидуализма гуманистический коллективизм оказался не ко двору.
В тот же чулан были отправлены такие понятия творчества Гайдара как патриотизм и готовность к самопожертвованию.
Мальчиш-Плохиш. Кадр из фильма
18 августа 2023, 18:00История
"Сказка о Мальчише Кибальчише": "бочка варенья и корзина печенья", как современные моральные ценностиСказка культового писателя Аркадия Гайдара "Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове" была просто обречена на экранизацию. Ленту, премьера которой состоялась 18 августа 1964 года, сняли на Киевской киностудии им. Довженко. Она собрала многомиллионную аудиторию и навсегда вошла в золотой фонд украинского кинематографа
Актуален оказался не писатель Гайдар, а как раз краском Гайдар, нашедший воплощение в его внуке – Егоре Тимуровиче. Правда, если у деда до конца жизни стояли "мальчики кровавые в глазах", то внуку такие терзания, похоже, были чужды.
Впрочем, по сравнению с современными украинскими соросятами (типа Маши Гайдар) он выглядел где-то даже интеллигентом, способным если не к сочувствию, то к разговорам об абстрактно понятом гуманизме.
Почему-то мне хочется верить, что именно сейчас Гайдар может быть прочитан по-новому – в качестве не большевика, а действительно большого писателя, продвигавшего темы, вдруг ставшими актуальными.
Ну, неужели вы думаете, что автору "Голубой чашки" не нашлось бы чего сказать сейчас, когда сотни людей искали котёнка, выставленного на мороз из вагона, а миллионы с замиранием сердца следили за его поисками? Это же его тема в чистом виде…
Гражданское общество, которое действительно есть в России, остро нуждается в своём певце.
 
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15:53Неузнанный певец гражданского общества: 120 лет Аркадию Гайдару
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