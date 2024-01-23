https://ukraina.ru/20240123/1052848769.html
В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев
В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев - 23.01.2024 Украина.ру
В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру проанализировал, что произойдёт на Украине после марта этого года, а также рассказал о том, что ждёт Киев в случае победы Трампа на выборах в США и чего в связи с этим боятся в Европе
2024-01-23T15:36
2024-01-23T15:36
2024-01-23T15:36
видео
сергей михеев
украина
владимир зеленский
сша
нато
сво
спецоперация
всу
джо байден
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00:36 – Новые инициативы Зеленского о гражданстве и российских территориях;05:50 – Способен ли Трамп оперативно решить украинский вопрос?09:00 – Почему в ЕС боятся Трампа?11:42 – Кто будет дальше содержать Украину?14:52 – Как меняется отношение к России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/17/1052848649_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e2da860dd335f936a068e04e35c03858.jpg
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру проанализировал, что произойдёт на Украине после марта этого года, а также рассказал о том, что ждёт Киев в случае победы Трампа на выборах в США и чего в связи с этим боятся в Европе
00:36
– Новые инициативы Зеленского о гражданстве и российских территориях;05:50
– Способен ли Трамп оперативно решить украинский вопрос?09:00
– Почему в ЕС боятся Трампа?11:42
– Кто будет дальше содержать Украину?14:52
– Как меняется отношение к России.