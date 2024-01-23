https://ukraina.ru/20240123/1052848769.html

В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев

В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев - 23.01.2024 Украина.ру

В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев

Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру проанализировал, что произойдёт на Украине после марта этого года, а также рассказал о том, что ждёт Киев в случае победы Трампа на выборах в США и чего в связи с этим боятся в Европе

2024-01-23T15:36

2024-01-23T15:36

2024-01-23T15:36

видео

сергей михеев

украина

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спецоперация

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джо байден

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00:36 – Новые инициативы Зеленского о гражданстве и российских территориях;05:50 – Способен ли Трамп оперативно решить украинский вопрос?09:00 – Почему в ЕС боятся Трампа?11:42 – Кто будет дальше содержать Украину?14:52 – Как меняется отношение к России.

украина

сша

россия

ближний восток

китай

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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