В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев - 23.01.2024 Украина.ру
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В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев
В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев - 23.01.2024 Украина.ру
В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру проанализировал, что произойдёт на Украине после марта этого года, а также рассказал о том, что ждёт Киев в случае победы Трампа на выборах в США и чего в связи с этим боятся в Европе
2024-01-23T15:36
2024-01-23T15:36
видео
сергей михеев
украина
владимир зеленский
сша
нато
сво
спецоперация
всу
джо байден
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00:36 – Новые инициативы Зеленского о гражданстве и российских территориях;05:50 – Способен ли Трамп оперативно решить украинский вопрос?09:00 – Почему в ЕС боятся Трампа?11:42 – Кто будет дальше содержать Украину?14:52 – Как меняется отношение к России.
украина
сша
россия
ближний восток
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видео, сергей михеев, украина, владимир зеленский, сша, нато, сво, спецоперация, всу, джо байден, дональд трамп, президентские выборы, демократическая партия, республиканцы, республиканская партия, россия, конгресс сша, сергей лавров, ближний восток, китай, видео
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В чём провалились США, что будет, если выиграет Трамп и кем Зеленский станет через 2 месяца - Михеев

15:36 23.01.2024
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру проанализировал, что произойдёт на Украине после марта этого года, а также рассказал о том, что ждёт Киев в случае победы Трампа на выборах в США и чего в связи с этим боятся в Европе
00:36 – Новые инициативы Зеленского о гражданстве и российских территориях;
05:50 – Способен ли Трамп оперативно решить украинский вопрос?
09:00 – Почему в ЕС боятся Трампа?
11:42 – Кто будет дальше содержать Украину?
14:52 – Как меняется отношение к России.

 
ВидеоСергей МихеевУкраинаВладимир ЗеленскийСШАНАТОСВОСпецоперацияВСУДжо БайденДональд Трамппрезидентские выборыДемократическая партияреспубликанцыРеспубликанская партияРоссияКонгресс СШАСергей ЛавровБлижний ВостокКитай
 
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