https://ukraina.ru/20240123/1052844644.html

Воюют за логистику, а не за свободу. Транспортная составляющая войны на Ближнем Востоке

Воюют за логистику, а не за свободу. Транспортная составляющая войны на Ближнем Востоке - 23.01.2024 Украина.ру

Воюют за логистику, а не за свободу. Транспортная составляющая войны на Ближнем Востоке

На фронтах Ближнего Востока – без перемен. Израиль продолжает воевать с ХАМАС и норовит параллельно победить ливанскую "Хезболлу". Англосаксы нападают на йеменских хуситов, а те тормозят торговлю в Красном море. А вот Пакистан и Иран пошли на мировую

2024-01-23T14:18

2024-01-23T14:18

2024-01-23T14:18

эксклюзив

ближний восток

израиль

хамас

хезболла

пакистан

иран

сша

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Начнем с последнего. МИД Пакистана заявил, что его страна и Иран вернут послов в столицы друг друга уже до 26 января 2024 года. Более того, на 29 января запланирован визит главы МИД Ирана в Пакистан.И это после того, как обе страны недавно обменялись ракетно-дроновыми ударами, и все заговорили о возможности начала Третьей мировой войны в ее ядерном варианте. Перед этим Иран нанес такой же удар по Курдистану в Ираке, надеясь уничтожить центры и базы США и Израиля в этом регионе.Вот тогда Багдад, Тегеран и Исламабад отозвали послов. И запахло порохом, несмотря на разность военных потенциалов трех стран. Индекс Global Fire Power, как известно, расположил Пакистан на девятом месте в списке сильнейших армий мира, а Иран находится на 14-м месте. По расходам на оборону — 10,3 млрд долл в 2022 году — Исламабад находится на 24-м месте в мире. В то время как Иран с 6,8 млрд долл трат — только на 34-м.Совсем слабы дела у Ирака. Его военные мощности ограниченны, ибо наиболее боеспособные боевые части Ирака (такие как "Харакат ан-Нуджаба") традиционно считаются проиранскими. Остальные боевые подразделения тоже растянуты по национальным (курды) и религиозным (суннита – шииты) квартирам.Пакистан к тому же обладает ядерным оружием. Несмотря даже на то, что страна переживает политический кризис и готовится к непростым парламентским выборам 8 февраля. Но было очень много желающих взять Пакистан на слабо. Экс-посол Пакистана в США Хусейн Хаккани заявил газете The New York Times: "Если Пакистан нанесет ответный удар, он рискует быть втянутым в конфликты на Ближнем Востоке, которых до сих пор избегал. Если же он не ответит, то выставит себя слабым игроком, и это будет иметь последствия для престижа его вооруженных сил". И делал это экс-посол явно не без одобрения США, которые собирались поджечь и эту часть Ближнего Востока.Однако трезвые головы настаивали на том, что ни Ирану, ни Пакистану большая война не нужна и в конфликте они решали совсем другие проблемы.Для начала — политические: старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин сказал изданию "КоммерсантЪ": "Исламабад отозвал посла из Тегерана, думаю, на этом все закончится. Потому что группировка, по которой иранцы нанесли удар, тревожит не только Тегеран, но и Исламабад".Речь идет, конечно же, о террористической группировке "Джейш аль-Зольм" ("Армия справедливости"), которая расположена в пакистанской провинции Белуджистан рядом с границей с Ираном. В результате атаки Ирана погибли двое детей.А все дело в Белуджистане, исторической территории в том регионе, где проживают белуджи. Наряду с курдами (более 50 млн чел), разделенными между тремя государствами (Турцией, Ираком и Сирией), это второй крупный (до 11 млн чел) и разделенный народ Ближнего Востока, не имеющий своей государственности. Военный эксперт, руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов написал у себя в телеграм-канале о пакистано-иранском обострении: "…Военные удары наносятся по исторической территории Белуджистана. …Это территория, географически разделяющая Индостан и Ближний Восток и во многом оттого имеющая сложный геополитический статус. По сути, Белуджистан входит в состав Афганистана (провинция Гильменд и Кандагар), Ирана (провинции Систан и Белуджистан) и Пакистана (провинция Белуджистан). Такая вот непростая загогулина на берегу Индийского океана".Возбудить белуджей на войну или хотя бы на террор – это поджечь и дестабилизировать сразу несколько стран. В том числе и Иран, ослабить который и погрузить в хаос США мечтают до скрежета зубовного. Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в беседе с "Известиями" заявил, что Запад таким образом решил начать процесс дестабилизации Ирана через активизацию сепаратистских движений. Это и спровоцировало упреждающий удар Ирана по Пакистану.В ответ Пакистан ударил по Ирану. Если быть точнее, -- по базам так называемой Освободительной армии Белуджистана (ОАБ) с союзниками, которые, по мнению многих, поддерживаются Индией и Западом для давления на Пакистан. И не обходится, разумеется, под подзуживания и финансирования со стороны США и Израиля. Это американские прокси-формирования в регионе.Но результат известен: Пакистан и Иран не довели конфликт до полномасштабной войны. Политический аналитик, кандидат географических наук Алексей Самойлов вообще считает, что все похоже на взаимовыгодный договорняк, главным результатом которого стало поражение объектов американских и израильских прокси-формирований, состоящих из боевиков-белуджей. А то и новый этап более тесного взаимодействия Ирана и Пакистана в борьбе с террористическими организациями, спонсируемыми "главными демократиями" в этом регионе.Свою роль во взаимной сдержанности Исламабада и Тегерана, по мнению многих, сыграл и Китай. Представитель МИД КНР Мао Нин сразу же призвала Пакистан и Иран к "сдержанности, чтобы избежать эскалации напряженности".Потому что и для Китая, и для Индии, и для Ирана с Пакистаном и Афганистаном, и – это главное! – для России мир в этой части Ближнего Востока – это прежде всего торгово-экономические преимущества.Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров уверен, что сегодня главное на Ближнем Востоке — борьба за контроль над логистическими системами, для чего и дестабилизируется ситуация в регионе, наносятся удары в разные стороны и ослабляются практически все участники процесса."Самое негативное, если начнутся активные боевые действия, под угрозой окажется наш крупный логистический маршрут "Северо-Юг", конечной точкой которого являются два крупных иранских порта -- Чабахар и Бендер-Аббас. И если развернется полномасштабная война на Ближнем Востоке, эти порты для нас закроются. Поэтому сейчас нам надо очень аккуратно выстраивать отношения с другими странами, например с Афганистаном, где в скором времени должно начаться строительство Трансафганской железной дороги, ведущей к порту Карачи, которую можно будет использовать в качестве альтернативного торгового и грузового маршрута", — сказал Багдасаров журналистам "Парламентской газеты".Уже известны главные транспортно-логистические коридоры -- существующие и запланированные -- которые проходят через Ближний Восток, делая его незаменимым и необходимым для мировой торговли. И которые из-за войны между Израилем и ХАМАС, между хуситами и англосаксонской "коалицией шести" оказались под угрозой срыва либо работы, либо построения. И вот что уже происходит на Ближнем Востоке, делая торгово-логистическую составляющую главной в этой войне:— хуситы перекрыли доступ в Красное море и фактически обнуляют Суэцкий канал как главную логистическую артерию в этом регионе, посылая товаропотоки в обход Африки;— параллельно хуситы сорвали планы по строительству канала "Бен-Гурион", который Израиль готовился и планировал построить, соединив Эйлат на Красном море с Ашкелоном либо другим израильским портом на море Средиземном;— обострение ирано-американских отношений уже затормозила торговлю в Ормузском проливе, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном и по которому проходит 30% мировых энергоносителей. Это бьет по Китаю, который черпает энергоносители из стран Персидского залива, определенно станет красной линией для Пекина. Но пострадают и остальные страны, связанные с этой торговлей. Наряду с Ираном, Иорданией, Ираком, Сирией и Египтом могут быть тоже затронуты Турция, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны Персидского залива;— уже есть угрозы главному китайскому проекту "Один пояс – один путь" (ОПОП, который охватывает более 150 стран и около 30 международных организаций присоединились), уже соединяющему и обеспечивающему торговлей Китай и все страны, которые так или иначе причастны к проекту;— практически сорвано строительство мультимодального транспортно-экономического коридора Индия — Ближний Восток — ЕС ((India — Middle East — Europe Economic Corridor, IMEC), пролоббированного США на саммите "Большой двадцатки" (G20), который проходил 9-10 августа 2023 года в Нью-Дели. IMEC этот должен был сделать главным перевалочным пунктом на Средиземном море для товаров из Индии и всего ближневосточного региона израильский порт Хайфу, на котором и планировалось замкнуть все товаро- и грузопотоки. Этот порт уже выкупил индийский конгломерат Adani Group. Теперь же продуктивные в самых разных сферах отношения между Израилем и Индией поставлены под сомнение. Коридор должен включать в себя два морских участка – от Индии до ОАЭ и от Израиля до Греции. А также железнодорожную магистраль, которая пройдет через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль. Следовательно, уже страдают также Саудовская Аравия, ОАЭ, Франция, Германия, Италия и весь Евросоюз, которые подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию IMEC, а также Иордания и Израиль, которые в проект пригласили позже;— с войной в Белуджистане может так же пострадать и Китайско-пакистанский экономический коридор, тоже проходящий через спорную территорию и выходящий на морские порты Персидского залива. Индии это выгодно, но вот Китаю, Пакистану и России – нет;— в конце концов, может пострадать Международный транспортный коридор (МТК) "Север — Юг", в котором участвует Индия, а также – главным образом -- Иран и Россия, через территорию которых пролегает этот маршрут. В перспективе также возможно создание дополнительного горизонтального измерения, которое охватит Афганистан и Пакистан (включая реанимацию энергетического газопровода ТАПИ, строящийся магистральный газопровод протяженностью 1 814 км из Туркменистана в Афганистан, Пакистан и Индию). Опять же пострадает и Турция, если подключится к этому коридору, поскольку имеет общую границу с Ираном. Указанные же политологом Багдасаровым Чабахар и Бендер-Аббас – это конечные порты МТК в Иране: из них товары могут расходиться по всему региону.Сейчас, как уже было сказано, один из источников вселенского хаоса, раздуваемого Западом во главе с США на Ближнем Востоке, вроде бы затухает, ибо экономическая, торговая и финансовая составляющая берет свое. Но война-то на остальных участках продолжается. Ибо ни Израиль, ни США, ни ХАМАС с "Хезболлой", ни хуситы не собираются складывать оружие.Более того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) на днях сообщил, что в результате израильского авиаудара по Дамаску были убиты бригадный генерал Хадж Садик, командующий разведкой сил "Аль-Кудс", и его заместитель. Погибли четверо офицеров КСИР.По мнению многих, это очень резонансная ликвидация, за которой обязательно последует иранский ответ. Ведь именно с мести за теракт в Кемране 3 января этого года, где собрались почтить память убитого американцами в 2020 году Касема Сулеймани, командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР, Иран начал обстреливать Ирак, Сирию и Пакистан.По-разному не унимается и Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вольно или невольно обозначил цели войны своей страны. По его словам, "в будущем Государству Израиль придется контролировать всю территорию от реки до моря".На консенсусной (в трактовках раввинов) карте обозначен так называемый Великий Израиль согласно Танаху (еврейской Библии). Он включает в себя, кроме сектора Газа и Западного берега реки Иордан, Синайский полуостров, Ливан, Сирию, Иорданию, части Саудовской Аравии и Ирака и выходит в районе Кувейта на Персидский залив.Неплохие аппетиты. А ведь хуситы с ХАМАС и "Хезболлой" воюют за то, чтобы Израиль остановился даже в сектора Газа и согласился с созданием Палестинского государства.И уж, конечно, при таких раскладах надо ли удивляться, что Украина вполне рискует остаться вне мировой геополитической повестки — и будет списана за ненадобностью.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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ближний восток

израиль

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иран

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эксклюзив, ближний восток, израиль, хамас, хезболла, пакистан, иран, сша