НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг - 23.01.2024 Украина.ру
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НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг
НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг - 23.01.2024 Украина.ру
НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг
НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских снарядов на 1,2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 23 января
2024-01-23T12:10
2024-01-23T12:10
новости
нато
йенс столтенберг
снаряды
россия
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"На эти деньги будут закуплены сотни тысяч снарядов 155 мм", — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.По словам Столтенберга, это делается потому, что "в борьбе с Россией важны артиллерийские снаряды".Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают гражданские объекты в ДНР и ЛНР снарядами натовского калибра 155 мм. В ходе обстрела Донецка артиллерийскими снарядами калибра 152 и 155 мм 21 января этого года погибли 25 мирных жителей, еще 20 пострадали, из них двое дети.
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новости, нато, йенс столтенберг, снаряды, россия
Новости, НАТО, Йенс Столтенберг, снаряды, Россия

НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг

12:10 23.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских снарядов на 1,2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 23 января
"На эти деньги будут закуплены сотни тысяч снарядов 155 мм", — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.
По словам Столтенберга, это делается потому, что "в борьбе с Россией важны артиллерийские снаряды".
Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают гражданские объекты в ДНР и ЛНР снарядами натовского калибра 155 мм. В ходе обстрела Донецка артиллерийскими снарядами калибра 152 и 155 мм 21 января этого года погибли 25 мирных жителей, еще 20 пострадали, из них двое дети.
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 18:43
В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших после обстрела ДонецкаМедики госпитализировали 18 пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны Украины, двое из них дети. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России 21 января
 
НовостиНАТОЙенс СтолтенбергснарядыРоссия
 
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