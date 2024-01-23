https://ukraina.ru/20240123/1052839481.html

НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг

НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг - 23.01.2024 Украина.ру

НАТО закупает снаряды на $1,2 млрд для борьбы с Россией - Столтенберг

НАТО заключило контракты на закупку артиллерийских снарядов на 1,2 млрд долларов. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг 23 января

2024-01-23T12:10

2024-01-23T12:10

2024-01-23T12:10

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нато

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снаряды

россия

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"На эти деньги будут закуплены сотни тысяч снарядов 155 мм", — заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.По словам Столтенберга, это делается потому, что "в борьбе с Россией важны артиллерийские снаряды".Как сообщало издание Украина.ру, Вооруженные силы Украины регулярно обстреливают гражданские объекты в ДНР и ЛНР снарядами натовского калибра 155 мм. В ходе обстрела Донецка артиллерийскими снарядами калибра 152 и 155 мм 21 января этого года погибли 25 мирных жителей, еще 20 пострадали, из них двое дети.

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новости, нато, йенс столтенберг, снаряды, россия