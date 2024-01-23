https://ukraina.ru/20240123/1052833676.html

Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти

Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти - 23.01.2024 Украина.ру

Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти

Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Таким мнением поделился глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью CBS News

2024-01-23T09:22

2024-01-23T09:22

2024-01-23T09:35

дональд трамп

сша

украина

зарубежье

сергей лавров

новости

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"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.

https://ukraina.ru/20240121/1052805730.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дональд трамп, сша, украина, зарубежье, сергей лавров, новости