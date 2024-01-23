https://ukraina.ru/20240123/1052833676.html
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти - 23.01.2024 Украина.ру
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Таким мнением поделился глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью CBS News
2024-01-23T09:22
2024-01-23T09:22
2024-01-23T09:35
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"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дональд трамп, сша, украина, зарубежье, сергей лавров, новости
Дональд Трамп, США, Украина, Зарубежье, Сергей Лавров, Новости
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
09:22 23.01.2024 (обновлено: 09:35 23.01.2024)
Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Таким мнением поделился глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью CBS News
"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров.
Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.
"Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны все обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.
Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.