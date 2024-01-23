Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти - 23.01.2024 Украина.ру
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Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти - 23.01.2024 Украина.ру
Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти
Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Таким мнением поделился глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью CBS News
2024-01-23T09:22
2024-01-23T09:35
дональд трамп
сша
украина
зарубежье
сергей лавров
новости
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"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров. Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.
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дональд трамп, сша, украина, зарубежье, сергей лавров, новости
Дональд Трамп, США, Украина, Зарубежье, Сергей Лавров, Новости

Лавров предположил, что станет с Украиной в случае прихода Трампа к власти

09:22 23.01.2024 (обновлено: 09:35 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Избрание Дональда Трампа президентом США вряд ли изменит политику Вашингтона по Украине. Таким мнением поделился глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в интервью CBS News
"Не думаю, что есть какая-то разница, потому что существует тенденция к разрушению российско-американских отношений, их основ, включая все соглашения по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию, инспекциям, прозрачности и так далее. Все это начали ломать еще при президенте Буше-младшем", - сказал Лавров.
Министр добавил, что первым шагом американского президента по разрушению существовавших тогда отношений с РФ стал выход США из соглашения по межконтинентальным баллистическим ракетам.

"Чувство собственного превосходства и безнаказанности углубляется. Те, кто проигнорировал добрые намерения, которые показал (президент РФ Владимир) Путин во время первых двух сроков, кто просчитался, это они должны все обдумать. Вместо этого, мы наблюдаем текущее поколение политиков в США, которые не вынесли ни единого урока из той неприемлемой политики Штатов, которую те вели после распада СССР", - подчеркнул Лавров.

Трамп неоднократно обещал, что в случае победы на выборах добьется мирного урегулирования конфликта на Украине за 24 часа.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2024
21 января, 10:22
Трамп: из-за Байдена США превращаются в свалку мираИз-за некомпетентности президента страны Джо Байдена США превращаются в свалку для остального мира. Об этом заявил экс-президент Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир, его выступление транслировалось на YouTube-канале медиакомпании RSBN
 
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