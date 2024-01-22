В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин - 22.01.2024 Украина.ру
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В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин - 22.01.2024 Украина.ру
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
От президента Украины Владимира Зеленского США потребовали убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Вашингтона. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
2024-01-22T10:54
2024-01-22T10:54
новости
владимир зеленский
сша
свр
сергей нарышкин
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Если Зеленский откажется, Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, добавил Нарышкин."Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - процитировало слова Нарышкина пресс-бюро СВР.Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Владимира Зеленского как президента, отмечается в сообщении СВР.Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Так Лавров прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
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новости, владимир зеленский, сша, свр, сергей нарышкин
Новости, Владимир Зеленский, США, СВР, Сергей Нарышкин

В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин

10:54 22.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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От президента Украины Владимира Зеленского США потребовали убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Вашингтона. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Если Зеленский откажется, Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, добавил Нарышкин.
"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - процитировало слова Нарышкина пресс-бюро СВР.
Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Владимира Зеленского как президента, отмечается в сообщении СВР.
Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Так Лавров прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
18 января, 17:52
"Всё чаще отбивается от рук". Лавров рассказал, как Запад пытается сделать Зеленского более покладистымПрезидент Украины Владимир Зеленский выходит из-под контроля Запада, почувствовав вседозволенность. Теперь США и Европа вынуждены искать способ, чтобы вновь управлять ситуацией. Впрочем, в самом сложном положении в итоге рискует оказаться именно Киев
 
НовостиВладимир ЗеленскийСШАСВРСергей Нарышкин
 
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10:54В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
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