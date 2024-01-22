https://ukraina.ru/20240122/1052815211.html
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин - 22.01.2024 Украина.ру
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
От президента Украины Владимира Зеленского США потребовали убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Вашингтона. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
2024-01-22T10:54
2024-01-22T10:54
2024-01-22T10:54
новости
владимир зеленский
сша
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сергей нарышкин
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Если Зеленский откажется, Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, добавил Нарышкин."Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - процитировало слова Нарышкина пресс-бюро СВР.Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Владимира Зеленского как президента, отмечается в сообщении СВР.Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Так Лавров прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.
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Украина.ру
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новости, владимир зеленский, сша, свр, сергей нарышкин
В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин
От президента Украины Владимира Зеленского США потребовали убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Вашингтона. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин
Если Зеленский откажется, Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, добавил Нарышкин.
"Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - процитировало слова Нарышкина пресс-бюро СВР.
Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Владимира Зеленского как президента, отмечается в сообщении СВР.
Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Так Лавров прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.