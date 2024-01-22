https://ukraina.ru/20240122/1052815211.html

В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин

В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин - 22.01.2024 Украина.ру

В США составили "черный список" чиновников, Зеленскому выдвинули ультиматум - Нарышкин

От президента Украины Владимира Зеленского США потребовали убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили доверие Вашингтона. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин

2024-01-22T10:54

2024-01-22T10:54

2024-01-22T10:54

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владимир зеленский

сша

свр

сергей нарышкин

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Если Зеленский откажется, Вашингтон опубликует коррупционное досье на его окружение, добавил Нарышкин."Американцы потребовали убрать под тем или иным предлогом с руководящих госпостов лиц, утративших доверие Белого дома. В "черном списке" - десятки высокопоставленных украинских чиновников из команды Зеленского. До него доведено, что в противном случае Вашингтон предаст гласности "убойное" коррупционное досье в отношении представителей его окружения", - процитировало слова Нарышкина пресс-бюро СВР.Имеющийся у американцев компромат способен уничтожить Владимира Зеленского как президента, отмечается в сообщении СВР.Как сообщало издание Украина.ру, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что Киев чувствует вседозволенность во всем, даже в пытках американцев. Так Лавров прокомментировал гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине.

https://ukraina.ru/20240118/1052774993.html

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новости, владимир зеленский, сша, свр, сергей нарышкин