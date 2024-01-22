https://ukraina.ru/20240122/1052797601.html

Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов

Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов - 22.01.2024 Украина.ру

Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов

Чтобы снять угрозу обстрелов Белгорода, ВС РФ надо продвинуться хотя бы на 40 километров на границе Харьковской и Белгородской области. Для такой операции нужна группировка в 60–70 тысяч военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-22T04:00

2024-01-22T04:00

2024-01-22T04:00

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Чтобы прекратить обстрелы Белгорода, ВС РФ надо продвинуться хотя бы на 40 километров на 80-километровом фронте на границе между Харьковской и Белгородской областью, рассказал обозреватель.Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых в 2022 году ушли российские военные, напрашивается уже давно. Если от Богодухова получится прорватья к Северскому Донцу, то одним краем можно упереться в границу РФ, а другим - в Северский Донец, при этом Харьков останется посередине, добавил он.Грубо говоря, для такой операции нужно задействовать 60–70 тысяч человек. Чисто арифметически такие силы у армии РФ есть. Новые бригады уже формируются и проходят подготовку на полигонах, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240120/1052797674.html

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