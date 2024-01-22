https://ukraina.ru/20240122/1052797601.html
Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов
Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов - 22.01.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов
Чтобы снять угрозу обстрелов Белгорода, ВС РФ надо продвинуться хотя бы на 40 километров на границе Харьковской и Белгородской области. Для такой операции нужна группировка в 60–70 тысяч военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-22T04:00
2024-01-22T04:00
2024-01-22T04:00
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Чтобы прекратить обстрелы Белгорода, ВС РФ надо продвинуться хотя бы на 40 километров на 80-километровом фронте на границе между Харьковской и Белгородской областью, рассказал обозреватель.Решение о том, чтобы зайти на те же рубежи, с которых в 2022 году ушли российские военные, напрашивается уже давно. Если от Богодухова получится прорватья к Северскому Донцу, то одним краем можно упереться в границу РФ, а другим - в Северский Донец, при этом Харьков останется посередине, добавил он.Грубо говоря, для такой операции нужно задействовать 60–70 тысяч человек. Чисто арифметически такие силы у армии РФ есть. Новые бригады уже формируются и проходят подготовку на полигонах, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240120/1052797674.html
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новости, россия, украина, сво, купянск, харьков, белгород, армия, вс рф, наступление, прорыв
Новости, Россия, Украина, СВО, Купянск, Харьков, Белгород, Армия, ВС РФ, наступление, прорыв
Эксперт раскрыл, что будет, если армия РФ прорвется к Харькову и реке Северский Донец через Богодухов
Чтобы снять угрозу обстрелов Белгорода, ВС РФ надо продвинуться хотя бы на 40 километров на границе Харьковской и Белгородской области. Для такой операции нужна группировка в 60–70 тысяч военных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев