Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
ВСУ удерживают Авдеевку именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном. А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские военные, рассказал обозреватель.
"Можно как угодно относиться к [главкому ВСУ Валерию] Залужному, но это советский офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо говорит, что нам "придется принять тяжелое решение и перегруппироваться", - подчеркнул Полетаев.
Украинской армии есть куда отойти территориально. Но пока неизвестно, готовы ли там оборонительные линии. Ведь Авдеевку удерживают именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном, добавил эксперт.
А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Сейчас это строительство все же началось. И лучше исходить из того, что Киев его реализует, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
18 января, 17:48Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвекаМы можем актуализировать вопрос Переяславских статей, рассматривая это событие не как точку на протяжённой истерической линии, а как один из этапов растянутого исторического процесса, считает политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко