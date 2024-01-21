https://ukraina.ru/20240121/1052788554.html

Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"

Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина" - 21.01.2024 Украина.ру

Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"

ВСУ удерживают Авдеевку именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном. А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-01-21T06:00

2024-01-21T06:00

2024-01-21T06:00

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Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские военные, рассказал обозреватель.Украинской армии есть куда отойти территориально. Но пока неизвестно, готовы ли там оборонительные линии. Ведь Авдеевку удерживают именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном, добавил эксперт.А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Сейчас это строительство все же началось. И лучше исходить из того, что Киев его реализует, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240118/1052774576.html

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новости, украина, сво, россия, укрепления, валерий залужный, оборона, авдеевка, всу, строительство, командование