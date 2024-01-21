Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина" - 21.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240121/1052788554.html
Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"
Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина" - 21.01.2024 Украина.ру
Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"
ВСУ удерживают Авдеевку именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном. А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-01-21T06:00
2024-01-21T06:00
новости
украина
сво
россия
укрепления
валерий залужный
оборона
авдеевка
всу
строительство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460711_116:274:1134:847_1920x0_80_0_0_dc60bfc5877118b246e03c8e75a3a025.jpg
Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские военные, рассказал обозреватель.Украинской армии есть куда отойти территориально. Но пока неизвестно, готовы ли там оборонительные линии. Ведь Авдеевку удерживают именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном, добавил эксперт.А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Сейчас это строительство все же началось. И лучше исходить из того, что Киев его реализует, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20240118/1052774576.html
украина
россия
авдеевка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052460711_75:0:1204:847_1920x0_80_0_0_f0f181b0a94a046ef060379d4f162355.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сво, россия, укрепления, валерий залужный, оборона, авдеевка, всу, строительство, командование
Новости, Украина, СВО, Россия, укрепления, Валерий Залужный, оборона, Авдеевка, ВСУ, Строительство, командование

Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"

06:00 21.01.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
ВСУ удерживают Авдеевку именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном. А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Украинская пропаганда постепенно готовит общество к тому, что ВСУ перейдут в оборону. И Авдеевку им тоже придется оставить. Возникает вопрос, на какие позиции могут отойти украинские военные, рассказал обозреватель.

"Можно как угодно относиться к [главкому ВСУ Валерию] Залужному, но это советский офицер, которого хорошо обучили военному делу. Он прямо говорит, что нам "придется принять тяжелое решение и перегруппироваться", - подчеркнул Полетаев.

Украинской армии есть куда отойти территориально. Но пока неизвестно, готовы ли там оборонительные линии. Ведь Авдеевку удерживают именно потому, что это мощный укрепрайон, который девять лет заливался бетоном, добавил эксперт.
А системной работы по строительству своей "линии Суровикина" на Украине не велось. Сейчас это строительство все же началось. И лучше исходить из того, что Киев его реализует, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Ростислав Ищенко интервью
18 января, 17:48
Ростислав Ищенко: Россия переварила казацкую Малороссию за 150 лет, новым регионам хватит и полвекаМы можем актуализировать вопрос Переяславских статей, рассматривая это событие не как точку на протяжённой истерической линии, а как один из этапов растянутого исторического процесса, считает политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
НовостиУкраинаСВОРоссияукрепленияВалерий ЗалужныйоборонаАвдеевкаВСУСтроительствокомандование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:44Украинские БПЛА атаковали Орловскую, Брянскую и Тульскую область - Минобороны РФ
06:30"Авдеевку тоже придется оставить": обозреватель раскрыл, какое тяжелое решение хочет принять Залужный
06:00Уход в оборону. Сергей Полетаев о том, успеют ли окопаться ВСУ и залить бетоном свою "линию Суровикина"
05:11"На войну зовут те, кто лично ничем не рискует". Украинские эксперты и политики о войне и мире
05:00Военный обозреватель о том, сможет ли армия России прорвать фронт и пойти в наступление на Запорожье
04:57Самые низкие пенсии и празднование годовщины Переяславской Рады. Западная Украина за минувшую неделю
04:30Сергей Полетаев о том, почему ВСУ не смогут держать в степях оборону и появятся ли на Украине "фестунги"
04:12Владимир Брутер: Россия и Запад прошли точку невозврата по миру на Украине
04:04"Вокруг Булгакова": Владимир Ильич Ленин
04:00"В пух и прах": военный летчик о том, как новые авиабомбы "Дрель" разнесут бетонные командные пункты ВСУ
18:00Польский "шоковый терапевт" Бальцерович и его неудавшиеся подражатели в России и на Украине
17:45Украина находится под тотальным контролем США - премьер Словакии
17:20Что замышляют Украина и Молдавия и для чего на самом деле Зеленский ездит по миру - Денисов
16:50"Критиковал силовиков": финансист Мазепа объяснил, почему его арестовали
16:14Украинские военные жалуются на невозможность наступления - Ермак
14:47Системы ПВО России сбили 20 украинских дронов - Минобороны РФ
13:57"Не переступайте грань": Константинов ответил на высказывания Бридлава о Крыме
13:16Москва быстро сломит Киев, если ему не помогать — помощники Байдена
12:31Украинские власти рассказали о последствиях ударов российских военных
12:06Что Трамп может сказать Зеленскому и почему китайцы не хотят связываться с изгоем - Гаспарян
Лента новостейМолния