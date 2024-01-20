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Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"

Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию" - 20.01.2024 Украина.ру

Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"

Парадоксально, но первые референдумы в Советском Союзе состоялись лишь незадолго до распада этого государства – в 1989-91 годах. А вот в том, что прошли они на территории исторической Новороссии никакого парадокса нет – российские земли возвращались "в родную гавань"

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:00

2024-01-20T08:00

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20 января 1991 года региональный референдум состоялся в Крымской области Украинской ССР. Крымчанам было предложено высказаться по вопросу: "Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"Автономная республика на полуострове существовала до 1945 года (в составе РСФСР) и была упразднена после депортации крымских татар, армян, греков, немцев и болгар. Затем произошла печально известная передача Крымской области Украине.Основной предпосылкой воссоздания республики являлся беспокоивший крымчан рост националистических настроений на Украине. В октябре 1990 года там произошла так называемая "революция на граните". Группа студентов разбила на центральной площади Киева палаточный лагерь, объявила голодовку и потребовала разорвать Союзный договор с Москвой.Подогревал автономистские настроения на полуострове закон Украинской ССР "О языках", объявлявший единственным государственным языком украинский.Тему возвращения Крыму статуса автономии активно поддерживало экологическое движение. Оно возникло после Чернобыльской катастрофы, выступало с критикой введения в строй Крымской АЭС.Сильным аргументом инициаторов референдума по воссозданию АССР стал процесс возвращения на полуостров крымских татар. Постановление Верховного Совета СССР 1989 года о реабилитации депортированных народов прямо указывало: "восстановление прав крымско-татарского народа невозможно без восстановления автономии Крыма".Руководство Украинской ССР отнеслось к идее референдума без энтузиазма. Ведь региональное самоуправление неизбежно ограничивало полномочия официального Киева в отношении полуострова, а кроме того затрудняло процесс обособления республики от союзного центра. "За народами… автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР", — гласил соответствующий союзный закон.Однако, опасаясь, что запрет плебисцита может привести к выходу Крыма из состава Украины киевские власти вынуждены были уступить. Тем более, что по соседству разворачивались драматические события в Молдавии. В 1990 году Кишинёв пытался воспрепятствовать созданию Автономной республики в Приднестровье. В итоге это привело к фактическому выходу Левобережья Днестра из-под контроля молдавских властей.Участие в референдуме приняли более 83% жителей Крымского полуострова. Из них идею восстановления автономной республики поддержали более 93%.При этом значительная часть из них искренне верила, что восстановление Крымской республики в конечном счёте приведёт к воссоединению её с Россией. Об этом ярко свидетельствует входящая корреспонденция Крымского обкома партии за второе полугодие 1990 года. Три четверти из восьми тысяч писем так или иначе были посвящены необходимости вхождения воссоздаваемой автономии в состав России.Параллельно референдум прошёл и в Севастополе. Там подавляющее большинство проголосовавших высказались за предоставление городу статуса "союзно-республиканского подчинения" и главной базы Черноморского флота.12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР (возглавляемый Леонидом Кравчуком) принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области. Севастополь же был включён в состав данной республики.Крымчане любят подчёркивать, что их голосование 20 февраля 1991 года стало первым советским референдумом. Но это не совсем так, поскольку в 1989-90 годах аналогичный процесс происходил в Приднестровье. Правда, приднестровский плебисцит не был признан органами государственной власти Молдавской ССР и Советского Союза. Тем не менее он стал легитимным основанием для создания государства, существующего и поныне – Приднестровской Молдавской Республики.Молдавия пошла по пути отделения от СССР раньше, чем Украина. Поэтому стремление русскоязычных жителей обособиться в автономно-территориальное образование в Приднестровье проявилось раньше, нежели в Крыму.Вспомнить о былой региональной государственности приднестровцев вынудило новое языковое законодательство Молдавии. В качестве единственного государственного в МССР также провозглашался лишь язык титульного этноса, к тому же переводимый с кириллической на латинскую ("румынскую") графику.Сформированные весной 1990 года органы государственной власти Молдовы взяли курс на выход из СССР и максимальное сближение с Румынией.Всё это вызвало недовольство жителей преимущественно русскоязычных городов на востоке. Сначала оно выразилось в политической забастовке ведущих промышленных предприятий, а за тем в автономистском движении.Автономизм обосновывался тем, что в 1924-40-х годах на территории Приднестровья существовала Молдавская Автономная ССР главным городом которой являлся Тирасполь. Если Кишинёв хочет покинуть Советский Союз, то Приднестровье вновь должно стать автономным регионом – полагали инициаторы возрождения государственности Левобережья Днестра.А ещё в Тирасполе и слышать не хотели о выходе из СССР. Создавая Приднестровскую республику, делегаты её учредительного съезда провозгласили её дальнейшее нахождение под властью Москвы.Памятен был этот форум (Съезд депутатов Приднестровья всех уровней 2 сентября 1990 года) ещё и тем, что едва ли не впервые рассматривал Новороссию в политическом контексте. В основе самоопределения региона лежит "формирование определённого этноса, населяющего сегодня юго-запад страны и состоящего из потомков переселенцев России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Греции и других стран. Практически данный этнос сложился ко времени образования в конце XVIII века Новороссии в составе Российского государства" – говорилось в Политико-правовом обосновании Приднестровской республики.Всем этим решениям предшествовало проведение череды местных референдумов в городах и районах Приднестровья. Первый из них прошёл в городе металлургов Рыбнице 3 декабря 1989 года. Подавляющее большинство проголосовавших (91%) высказалось за создание Приднестровской Автономной ССР "на основе равноправного функционирования всех языков". Этот почин 28 января 1990 года поддержал Тирасполь, 96% проголосовавших одобрили вхождение своего города "в состав Приднестровской АССР в случае её создания".1 июля 1990 года местный референдум в городе Бендеры (на правом берегу Днестра). Кроме решения за вхождение в Приднестровскую республику горожане отвергли новый государственный флаг Молдовы (аналог румынского триколора).Местные референдумы и сельские сходы граждан по той же тематике продолжались в Приднестровье до середины осени 1991 года, когда в Тирасполе уже начали свою работу временные органы государственной власти молодой республики. Причём в условиях отсутствия тогда "союзного" закона о референдумах (был принят в конце 1991 года) приднестровцам пришлось действовать на основе вновь принятых местных документов.1 декабря 1991 года в Болградском районе Одесской области прошёл референдум о создании Болгарского национального округа. Почти 83% избирателей, пришедших на избирательные участки, поддержали решение о преобразовании Болградского района в национальный округ. Данное решение определялось тем, что этнические болгары составляли 2/3 жителей региона.Болгарское население традиционно симпатизирует России. В своё время Российская империя приютила болгарских переселенцев из Османской империи, дала им большие льготы. Весьма болезненно болгары воспринимали процессы дезинтеграции Советского Союза.Так в ходе прошедшего в мае 1991 года в Болграде Первого съезда болгар СССР делегаты практическим единогласно обратились к органам власти Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и принять участие в разработке новой Конституции СССР. Форум настаивал, чтобы в республиканских законах о гражданстве "было гарантировано гражданство СССР".В тот же период Болградский районный совет выступил за создание "интернациональной русскоязычной территориальной автономии" в составе Украины. Автономия виделась инициаторам в границах южнобессарабской части Одесской области, которая по своему этническому составу очень похожа на Приднестровье.Конкретные же территориальные очертания автономного образования должен был определить форум депутатов городских и районных советов бессарабской части Одесской области. Последний был намечен на осень 1991 года, но в условиях начавшегося распада Советского Союза так и не собрался.В этих не простых условиях болгарские элиты всё же пошли до конца и провели хоть и районный, но референдум об автономии. Правовых последствий болгарский плебисцит не получил по целому ряду причин. Официальный Киев предпочёл его просто "не заметить". В тоже время обеспокоенность бессарабских болгар, вдруг оказавшихся на территории независимой Украины, пошла на спад благодаря принятию Декларации прав национальностей Украины.Несмотря на серьёзные различия, первые три региональных референдума в границах исторической Новороссии определялись общими причинами. Русскоязычное население Северного Причерноморья было обеспокоено суверенизацией союзных республик, сокращением сферы применения русского языка и пыталось противодействовать начавшемуся отрыву своих регионов от России.Впоследствии данные переживания и действия трансформировались в проект Новороссии, провозгласивший возвращение всего Северного Причерноморья в Россию.

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