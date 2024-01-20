Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию" - 20.01.2024 Украина.ру
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Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию" - 20.01.2024 Украина.ру
Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
Парадоксально, но первые референдумы в Советском Союзе состоялись лишь незадолго до распада этого государства – в 1989-91 годах. А вот в том, что прошли они на территории исторической Новороссии никакого парадокса нет – российские земли возвращались "в родную гавань"
2024-01-20T08:00
2024-01-20T08:00
история
история ссср
история украины
история новороссии
референдум
1991
1990-е
автономия
крым
одесская область
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20 января 1991 года региональный референдум состоялся в Крымской области Украинской ССР. Крымчанам было предложено высказаться по вопросу: "Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"Автономная республика на полуострове существовала до 1945 года (в составе РСФСР) и была упразднена после депортации крымских татар, армян, греков, немцев и болгар. Затем произошла печально известная передача Крымской области Украине.Основной предпосылкой воссоздания республики являлся беспокоивший крымчан рост националистических настроений на Украине. В октябре 1990 года там произошла так называемая "революция на граните". Группа студентов разбила на центральной площади Киева палаточный лагерь, объявила голодовку и потребовала разорвать Союзный договор с Москвой.Подогревал автономистские настроения на полуострове закон Украинской ССР "О языках", объявлявший единственным государственным языком украинский.Тему возвращения Крыму статуса автономии активно поддерживало экологическое движение. Оно возникло после Чернобыльской катастрофы, выступало с критикой введения в строй Крымской АЭС.Сильным аргументом инициаторов референдума по воссозданию АССР стал процесс возвращения на полуостров крымских татар. Постановление Верховного Совета СССР 1989 года о реабилитации депортированных народов прямо указывало: "восстановление прав крымско-татарского народа невозможно без восстановления автономии Крыма".Руководство Украинской ССР отнеслось к идее референдума без энтузиазма. Ведь региональное самоуправление неизбежно ограничивало полномочия официального Киева в отношении полуострова, а кроме того затрудняло процесс обособления республики от союзного центра. "За народами… автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР", — гласил соответствующий союзный закон.Однако, опасаясь, что запрет плебисцита может привести к выходу Крыма из состава Украины киевские власти вынуждены были уступить. Тем более, что по соседству разворачивались драматические события в Молдавии. В 1990 году Кишинёв пытался воспрепятствовать созданию Автономной республики в Приднестровье. В итоге это привело к фактическому выходу Левобережья Днестра из-под контроля молдавских властей.Участие в референдуме приняли более 83% жителей Крымского полуострова. Из них идею восстановления автономной республики поддержали более 93%.При этом значительная часть из них искренне верила, что восстановление Крымской республики в конечном счёте приведёт к воссоединению её с Россией. Об этом ярко свидетельствует входящая корреспонденция Крымского обкома партии за второе полугодие 1990 года. Три четверти из восьми тысяч писем так или иначе были посвящены необходимости вхождения воссоздаваемой автономии в состав России.Параллельно референдум прошёл и в Севастополе. Там подавляющее большинство проголосовавших высказались за предоставление городу статуса "союзно-республиканского подчинения" и главной базы Черноморского флота.12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР (возглавляемый Леонидом Кравчуком) принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области. Севастополь же был включён в состав данной республики.Крымчане любят подчёркивать, что их голосование 20 февраля 1991 года стало первым советским референдумом. Но это не совсем так, поскольку в 1989-90 годах аналогичный процесс происходил в Приднестровье. Правда, приднестровский плебисцит не был признан органами государственной власти Молдавской ССР и Советского Союза. Тем не менее он стал легитимным основанием для создания государства, существующего и поныне – Приднестровской Молдавской Республики.Молдавия пошла по пути отделения от СССР раньше, чем Украина. Поэтому стремление русскоязычных жителей обособиться в автономно-территориальное образование в Приднестровье проявилось раньше, нежели в Крыму.Вспомнить о былой региональной государственности приднестровцев вынудило новое языковое законодательство Молдавии. В качестве единственного государственного в МССР также провозглашался лишь язык титульного этноса, к тому же переводимый с кириллической на латинскую ("румынскую") графику.Сформированные весной 1990 года органы государственной власти Молдовы взяли курс на выход из СССР и максимальное сближение с Румынией.Всё это вызвало недовольство жителей преимущественно русскоязычных городов на востоке. Сначала оно выразилось в политической забастовке ведущих промышленных предприятий, а за тем в автономистском движении.Автономизм обосновывался тем, что в 1924-40-х годах на территории Приднестровья существовала Молдавская Автономная ССР главным городом которой являлся Тирасполь. Если Кишинёв хочет покинуть Советский Союз, то Приднестровье вновь должно стать автономным регионом – полагали инициаторы возрождения государственности Левобережья Днестра.А ещё в Тирасполе и слышать не хотели о выходе из СССР. Создавая Приднестровскую республику, делегаты её учредительного съезда провозгласили её дальнейшее нахождение под властью Москвы.Памятен был этот форум (Съезд депутатов Приднестровья всех уровней 2 сентября 1990 года) ещё и тем, что едва ли не впервые рассматривал Новороссию в политическом контексте. В основе самоопределения региона лежит "формирование определённого этноса, населяющего сегодня юго-запад страны и состоящего из потомков переселенцев России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Греции и других стран. Практически данный этнос сложился ко времени образования в конце XVIII века Новороссии в составе Российского государства" – говорилось в Политико-правовом обосновании Приднестровской республики.Всем этим решениям предшествовало проведение череды местных референдумов в городах и районах Приднестровья. Первый из них прошёл в городе металлургов Рыбнице 3 декабря 1989 года. Подавляющее большинство проголосовавших (91%) высказалось за создание Приднестровской Автономной ССР "на основе равноправного функционирования всех языков". Этот почин 28 января 1990 года поддержал Тирасполь, 96% проголосовавших одобрили вхождение своего города "в состав Приднестровской АССР в случае её создания".1 июля 1990 года местный референдум в городе Бендеры (на правом берегу Днестра). Кроме решения за вхождение в Приднестровскую республику горожане отвергли новый государственный флаг Молдовы (аналог румынского триколора).Местные референдумы и сельские сходы граждан по той же тематике продолжались в Приднестровье до середины осени 1991 года, когда в Тирасполе уже начали свою работу временные органы государственной власти молодой республики. Причём в условиях отсутствия тогда "союзного" закона о референдумах (был принят в конце 1991 года) приднестровцам пришлось действовать на основе вновь принятых местных документов.1 декабря 1991 года в Болградском районе Одесской области прошёл референдум о создании Болгарского национального округа. Почти 83% избирателей, пришедших на избирательные участки, поддержали решение о преобразовании Болградского района в национальный округ. Данное решение определялось тем, что этнические болгары составляли 2/3 жителей региона.Болгарское население традиционно симпатизирует России. В своё время Российская империя приютила болгарских переселенцев из Османской империи, дала им большие льготы. Весьма болезненно болгары воспринимали процессы дезинтеграции Советского Союза.Так в ходе прошедшего в мае 1991 года в Болграде Первого съезда болгар СССР делегаты практическим единогласно обратились к органам власти Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и принять участие в разработке новой Конституции СССР. Форум настаивал, чтобы в республиканских законах о гражданстве "было гарантировано гражданство СССР".В тот же период Болградский районный совет выступил за создание "интернациональной русскоязычной территориальной автономии" в составе Украины. Автономия виделась инициаторам в границах южнобессарабской части Одесской области, которая по своему этническому составу очень похожа на Приднестровье.Конкретные же территориальные очертания автономного образования должен был определить форум депутатов городских и районных советов бессарабской части Одесской области. Последний был намечен на осень 1991 года, но в условиях начавшегося распада Советского Союза так и не собрался.В этих не простых условиях болгарские элиты всё же пошли до конца и провели хоть и районный, но референдум об автономии. Правовых последствий болгарский плебисцит не получил по целому ряду причин. Официальный Киев предпочёл его просто "не заметить". В тоже время обеспокоенность бессарабских болгар, вдруг оказавшихся на территории независимой Украины, пошла на спад благодаря принятию Декларации прав национальностей Украины.Несмотря на серьёзные различия, первые три региональных референдума в границах исторической Новороссии определялись общими причинами. Русскоязычное население Северного Причерноморья было обеспокоено суверенизацией союзных республик, сокращением сферы применения русского языка и пыталось противодействовать начавшемуся отрыву своих регионов от России.Впоследствии данные переживания и действия трансформировались в проект Новороссии, провозгласивший возвращение всего Северного Причерноморья в Россию.
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история ссср, история украины, история новороссии, референдум, 1991, 1990-е, автономия, крым, одесская область, приднестровье, приднестровская молдавская республика
История, история СССР, история Украины, история Новороссии, референдум, 1991, 1990-е, автономия, Крым, Одесская область, Приднестровье, Приднестровская Молдавская Республика

Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"

08:00 20.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.01.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
Все материалы
Парадоксально, но первые референдумы в Советском Союзе состоялись лишь незадолго до распада этого государства – в 1989-91 годах. А вот в том, что прошли они на территории исторической Новороссии никакого парадокса нет – российские земли возвращались "в родную гавань"
20 января 1991 года региональный референдум состоялся в Крымской области Украинской ССР. Крымчанам было предложено высказаться по вопросу: "Вы за воссоздание Крымской АССР как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?"
Автономная республика на полуострове существовала до 1945 года (в составе РСФСР) и была упразднена после депортации крымских татар, армян, греков, немцев и болгар. Затем произошла печально известная передача Крымской области Украине.
Основной предпосылкой воссоздания республики являлся беспокоивший крымчан рост националистических настроений на Украине. В октябре 1990 года там произошла так называемая "революция на граните". Группа студентов разбила на центральной площади Киева палаточный лагерь, объявила голодовку и потребовала разорвать Союзный договор с Москвой.
Подогревал автономистские настроения на полуострове закон Украинской ССР "О языках", объявлявший единственным государственным языком украинский.
Тему возвращения Крыму статуса автономии активно поддерживало экологическое движение. Оно возникло после Чернобыльской катастрофы, выступало с критикой введения в строй Крымской АЭС.
- РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта 2021, 16:22
Референдум 17 марта 1991 года и его странностиСегодня исполняется 30 лет с момента проведения Всесоюзного референдума о сохранении этого самого союза. Часто приходится читать высказывания относительно того, что народ СССР высказал тогда свою волю, но не прошло и года, как эта воля была растоптана. Почему-то не говорится о попрании демократии новой демократической властью. А она и не попирала
Сильным аргументом инициаторов референдума по воссозданию АССР стал процесс возвращения на полуостров крымских татар. Постановление Верховного Совета СССР 1989 года о реабилитации депортированных народов прямо указывало: "восстановление прав крымско-татарского народа невозможно без восстановления автономии Крыма".
Руководство Украинской ССР отнеслось к идее референдума без энтузиазма. Ведь региональное самоуправление неизбежно ограничивало полномочия официального Киева в отношении полуострова, а кроме того затрудняло процесс обособления республики от союзного центра. "За народами… автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР", — гласил соответствующий союзный закон.
Однако, опасаясь, что запрет плебисцита может привести к выходу Крыма из состава Украины киевские власти вынуждены были уступить. Тем более, что по соседству разворачивались драматические события в Молдавии. В 1990 году Кишинёв пытался воспрепятствовать созданию Автономной республики в Приднестровье. В итоге это привело к фактическому выходу Левобережья Днестра из-под контроля молдавских властей.
Участие в референдуме приняли более 83% жителей Крымского полуострова. Из них идею восстановления автономной республики поддержали более 93%.
При этом значительная часть из них искренне верила, что восстановление Крымской республики в конечном счёте приведёт к воссоединению её с Россией. Об этом ярко свидетельствует входящая корреспонденция Крымского обкома партии за второе полугодие 1990 года. Три четверти из восьми тысяч писем так или иначе были посвящены необходимости вхождения воссоздаваемой автономии в состав России.
Параллельно референдум прошёл и в Севастополе. Там подавляющее большинство проголосовавших высказались за предоставление городу статуса "союзно-республиканского подчинения" и главной базы Черноморского флота.
12 февраля 1991 года Верховный Совет Украинской ССР (возглавляемый Леонидом Кравчуком) принял закон о восстановлении Крымской АССР в границах Крымской области. Севастополь же был включён в состав данной республики.
Ситуация на пропускном пункте Армянск - РИА Новости, 1920, 11.04.2020
11 апреля 2020, 17:35
Совсем невежливые "человечки". Как Украина уничтожила 25 лет назад независимость КрымаК очередной годовщине референдума в Крыму, 16 марта 2020 года, на Украине, что неудивительно, вспоминают пример, когда им удалось эффективно подавить силой аналогичный процесс в Крыму двумя десятилетиями ранее
Крымчане любят подчёркивать, что их голосование 20 февраля 1991 года стало первым советским референдумом. Но это не совсем так, поскольку в 1989-90 годах аналогичный процесс происходил в Приднестровье. Правда, приднестровский плебисцит не был признан органами государственной власти Молдавской ССР и Советского Союза. Тем не менее он стал легитимным основанием для создания государства, существующего и поныне – Приднестровской Молдавской Республики.
Молдавия пошла по пути отделения от СССР раньше, чем Украина. Поэтому стремление русскоязычных жителей обособиться в автономно-территориальное образование в Приднестровье проявилось раньше, нежели в Крыму.
Вспомнить о былой региональной государственности приднестровцев вынудило новое языковое законодательство Молдавии. В качестве единственного государственного в МССР также провозглашался лишь язык титульного этноса, к тому же переводимый с кириллической на латинскую ("румынскую") графику.
Сформированные весной 1990 года органы государственной власти Молдовы взяли курс на выход из СССР и максимальное сближение с Румынией.
Всё это вызвало недовольство жителей преимущественно русскоязычных городов на востоке. Сначала оно выразилось в политической забастовке ведущих промышленных предприятий, а за тем в автономистском движении.
Автономизм обосновывался тем, что в 1924-40-х годах на территории Приднестровья существовала Молдавская Автономная ССР главным городом которой являлся Тирасполь. Если Кишинёв хочет покинуть Советский Союз, то Приднестровье вновь должно стать автономным регионом – полагали инициаторы возрождения государственности Левобережья Днестра.
Города мира. Тирасполь - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
31 июля 2023, 08:04История
Приднестровье: первая война за НовороссиюПриднестровье находится в "зоне риска" даже не с февраля 2022 года, а, пожалуй, с 2004 года, когда Украина начала переходить на антироссийские позиции. Другое дело, что агрессию против ПМР со стороны Украины оправдать довольно трудно – формально это территория дружественной Молдавии, а она связываться с Россией боится
А ещё в Тирасполе и слышать не хотели о выходе из СССР. Создавая Приднестровскую республику, делегаты её учредительного съезда провозгласили её дальнейшее нахождение под властью Москвы.
Памятен был этот форум (Съезд депутатов Приднестровья всех уровней 2 сентября 1990 года) ещё и тем, что едва ли не впервые рассматривал Новороссию в политическом контексте. В основе самоопределения региона лежит "формирование определённого этноса, населяющего сегодня юго-запад страны и состоящего из потомков переселенцев России, Украины, Молдовы, Польши, Германии, Греции и других стран. Практически данный этнос сложился ко времени образования в конце XVIII века Новороссии в составе Российского государства" – говорилось в Политико-правовом обосновании Приднестровской республики.
Всем этим решениям предшествовало проведение череды местных референдумов в городах и районах Приднестровья. Первый из них прошёл в городе металлургов Рыбнице 3 декабря 1989 года. Подавляющее большинство проголосовавших (91%) высказалось за создание Приднестровской Автономной ССР "на основе равноправного функционирования всех языков". Этот почин 28 января 1990 года поддержал Тирасполь, 96% проголосовавших одобрили вхождение своего города "в состав Приднестровской АССР в случае её создания".
1 июля 1990 года местный референдум в городе Бендеры (на правом берегу Днестра). Кроме решения за вхождение в Приднестровскую республику горожане отвергли новый государственный флаг Молдовы (аналог румынского триколора).
Местные референдумы и сельские сходы граждан по той же тематике продолжались в Приднестровье до середины осени 1991 года, когда в Тирасполе уже начали свою работу временные органы государственной власти молодой республики. Причём в условиях отсутствия тогда "союзного" закона о референдумах (был принят в конце 1991 года) приднестровцам пришлось действовать на основе вновь принятых местных документов.
1 декабря 1991 года в Болградском районе Одесской области прошёл референдум о создании Болгарского национального округа. Почти 83% избирателей, пришедших на избирательные участки, поддержали решение о преобразовании Болградского района в национальный округ. Данное решение определялось тем, что этнические болгары составляли 2/3 жителей региона.
23 мая 2020, 17:30
Болгары Одесской области. Как на юге Украины возник очаг нового сепаратизмаПарламент республики Болгария в среду, 20 мая, принял резкое заявление с протестом против планов властей Украины по административной реформе Болградского района и потребовал сохранить целостность болгарской общины. В истории болгарского вопроса юга Украины разбиралось Украина.ру
Болгарское население традиционно симпатизирует России. В своё время Российская империя приютила болгарских переселенцев из Османской империи, дала им большие льготы. Весьма болезненно болгары воспринимали процессы дезинтеграции Советского Союза.
Так в ходе прошедшего в мае 1991 года в Болграде Первого съезда болгар СССР делегаты практическим единогласно обратились к органам власти Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и принять участие в разработке новой Конституции СССР. Форум настаивал, чтобы в республиканских законах о гражданстве "было гарантировано гражданство СССР".
В тот же период Болградский районный совет выступил за создание "интернациональной русскоязычной территориальной автономии" в составе Украины. Автономия виделась инициаторам в границах южнобессарабской части Одесской области, которая по своему этническому составу очень похожа на Приднестровье.
Конкретные же территориальные очертания автономного образования должен был определить форум депутатов городских и районных советов бессарабской части Одесской области. Последний был намечен на осень 1991 года, но в условиях начавшегося распада Советского Союза так и не собрался.
В этих не простых условиях болгарские элиты всё же пошли до конца и провели хоть и районный, но референдум об автономии. Правовых последствий болгарский плебисцит не получил по целому ряду причин. Официальный Киев предпочёл его просто "не заметить". В тоже время обеспокоенность бессарабских болгар, вдруг оказавшихся на территории независимой Украины, пошла на спад благодаря принятию Декларации прав национальностей Украины.
М.С. Горбачев на заседании IV съезда народных депутатов - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
1 декабря 2023, 18:00История
Референдум и распад СоюзаОкончательное решение о 1 декабря 1991 года состоялся референдум, на котором свыше 90% жителей УССР проголосовали за ее независимость. Но это формально. А как же было фактически? Фактически, как написала "дочь крымского офицера", не все так однозначно. Тут нужно помнить и само по себе развитие событий, и юридическую их сторону
Несмотря на серьёзные различия, первые три региональных референдума в границах исторической Новороссии определялись общими причинами. Русскоязычное население Северного Причерноморья было обеспокоено суверенизацией союзных республик, сокращением сферы применения русского языка и пыталось противодействовать начавшемуся отрыву своих регионов от России.
Впоследствии данные переживания и действия трансформировались в проект Новороссии, провозгласивший возвращение всего Северного Причерноморья в Россию.
 
Историяистория СССРистория Украиныистория Новороссииреферендум19911990-еавтономияКрымОдесская областьПриднестровьеПриднестровская Молдавская Республика
 
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Заголовок открываемого материала
08:00Крым, Приднестровье, Южная Бессарабия: три первых референдума "за Новороссию"
07:00"Я хоть останусь живым": военный обозреватель рассказал, почему украинцы массово бегут с фронта
06:30"У Киева не хватает людей": Сергей Полетаев рассказал, как и почему Украина затеяла массовую мобилизацию
06:03Виктор Литовкин: Пока ВСУ научатся читать, "Кинжалы" завершат разборки с промышленностью Украины
06:00Эксперт объяснил, почему ВС РФ нужно идти на Харьков и Киев, чтобы не столкнуться с миллионной армией ВСУ
05:38Протест православных. Украинцы отпраздновали Крещение, а раскольники ждали "адекватных" прихожан
05:30"Пусть поляки борются с бандеровцами": эксперт Подлесный раскрыл, как США и Польша хотят поделить Украину
05:23Депутат Народного Совета ДНР Дмитрий Плетень о том, как идёт экономическая интеграция региона в Россию
05:20Враг Микки-Мауса и президенты, связанные одним кетчупом: интересные факты о выборах в США
05:00"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"
04:30"Это катастрофа": политолог объяснил, почему Запад не будет отлавливать и отправлять на фронт украинцев
04:14Иван Скориков: ВСУ бросят на Россию батальоны "Тиса" и "Днестр", а Зеленский "сгорит" в запертом сарае
04:02"Не дышать". Украинские эксперты и политики о том, к чему ведет продолжение войны
04:00Военный летчик раскрыл, как новая "Дрель" будет проламывать взлетно-посадочные полосы на аэродромах ВСУ
18:05Мазепа в суде, Баратов, оскорбивший военных – в СИЗО, последнее слово Треповой*. Итоги 19 января
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