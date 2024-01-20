https://ukraina.ru/20240120/1052743400.html

"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"

"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель" - 20.01.2024 Украина.ру

"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) заинтересован в выпуске такой массовой продукции как планирующие авиабомбы. Некоторые из таких образцов можно монтировать прямо на аэродроме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-20T05:00

2024-01-20T05:00

2024-01-20T05:00

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Чтобы поставить новые авиабомбы "Дрель" на промышленное производство, российскому ВПК понадобится около года. Возможно, специалисты ВПК смогут уложиться и за полгода. Этот вопрос будет решаться летом или ближе к осени, рассказал военный летчик.Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) заинтересован в выпуске такой прибыльной и достаточно массовой продукции, как авиабомбы. Тем более что их производство уже налажено и идет круглосуточно, добавил генерал-майор.Тут пригодится уникальная характеристика боеприпаса "Дрель" — некоторые из таких образцов можно монтировать прямо на аэродроме. То есть оперативно собирать их на прифронтовых базах хранения вооружений, в арсеналах и сразу доставлять "под самолет", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240117/1052735389.html

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новости, россия, украина, сво, авиабомбы, впк, аэродромы, производство, снаряды, самолет