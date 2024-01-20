"Можно собирать на аэродроме": военный летчик рассказал про уникальные свойства новой авиабомбы "Дрель"
© Missiles.ru
© Missiles.ru
Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) заинтересован в выпуске такой массовой продукции как планирующие авиабомбы. Некоторые из таких образцов можно монтировать прямо на аэродроме. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Чтобы поставить новые авиабомбы "Дрель" на промышленное производство, российскому ВПК понадобится около года. Возможно, специалисты ВПК смогут уложиться и за полгода. Этот вопрос будет решаться летом или ближе к осени, рассказал военный летчик.
Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) заинтересован в выпуске такой прибыльной и достаточно массовой продукции, как авиабомбы. Тем более что их производство уже налажено и идет круглосуточно, добавил генерал-майор.
"Есть потребность нанести удар: например, разведка донесла, что в экстренном порядке появилась мобильная цель, — мы мгновенно реагируем. И это важно: если сейчас не ударить, завтра или даже через час-другой цели не будет", - указал эксперт.
Тут пригодится уникальная характеристика боеприпаса "Дрель" — некоторые из таких образцов можно монтировать прямо на аэродроме. То есть оперативно собирать их на прифронтовых базах хранения вооружений, в арсеналах и сразу доставлять "под самолет", резюмировал собеседник издания.
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