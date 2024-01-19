"По трупам солдат никто не ходит": эксперт рассказал, как пехота ВС РФ огневым валом проломит оборону ВСУ
В армии РФ передвигаются пешком только малые штурмовые группы, которые прикрываются огнем из БТР и БМП. В российских войсках сейчас нет проблем с механизированными частями. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
В армии РФ уже нет ситуации, когда пехота ходит пешком, а мотострелковые части ездят на БТР и БМП, сейчас все механизированное. Пешком передвигаются только небольшие группы штурмовиков, рассказал эксперт.
"Пешком сейчас ходят только малые штурмовые группы, которые прикрываются огнем из БТР и БМП. Так что по трупам солдат вперед уже никто не ходит. У нас есть все необходимое", - подчеркнул Подлесный.
В армии РФ не наблюдается проблем с механизированными частями. Сначала на противника обрушится огневой вал, потом в бой вступит пехота под прикрытием танков и БМП. Генштаб ВС РФ все это просчитал, указал подполковник.
Самое главное — это взаимодействие между войсками. Чем больше технически сложных вооружений, тем большее внимание необходимо уделять их слаженности. Все случаи "дружественного огня" тоже связаны с управленческими проблемами, заключил собеседник Украина.ру.
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