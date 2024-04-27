https://ukraina.ru/20240427/1054780658.html

Ментальное попадание с призывом. "Слово пацана" в зеркале жизни недальновидной бюрократии

Ментальное попадание с призывом. "Слово пацана" в зеркале жизни недальновидной бюрократии - 27.04.2024 Украина.ру

Ментальное попадание с призывом. "Слово пацана" в зеркале жизни недальновидной бюрократии

Так вот все у них и получилось. Телеканал НТВ опять показал сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", а его творец Жора Крыжовников (он же Андрей Першин) подтвердил, что он – небесталанный кинорежиссер, но не очень успешно разбирающийся в реалиях социальный маркетолог.

2024-04-27T15:17

2024-04-27T15:17

2024-04-27T15:25

эксклюзив

"слово пацана" (сериал)

татарстан

бюрократия

коррупция

сво

элита

россия

казань

тимур иванов

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Но он, тем не менее, очень точно уловил пульс времени, нервически-раздраженные настроения в обществе, скрытые пропагандой, рассказывающей о наступающей всеобщей благодати, и прочие неприятные тенденции, которые могут разбалансировать и общество, и государственный организм. Если не изучать и не купировать, не устранять и не предотвращать причины их возникновения и, разумеется, их последствия.На творческой встрече в рамках конференции, организованной газетой "КоммерсантЪ", Крыжовников сам рассказал, что, во-первых, с точки зрения маркетинга его кинопроект предназначался для мужской аудитории возраста 45 лет и старше. Но вот, по данным опроса ВЦИОМа, проведенного в конце 2023 года, после выхода сериала среди школьников о нем знали 96% опрошенных, а вот среди целевой аудитории и запланированной публики 50+ — всего 56%. "А мы вроде для них только и делали. С маркетологической точки зрения — мы рассказывали им об их молодости, о моем детстве, с приметами того времени, беспокоились о том, чтобы автобус ЛиАЗ звенел так, как он должен звенеть. Потому что ЛиАЗ, этот двигатель, назывался "звон бутылок". Поехали, записали этот ЛиАЗ. И я думал: мои одногодки услышат этот звон и заплачут. А они не включили, потому что не разобрались, как ввести данные карты", -- рассказывал режиссер.Во-вторых, он заявил, что поначалу не очень понял, почему сериал стал популярен у молодой аудитории. Но потом признался, что испугался популярности "Слова пацана" у молодежи, которая по всей стране начала подражать героям сериала и даже копировать их поведение. Во всяком случае многие молодые усвоили, что делятся на пацанов и чушпанов. Что с человеком, которому предварительно дали с носка в пах, легче обо всем договориться, чем со стоящим прямо и небитым. И что криминальные методы разборок и убеждения гораздо эффективнее и быстрее обычных приемов и правил сосуществования."Я наткнулся на ролик, как парикмахерши под "АИГЕЛ" (российский электронный хип-хоп-дуэт, автор главного музыкального трека сериала "Пыяла". – Авт.) стригут людей …Они красили волосы, мыли, стригли, сушили. И было написано: "ОПГ "парикмахерская". Что это такое? Я вообще не понял. …Мы не вызывали джина большой аудитории. …Это произошло на третьей-четвертой серии, а в пятой режут ухо. Естественно, я переживал, что как они сейчас переживут, как они с собой соотнесут", — говорил режиссер о своей реакции на постепенно, но стремительно растущую популярность сериала и его героев.Однако хотел этого или не хотел сам Крыжовников, но именно он потом интуитивно объяснил, в чем причина популярности сериала, его попадания в фокус общественных предпочтений, в первую очередь молодежи. По его словам, сериал стал популярен среди молодежи, потому что его герои "оказались симпатичны вне исторических фантиков".И это предположение, как мне кажется, самое главное. Авторы сериала хотели рассказать о прошлом и вспомнить былое, а попали в настоящее. С головой! И затронули струны, которые, как они точно знали, предопределяли и вызывали явления 50-летней давности, но оказались актуальными и сейчас. В современной России, которая не без основания гордится социальной стабильностью и общественным миром, и согласием.Сериал "Слов пацана" в этом плане – это во многом пока мутное и слабое, но точное зеркало происходящих и, увы, нарастающих процессов, которые, повторюсь, очень неприятны для государства, ибо при развитии и усугублении могут стать для него губительными. Как молодежная фронда 70—80-ых годов прошлого века, вылившаяся во многих регионах в хулиганский беспредел, детерминировала и криком кричала, предупреждая о язвах, разъедающих СССР, так и стремление нынешних пацанов строить свой, "нечушпанский" мир свидетельствует, что не все так гламурно и прекрасно, безобидно и спокойно в жизни Российского государства. При всех признаках внешнего благополучия, которые оказываются весьма и весьма сомнительными при ближайшем рассмотрении.Популярность и востребованность поведенческих мотивов героев "Слова пацана", подражание им (пусть и шутейное в исполнении молодых людей и вообще подростков, привыкших сегодня решать свои проблемы за монитором компьютеров и в гаджетах), -- это первый, может быть, еще слабый и плохо слышный звоночек, свидетельствующей об общественном нездоровье. Это как рак кожи, который начинается с незаметной и вообще не беспокоящей маленькой родинки, от спасительного исследования которой легкомысленно отмахиваются.Когда целые слои общества и особенно молодежь начинают искать собственные пути установления социальной и общественной справедливости, игнорируя при этом соответствующие государственные органы, бюрократию и чиновников, отвечающих за проблемы и направления, и делают поиск параллельным государству -- это первый признак государственного же нездоровья. Особенно когда стихийный поиск обществе выливается на улицу. Это ведет к возникновению либо криминального или полукриминального самоуправления (это основа деятельности любо мафии, где все вопросы справедливости решают не госорганы, а доны), либо к уличным бунтам и в конечном счете к восстаниям и революциям. Если находится достаточно буйных или специально нанятых и проплаченных заказных вожаков.И когда имущественное расслоение общества на большинство страшно бедных и микроскопическое меньшинство страшно богатых накладывается на чиновничье даже не равнодушие к нуждам народа, а на чванство, высокомерие или даже банальное равнодушие к человеческим проблемам, то процессы запараллеливания жизни и решения проблем идут быстрее. И бунты обязательно выливаются в революции, которые тоже становятся симулякрами восстановления справедливости. Это проверено всеми без исключения революциями. Особенно в Украине, где за последние 20 лет под видом революций на любой вкус случились и слом государства, и его тотальное переформатирование, через войну ведущее страну в пропасть.И не зря эту угрозу чиновничьего чванства и равнодушия для России увидели грамотные специалисты и обозреватели. Московский политолог Дмитрий Орешкин* еще в 2020 году вписал, что чиновничий класс превращается в определенное сословие, которое привилегированно по отношению ко всем прочим гражданам, а номенклатурная прослойка множится и становится все более довлеющей и по-хамски игнорирующей и свои обязанности, и людские проблемы. "В наших условиях чиновничье хамство — это черта вертикальных моделей, в которых собственное население — объект управления и не более того. От населения не зависит ничего, его воспринимают как ресурс, трудовые резервы. А соль земли — бюрократия и номенклатура", -- утверждал он.В декабре 2017 года арестовали за коррупционное обогащение, не знающее пределов, арестовали тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Но очевидцы свидетельствовали: чиновники Минэка, Минфина, Центробанка в кулуарах откровенно удивлялись "полицейскому беспределу". Дескать, все так делают, за что Улюкаева на цугундер тянут.И что? Улюкаев с 2022 года уже на свободе по УДО. А размеры взяток по-прежнему поражают. Вот буквально данные последних дней: бывшего подмосковного вице-губернатора Светлану Стригункову обвиняют в получении взятки в 150 млн рублей, а бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова на сумму не менее 1,2 млрд рублей. Коррупция, распилы, откаты, успешность родственников и обогащение чиновников – как были, так и остаются в перечне деяний тех, кто пошел во власть, и не считает это грехами и прегрешениями. Об этом им приходится напоминать, что президент Владимир Путин периодически и делает.И, ясное дело, не зря популярностью "Слова пацана" в первую очередь озаботились именно чиновники-бюрократы всех уровней. Они первыми учуяли возможную "Кровь на асфальте". Не исключено -- свою.Как гласят справочники, сериал Жоры Крыжовникова, основанный на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", вышел в ноябре 2023 года. Глава онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин говорил, что за три месяца его посмотрели более 23 млн человек. После выхода сериала подростки начали записывать и выкладывать в соцсети видео с инсценировками сцен из сериала, что возмутило некоторых чиновников.В самом Татарстане, где, собственно, и разворачиваются события сериала, недовольство сериалом возникло еще при поиске подходящих для съемок мест. Именно в Казани, по идее, пацаны и схлестнулись с чушпанами. Но 1 декабря 2023 года глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что сериал не соответствует политике региона: "Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого".И из-за возражений местных активистов и чиновников пришлось часть материала сериального снимать в Ярославле.А еще раньше, 28 ноября 2023 года, вскинулась омбудсмен по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она отметила, что несовершеннолетние смогли видеть проект, несмотря на стоявшие ограничения 18+ и попросила Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" на соответствие "государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". Она настаивала на том, что сериал Крыжовникова о подростковых группировках в Казани способствует "распространению преступной идеологии", романтизирует и оправдывает ОПГ.Потом против показа выступила омбудсмен по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. А потом протесты посыпались как из рога изобилия и под копирку. Бюрократы, как коты, почуяли, что сало надкусили…В сложившейся ситуации обнадеживают два обстоятельства, объективная, как наша жизнь. Во-первых, общество российское с началом спецвоенной операции (СВО) находится на патриотически-эмоциональном подъеме, а значит, вполне возможно обновление элит. Россияне защищают свою Россию. В том числе, и управленческих, бюрократических, номенклатурных.Во-вторых, уже сейчас есть люди, которые понимают опасность перерождения номенклатуры и бюрократии для будущего России, о чем так своеобразно сигнализирует и "Слово пацана". Во всяком случае, сериалу пока ничего не угрожает. А прокурор Татарстана Альберт Суяргулов заявил, что нужно разбираться не с самим сериалом, а с тем, как его преподносят, и с тем, как отдельные силы пытаются использовать этот проект.А депутат Госдумы России Евгений Попов написал на своем канале, что происходящее в сериале напоминает ситуацию в его родном Владивостоке 30 лет назад: "Отстаньте от сериала. Это наша жизнь. И она такая, слава богу, в прошлом. Лично я сделаю все, чтобы подобные темные времена никогда не вернулись".А генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов в эфире одного из российских телеканалов даже предложил выход из складывающейся ситуации: "Люди такого уровня, совершившие коррупционные преступления, должны привлекаться исключительно за измену Родине, все остальное от лукавого. И привлекаться должны с полной конфискацией имущества – как своего, так и близких. Потому что люди настолько подрывают доверие к государству, что иногда даже думаешь, а как мы в этом государстве живем. …Я считаю, что это люди, которые потеряли берега. Чем меньше у нас будет таких людей, тем легче нам будет жить, а самое главное – общество будет воспринимать власть как настоящую, а не как власть барыг".Золотые, что называется, слова. Но экс-разведчик же предупредил: те чиновник и бюрократы, которые сейчас "сидят на темах", могут и ответить, например, саботажем и дестабилизацией ситуации в стране. Потому что им есть что терять, а зверь, загнанный в угол, – весьма опасное существо.Вот об этом и предупреждает "Слово пацана". Оно хочет предотвратить кровь на асфальте – нужно это только услышать. И увидеть надежду на лучшую жизнь в глазах детей и подростков – она там читается лучше всего. Она им нужнее всего.* Признан в России иноагентом

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20231219/1052204096.html

https://ukraina.ru/20210916/1032264561.html

татарстан

россия

казань

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