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"КиберБеркут" установил командиров ВСУ, виновных в гибели 65 пленных Украины, убитых ракетой ПВО Украины

"КиберБеркут" установил командиров ВСУ, виновных в гибели 65 пленных Украины, убитых ракетой ПВО Украины - 27.04.2024 Украина.ру

"КиберБеркут" установил командиров ВСУ, виновных в гибели 65 пленных Украины, убитых ракетой ПВО Украины

Прошло три месяца с того дня, как в небе над Белгородской областью произошло поистине чудовищное преступление. Вылетевшие на российском самолете к себе на Родину украинские военнопленные были уничтожены вместе с экипажем и сопровождающими украинской ракетой.

2024-04-27T14:01

2024-04-27T14:01

2024-04-27T15:35

украина

россия

белгородская область

кирилл буданов

петр порошенко

ввс

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вооруженные силы украины

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Произошло двойное преступление. Во-первых, был сбит самолет, который перевозил безоружных людей, о чем украинская сторона была извещена заблаговременно. Во-вторых, помимо россиян, погибли десятки украинцев, которых ждали их семьи, родные и близкие. То есть украинские военные убили своих, возвращавшихся из плена украинских товарищей.Украинская сторона сначала попыталась во всем обвинить Россию (по традиции и привычке), а, когда это не получилось, власти решили вообще замолчать трагедию.Однако нашлись люди, при этом граждане Украины, которые взяли на себя непростую задачу - установить не только все обстоятельства преступления, но и найти и назвать поименно самих преступников. С тем, чтобы они потом были преданы справедливому суду."Мы, "КиберБеркут", завершили свое расследование в отношении Ил-76 ВВС России, сбитого 24.01.2024 г. ракетой ПВО Украины, - заявили они. - Нами установлены фигуранты указанного военного преступления, их должности, адреса и степень ответственности".Что произошло24 января 2024 года должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной. В связи с этим и задолго до указанной даты, между российской и украинской стороной был проведен переговорный процесс, в результате которого местом проведения обмена было выбрано село Колотиловка Краснояружского района Белгородской области.Обеспечением безопасности обмена, составлением списков военнопленных, а также доставкой военнопленных к месту проведения обмена занималось Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Руководитель ГУР Кирилл Буданов* получал всю исчерпывающую информацию по вопросу обмена от своего советника Дмитрия Усова и координировал действия ГУР с представителями СБУ, Государственной пограничной службы и Вооруженных сил Украины.Так, утром 24 января 2024 года в воздушное пространство над Белгородской областью зашёл военно-транспортный самолет Ил-76 из 117-го военно-транспортного авиационного полка ВВС России (в/ч 45097), на борту которого находилось 65 пленных украинских военнослужащих, а также 9 военнослужащих ВС России. Полётным заданием экипажа Ил-76 была доставка пленных граждан Украины на территорию Белгородской области.Предварительно перед отправкой украинских военнопленных на обмен – российская сторона в очередной раз согласовала с ГУР Министерства обороны Украины все запланированные мероприятия.Однако, 24 января 2024 года, примерно в 11:00 часов по московскому времени с территории Харьковской области был осуществлен пуск ракеты из американского ЗРК "Patriot", в результате чего в 5-6 км от села Яблоново Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находилось 74 человека (в том числе 65 пленных украинских военнослужащих)."Начальник Генерального штаба, глава ГУР и лично президент Украины Зеленский , утверждает "КиберБеркут", были прекрасно осведомлены о всех деталях произошедшего военного преступления, но будут сохранять молчание и отрицать свою вину вплоть до начала международного военного трибунала с их участием в качестве подсудимых".Расследователи с УкраиныОсобенностью проведенного расследования является тот факт, что "КиберБеркут" это граждане Украины, которые не приняли государственный переворот 2014 года. По их утверждению, они "не смирились с происходящим на территории нашей родины хаосом, и уже много лет занимаются борьбой с кликой марионеток коллективного Запада, захватившей власть в Киеве"."КиберБеркут" не проводит разовых акций, публикации с его расследованиями регулярно появляются в российских СМИ, в том числе РИА Новости, Первый канал и др. "Мы десятки раз проводили собственные расследования наиболее резонансных преступлений, совершенных на территории Украины с 2014 по 2024 гг., среди которых: публикация секретных документов СБУ и Президента Украины, расследование крушения малазийского "Боинга" рейса MH-17, перехват переговоров Петра Порошенко с высокопоставленными американскими чиновниками, публикация внутренней документации многих европейских оборонных предприятий и прочее", - заявили они изданию Украина. ру. И далее сообщили: "Мы – украинское хакерское сообщество. Мы служим и работаем практически во всех сферах и во всех ведомствах нашей родной (но оккупированной коллективным Западом) Украины".Заказчики и исполнители преступленияЗавершив расследование убийства 65 военнослужащих Украины, "КиберБеркут" обращает внимание на "британский след" в этой трагедии. "Нами установлено, что именно британские советники настояли на немедленном применении сил и средств ПВО Украины для уничтожения Ил-76 ВВС России без согласования со штабом командования Воздушных сил ВС Украины в г. Киеве", - утверждают хакеры."КиберБеркуту" удалось определить не только заказчиков преступления (они известны в общих чертах - коллективный Запад, разжигающий российско-украинский конфликт), но, что еще более ценно, и установить круг фигурантов "вопиющего нарушения правил и способов ведения войны, которые могут быть призваны к ответу международным сообществом намного быстрее, чем высшее военное и политическое руководство Украины", - заявили в организации. Далее они привели эти установочные данные и фотографии преступников.Усов Дмитрий Сергеевич (укр. Усов Дмитро Сергійович), 31.01.1981 г.р., уроженец Казахской ССР, код ДРФО (ИНН) 2961602854, установленные адреса регистрации: Украина, Киевская область, г. Киев, ул. Голосеевская (укр. Голосіївська), д. 13Б, кв. 257.По занимаемой должности Усов курировал вопросы, связанные с обменом военнопленных между Украиной и Россией, был лично осведомлен и заблаговременно докладывал главе ГУР Министерства обороны Украины Кириллу Буданову* о перемещении украинских военнопленных через воздушное пространство Белгородской области России военно-транспортным самолетом Ил-76 из 117-го военно-транспортного авиационного полка ВВС России (в/ч 45097) 24 января 2024 года."В следствие несогласованности действий Вооруженных сил и ГУР Украины, в связи с халатностью Усова Д.С. и Буданова К.А.* – указанный самолет из 117-го военно-транспортного авиационного полка ВВС России был сбит украинским расчетом ПВО, находившимся в прямом подчинении командующего Воздушного командования "Восток" Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ивана Николаевича Теребухи, - утверждают расследователи.По мнению "КиберБеркута", "дальнейшие заявления высшего политического руководства Украины о том, что Глава ГУР Украины "был не в курсе и не имеет к процессу обмена пленными никакого отношения", – является откровенной ложью и политической манипуляцией. "Усов Д.С. и Буданов К.А. несут персональную ответственность за произошедший в небе над Белгородской областью инцидент, что связано с функциями по обеспечению безопасности проведения обмена военнопленными, которые были возложены на ГУР Министерства обороны Украины".Олещук Николай Николаевич (укр. Олещук Микола Миколайович), 25.05.1972 г.р., уроженец г. Луцка Волынской области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2644322033, установленные адреса регистрации: 1) Украина, Львовская область, Яворовский район, пгт. Ивано-Франково, войсковая часть; 2) Украина, Одесская область, г. Одесса, ул. Академика Заболотного, д. 66, корп. 1, кв. 38.По занимаемой должности Олещук, далее информирует "КиберБеркут", владеет информацией о конкретном командире конкретного расчета ПВО, отдавшем приказ на пуск ракеты ЗРК "Patriot" по самолету Ил-76 из села Липцы Харьковской области. При этом, "уничтожение военно-транспортного самолета Ил-76 не было санкционировано ни Олещуком Н.Н., ни начальником штаба – первым заместителем командующего Воздушных сил ВС Украины Шамко Вячеславом Евгеньевичем, 08.09.1963 г.р., ни начальником зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины Ставским Юрием Николаевичем, 17.08.1970 г.р."Николай Олищук, по информации "КиберБеркута" по поводу факта уничтожения Ил-76 24-25 января 2024 года участвовал в нескольких экстренных совещаниях с высшим военным и политическим руководством Украины, целью которых было сокрытие факта уничтожения украинской ПВО самолета с украинскими военнопленными."Кроме того, на указанном совещании была озвучена следующая линия защиты высшего руководства Воздушных сил ВС Украины: "атака на борт Ил-76 ВВС России была осуществлена силами и средствами Воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВС Украины под давлением британских советников без согласования с Киевом (имеется в виду – без согласования со штабом Воздушных сил ВС Украины), а также без дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью России", - утверждает "КиберБеркут".Шамко Вячеслав Евгеньевич (укр. Шамко В’ячеслав Євгенович), 08.09.1963 г.р., уроженец г. Днепропетровска Днепропетровской области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2326119993, установленные адреса регистрации: Украина, Львовская область, Каменка-Бугский район, г. Каменка-Бугская, ул. Победы, д. 32, кв. 45."По занимаемой должности Шамко В.Е. владеет информацией о конкретном командире конкретного расчета ПВО, отдавшем приказ на пуск ракеты ЗРК "Patriot" по самолету Ил-76 из села Липцы Харьковской области", - сказано в расследовании хакеров.Он так же 24-25 января 2024 года так же участвовал в нескольких совещаниях с высшим военным и политическим руководством Украины, целью которых было сокрытие факта уничтожения украинской ПВО самолета, перевозившего украинских военнопленных.Ставский Юрий Николаевич (укр. Ставський Юрій Миколайович), 17.08.1970 г.р., уроженец с. Щербовцы Новоушицкого района Хмельницкой области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2579616954, установленные адреса регистрации: 1) Украина, Харьковская область, г. Харьков, Шоссе Комсомольское, д. 54; 2) Украина, Киевская область, Васильковский район, с. Даниловка, Военный городок, № 21, КД № 3; 3) Украина, Харьковская область, г. Харьков, ул. Краснодарская, д. 171А, кв. 51.По занимаемой должности Ставский владеет информацией о конкретном командире конкретного расчета ПВО, отдавшем приказ на пуск ракеты ЗРК "Patriot" по самолету Ил-76 из села Липцы Харьковской области.Он, как и Олещук, и Шамко, принимал участие в тех самых экстренных совещаниях с высшим военным и политическим руководством Украины, которые проходили 24 и 25 января, целью которых, как было сказано выше, являлось сокрытие факта уничтожения украинской ПВО украинских военнопленных.Наев Сергей Иванович (укр. Наєв Сергій Іванович), 30.04.1970 г.р., уроженец г. Львова Львовской области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2568717074, установленные адреса регистрации: 1) Украина, Львовская область, г. Львов, ул. Варшавская, д. 68, кв. 141; 2) Украина, Днепропетровская область, г. Днепропетровск, ул. Погребняка, д. 21, кв. 107.По занимаемой должности (до 11.02.2024 года) Наев владел информацией о логистических маршрутах подвоза боеприпасов (в т.ч. ГСМ и ракет к ЗРК "Patriot"), о местах дислокации частей ПВО Воздушных сил ВС Украины, о всех ротациях и перемещениях личного состава ВС Украины (в т.ч. и частей ПВО), о размещении блок-постов и организации пропускного режима в Харьковской области.Кроме того, Наев. владеет информацией и установочными данными командира части ПВО, чей расчет размещался 24 января 2024 года в селе Липцы Харьковской области, а также может владеть информацией и установочными данными других старших офицерах части, военнослужащие которой сбили самолет. По факту уничтожения Ил-76 Наев 24-25 января провел несколько телефонных разговоров с Иваном Теребухой и Олегом Микацем.Теребуха Иван Николаевич (укр. Теребуха Іван Миколайович), 07.07.1966 г.р., уроженец г. Луцка Волынской области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2429415997, установленные адреса регистрации: Украина, Харьковская область, г. Харьков, ул. Шекспира, д. 13, кв. 19."По занимаемой должности Теребуха И.Н. владеет информацией о конкретном командире конкретного расчета ПВО, отдавшем приказ на пуск ракеты ЗРК "Patriot" по самолету Ил-76 из села Липцы Харьковской области", - утверждает "КиберБеркут".По мнению украинских хакеров, именно он является непосредственным виновником совершенного преступления, так как должен был согласовать с Киевом применение украинских средств ПВО в небе над Белгородской областью России. Свою вину в трагедии не признает, перекладывая её на британских советников, которые настаивали на немедленном уничтожении Ил-76 ВВС России, на борту которого в этот момент находились украинские военнопленные.Микац Олег Михайлович (укр. Мікац Олег Михайлович), 23.10.1975 г.р., уроженец с. Натальевка Новоград-Волынского района Житомирской области Украинской ССР, код ДРФО (ИНН) 2768916492, установленные адреса регистрации: 1) Украина, Житомирская область, Новоград-Волынский район, ул. Житомирское шоссе, войсковая часть; 2) Украина, Черниговская область, Козелецкий район, пгт. Десна, ул. Довженко, д. 40А, кв. 177."По занимаемой должности Микац О.М. владеет информацией о конкретном командире конкретного расчета ПВО, отдавшем приказ на пуск ракеты ЗРК "Patriot" по самолету Ил-76 из села Липцы Харьковской области", - информирует "КиберБеркут".Кроме того, Микац О.М. владеет информацией и установочными данными командира части ПВО, чей расчет размещался 24 января 2024 года в селе Липцы Харьковской области, а также может владеть информацией и установочными данными о других старших офицерах указанной части. По факту уничтожения Ил-76 24-25 января 2024 года провел несколько телефонных разговоров с Сергеем Наевым и Иваном Теребухой.В завершении своего расследования руководство "КиберБеркута" предупреждает, что "украинское хакерское сообщество и дальше будет заниматься расследованием резонансных преступлений, совершенных/совершаемых преступной кликой марионеток коллективного Запада, захвативших власть в нашей родной Украине. "Нелегитимный" президент Зеленский, глава СБУ Малюк, глава ГУР Буданов, главком ВСУ Сырский, а также тысячи других военных преступников – мы рядом, мы среди вас, мы узнаем все ваши секреты! И чтобы не случилось – мы заставим вас отвечать за содеянное!" *-внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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украина, россия, белгородская область, кирилл буданов, петр порошенко, ввс, сбу, ил-76, пво, вооруженные силы украины, владимир зеленский, харьковская область