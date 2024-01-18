Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052755457.html
Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции
Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции - 18.01.2024 Украина.ру
Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов
2024-01-18T10:41
2024-01-18T10:41
контрнаступление
новости
франция
зарубежье
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он.По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается".Украинское контрнаступление началось летом прошлого года. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал его провалом. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20231226/1052422376.html
франция
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
контрнаступление, новости, франция, зарубежье, украина
контрнаступление, Новости, Франция, Зарубежье, Украина

Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции

10:41 18.01.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов
"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он.
По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается".
Украинское контрнаступление началось летом прошлого года. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал его провалом. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря 2023, 22:52
Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBCАмериканский телеканал NBC, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, прогнозирует возможности украинской армии в наступающем году. Учитывая их ограниченность, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией
 
контрнаступлениеНовостиФранцияЗарубежьеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах
12:26В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
11:55На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
11:52Европа боится остаться с Украиной наедине после победы Трампа на выборах - Politico
11:45"Утопают в роскоши": депутат Рады предложила раскулачить украинцев с айфонами ради мобилизации
11:39"Это мои деньги". После посещения кладбища Порошенко посчитал, сколько инвестировал в ВСУ
11:31Почему Украине не помогут ни истребители F-16, ни что-либо другое и что сделает Россия - Литовкин
10:46Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
10:41Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции
10:36Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны Франции
10:18"Харя лопнет": депутат Рады обвинил Зеленского в разворовывании госбюджета и неуплате налогов
09:51Бывший главнокомандующий НАТО призвал Запад помочь Киеву наносить удары по Крыму
09:20Байден попытался запугать власти США, чтобы помочь Украине
09:00Глобальный дефицит оружия, взрывы, незавидная судьба беженцев. Главное на Украине на утро 18 января
08:21370 лет Переяславской раде. А было ли воссоединение?
07:30"Клиент путается в показаниях": полковник Подлесный раскрыл, как Киев хочет наловить миллион солдат ВСУ
07:00"Останется только получить команду": Эксперт объяснил, почему ВС РФ могут пойти в наступление в апреле
06:30Активная оборона или большое наступление? Эксперт рассказал о двух вариантах действий ВС РФ в 2024 году
06:00"Будет состоять из четырёх этапов": полковник Подлесный раскрыл план боевых действий Украины на 2024 год
05:30Военный летчик рассказал, когда армия РФ окончательно перемолотит украинскую систему ПВО и натовские ЗРК
Лента новостейМолния