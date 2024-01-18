https://ukraina.ru/20240118/1052755457.html

Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции

Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции - 18.01.2024 Украина.ру

Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов

2024-01-18T10:41

2024-01-18T10:41

2024-01-18T10:41

контрнаступление

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украина

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"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он.По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается".Украинское контрнаступление началось летом прошлого года. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал его провалом. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231226/1052422376.html

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контрнаступление, новости, франция, зарубежье, украина