Конфликт на Украине замораживается — министр обороны Франции
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов
"Киевское контрнаступление не имело ожидаемых результатов", - отметил он.
По мнению министра, конфликт на Украине "замораживается".
Украинское контрнаступление началось летом прошлого года. Спустя три месяца президент России Владимир Путин назвал его провалом. По состоянию на начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву более 125 тысяч убитыми и ранеными.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
26 декабря 2023, 22:52Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBCАмериканский телеканал NBC, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, прогнозирует возможности украинской армии в наступающем году. Учитывая их ограниченность, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией