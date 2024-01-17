https://ukraina.ru/20240117/1052738364.html

"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины

"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины - 17.01.2024 Украина.ру

"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба умолчал, что это он и "бригада Зеленского" поставили на карту существование Украины, заявила 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:14

2024-01-17T13:14

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что, если у Украины закончится оружие, вероятно, военнослужащие будут сражаться лопатами. По словам Кулебы, "на карту поставлено существование Украины"."Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", - заявила Захарова.Дипломат напомнила, что "будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает"."Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса", - посетовала она.

https://ukraina.ru/20240116/1052715110.html

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