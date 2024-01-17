"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины - 17.01.2024 Украина.ру
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"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины
"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины - 17.01.2024 Украина.ру
"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба умолчал, что это он и "бригада Зеленского" поставили на карту существование Украины, заявила 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
2024-01-17T13:14
2024-01-17T13:14
новости
россия
украина
мария захарова
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что, если у Украины закончится оружие, вероятно, военнослужащие будут сражаться лопатами. По словам Кулебы, "на карту поставлено существование Украины"."Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", - заявила Захарова.Дипломат напомнила, что "будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает"."Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса", - посетовала она.
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новости, россия, украина, мария захарова, дмитрий кулеба, мид украины, мид рф
Новости, Россия, Украина, Мария Захарова, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, МИД РФ

"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины

13:14 17.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба умолчал, что это он и "бригада Зеленского" поставили на карту существование Украины, заявила 17 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что, если у Украины закончится оружие, вероятно, военнослужащие будут сражаться лопатами. По словам Кулебы, "на карту поставлено существование Украины".
"Жаль, он не сказал, а кто конкретно поставил на карту существование Украины. Ведь это же они, эта вся шайка киевско-режимная во главе с Зеленским… Именно эта бригада, бригада Зеленского, поставила на карту все, что было на Украине – в первую очередь, людей, ресурсы, земли даже. Это же сделал в том числе Кулеба, но он об этом не говорит", - заявила Захарова.
Дипломат напомнила, что "будущее Украины должны решать не на Западе, если Кулеба не знает".
"Будущее Украины в принципе должен решать украинский народ. Только проблема в том, что за счет таких марионеточных правительств, в которое входит Кулеба, народ Украины давно не имеет никакого права, тем более права голоса", - посетовала она.
Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Вчера, 11:54
Кулеба призвал ВСУшников "сражаться лопатами", ему посоветовали другой фильм про войнуЕсли у украинской армии закончится оружие, она будет сражаться лопатами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому телеканалу ABC
 
НовостиРоссияУкраинаМария ЗахароваДмитрий КулебаМИД УкраиныМИД РФ
 
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