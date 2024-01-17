https://ukraina.ru/20240117/1052736791.html

Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине

Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине - 17.01.2024 Украина.ру

Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в открытых дебатах Совета Безопасности (СБ) ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге

2024-01-17T12:39

2024-01-17T12:39

2024-01-17T12:39

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ближний восток

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Глава МИД РФ Сергей Лавров с 22 по 24 января планирует принять участие в ежеквартальных открытых дебатах Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, а также в инициируемом российской стороной заседании Совета Безопасности ООН по украинской проблематике, сказала Захарова. "Что касается обсуждения украинской тематики, то считаем это хорошей возможностью в очередной раз донести до мирового сообщества на высокой ооновской площадке позицию России, в том числе относительно политико-дипломатических средств урегулирования кризиса при учете законных российских интересов в сфере безопасности", - отметила дипломат.Также пройдут дебаты о ситуации на Ближнем Востоке. Предполагается продолжить обсуждение путей выхода из "текущего масштабного кризиса" в зоне палестино-израильского конфликта, пояснила Захарова.

https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

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новости, россия, мария захарова, сергей лавров, совбез оон, украина, ближний восток, палестино-израильский конфликт