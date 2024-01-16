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Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции

Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции - 16.01.2024 Украина.ру

Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции

Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции на президентских выборах, написал президент США Джо Байден в соцсети Х

2024-01-16T10:29

2024-01-16T10:29

2024-01-16T10:29

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Кандидат в президенты Дональд Трамп лидируют в гонке республиканцев в штате Айова.Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. На третьем месте оказалась экс-постпред при ООН Никки Хейли.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться от Республиканской партии заявили экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.Действующий президент США Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

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новости, сша, президент сша, выборы, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, рон десантис, зарубежье