Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции - 16.01.2024 Украина.ру
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Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции
Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции - 16.01.2024 Украина.ру
Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции
Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции на президентских выборах, написал президент США Джо Байден в соцсети Х
2024-01-16T10:29
2024-01-16T10:29
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Кандидат в президенты Дональд Трамп лидируют в гонке республиканцев в штате Айова.Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. На третьем месте оказалась экс-постпред при ООН Никки Хейли.Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться от Республиканской партии заявили экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.Действующий президент США Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, президент сша, выборы, президентские выборы, дональд трамп, джо байден, рон десантис, зарубежье
Новости, США, президент США, выборы, президентские выборы, Дональд Трамп, Джо Байден, Рон Десантис, Зарубежье

Байден назвал Трампа "явным фаворитом" от оппозиции

10:29 16.01.2024
 
Хроника выборов президента США
Хроника выборов президента США
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Дональд Трамп является "явным фаворитом" со стороны оппозиции на президентских выборах, написал президент США Джо Байден в соцсети Х
Кандидат в президенты Дональд Трамп лидируют в гонке республиканцев в штате Айова.
"Похоже, Дональд Трамп только что выиграл в Айове. Он явный фаворит от оппозиции на данном этапе", - написал Байден.
Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии на первичных выборах в Айове после завершения подсчета почти в 50% округов. Второе место пока занимает губернатор Флориды Рон Десантис. На третьем месте оказалась экс-постпред при ООН Никки Хейли.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. О намерении баллотироваться от Республиканской партии заявили экс-президент Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.
Действующий президент США Джо Байден заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Вчера, 16:56
США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас15 января с кокусов в Айове стартует длительный и путанный избирательный процесс в США, по итогам которого 20 января уже следующего года присягу примет следующий президент страны, либо на второй срок вступит действующий глава государства Джо Байден
 
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