Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 02.11.2026 Украина.ру
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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 02.11.2026 Украина.ру
Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282. Об этом Минобороны РФ вечером 1 ноября сообщило в своём телеграм-канале
2026-11-02T00:35
2026-11-02T00:35
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 31 октября до 8:00 мск 1 ноября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона сбиты 235 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 282 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на ЛНР четыре человека погибли, еще двое пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, СВО, Спецоперация, Белгородская область, Нижегородская область, Курская область, Калужская область, Воронежская область, Смоленск, Ростовская область, Московская область, Брянская область, Липецк, Орловская область, Пенза, Рязанская область, Саратовская область, Тверь, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

00:35 02.11.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 02.11.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282. Об этом Минобороны РФ вечером 1 ноября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московского региона.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 31 октября до 8:00 мск 1 ноября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона сбиты 235 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 282 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на ЛНР четыре человека погибли, еще двое пострадали.
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