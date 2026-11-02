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Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках - 02.11.2026 Украина.ру

Минобороны РФ доложило о сбитых над Россией беспилотниках

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 47 украинских беспилотников, за сутки — 282. Об этом Минобороны РФ вечером 1 ноября сообщило в своём телеграм-канале

2026-11-02T00:35

2026-11-02T00:35

2026-11-02T00:35

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов, как правило, проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской, Ростовской областей и Московского региона.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 31 октября до 8:00 мск 1 ноября, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей и Московского региона сбиты 235 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами были уничтожены 282 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что в результате атак ВСУ на ЛНР четыре человека погибли, еще двое пострадали.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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