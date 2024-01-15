https://ukraina.ru/20240115/1052706175.html

США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас

США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас - 15.01.2024 Украина.ру

США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас

15 января с кокусов в Айове стартует длительный и путанный избирательный процесс в США, по итогам которого 20 января уже следующего года присягу примет следующий президент страны, либо на второй срок вступит действующий глава государства Джо Байден

2024-01-15T16:56

2024-01-15T16:56

2024-01-15T16:56

эксклюзив

выборы

сша

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рон десантис

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В США сохраняется одна из самых сложных в мире избирательных систем. Нормы прямой демократии не действуют, а процедура сложилась исторически и предусматривала равенство штатов вне зависимости от разницы численности населения.Выдвижение кандидатовЗа 1,5-2 года до даты президентских выборов (более 150 лет проходят в первый вторник ноября високосного года. В 2024-м они выпали на 5 ноября) Республиканская и Демократическая партии проводят съезды, на которых любой человек может изъявить желание баллотироваться на пост главы государства, после чего их кандидатуры проверяют на соответствие законодательным требованиям. Обычно таковых оказывается несколько сотен.Первичные выборыНа первичных выборах республиканцы и демократы избирают делегатов от штатов, которые летом поедут на национальный партийный съезд и определят имя единого кандидата в президенты от партии.В 35 штатах проводятся праймериз, кокусы — в 15 штатах (Айова, Невада, Аляска, Колорадо, Канзас, Мэн, Гавайи, Айдахо, Вашингтон, Вайоминг, Небраска, Миннесота, Кентукки, Северная Дакота, Юта) и 3 зависимых территориях США: Пуэрто-Рико, Виргинских островах и Северных Марианских островах.По традиции, берущей начало в 1952 году, первый кокус проходит в штате Айова, а первые праймериз – в Нью-Гемпшире.И кокусы, и праймериз бывают двух типов: закрытые (право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии), открытые (голосовать могут все желающие). Бывают и смешанные, когда в одном штате одна партия применяет открытый тип, а в другом — закрытый.Большое значение имеет "супервторник" — день, когда предварительное голосование проводится одновременно в нескольких штатах. В 2024 году он выпадает на 5 марта и пройдёт сразу в 14 штатах.КокусыВ переводе с языка индейцев слово "кокус" переводится как "шумное сборище".Голосование проходит в течение всего двух часов в церквях, школах, библиотеках, университетах. Ни бюллетеней, ни урн нет. Зал, где всё проходит, поделён на сектора, обозначенные табличками с именами кандидатов в президенты. Те избиратели, которые уже определились с выбором, садятся в сектор того политика, которого поддерживают, неопределившихся партийные активисты убеждают присоединиться к ним. Затем членов каждой группы пересчитывают по головам (журналистов просят наклеить на одежду наклейку с фразой "не считайте меня", чтобы не было путаницы).Побеждает кандидат, чья группа самая многочисленная. Если несколько групп одинаковы, то всё решает случай — представители каждой группы тянут из колоды по одной игральной карте, чья старше, кандидат этой группы и побеждает, на некоторых участках предпочитают подбрасывать монетку.ПраймеризЭто прямые выборы. Избиратель берёт бюллетень партии, которую поддерживает, и ставит отметку напротив фамилии политика, претендующего на президентский пост, или имени делегата (как оформить бюллетень, решает руководство штата, которое и организует праймериз). После чего результаты со всех местных участков суммируются и определяется победитель.Каждый штат имеет разное количество делегатов, оно зависит от численности населения. Голоса делегатов распределяются между кандидатами либо по пропорциональной системе, либо по мажоритарной в зависимости от штата. По ходу избирательной кампании имена фаворитов внутрипартийной борьбы известны.Национальные партийные съездыКто станет единым кандидатом на ноябрьских президентских выборах, решается на национальных съездах партий: у республиканцев – 15-18 июля в городе Милуоки (штат Висконсин), у демократов - 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс). Партия действующего главы государства по традиции собирается позже оппонентов.Есть ещё такая категория, как суперделегаты, состоящая из губернаторов, сенаторов, конгрессменов, бывших президентов и вице-президентов страны, местных партийных деятелей, избранных членов Национального комитета партии. Суперделегаты-республиканцы должны, как и обычные делегаты, голосовать за того кандидата, которого поддержал их штат, демократы до выборов 2016 года не были связаны никакими обязательствами и могли поддержать любого из кандидатов, однако в августе 2018-го Национальный комитет Демократической партии ограничил полномочия своих суперделегатов — отныне им запрещено участвовать в первом туре голосования на национальном съезде, но они могут подключиться к последующим турам, если таковые понадобятся.Съезд имеет важное значение ещё и потому, что кандидаты представляют своего соратника, который в случае его победы займёт пост вице-президента. Учитывая, что фавориты обеих партий в предвыборной гонке – Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп – в преклонном возрасте, роль людей, в связке с которым они баллотируются, возрастает в разы по сравнению с предыдущими кампаниями, поскольку именно вице-президенту переходит власти, если глава государства не может исполнять обязанности либо умрёт во время своего президентского срока.Президентские выборыПрезидентские выборы в Соединённых Штатах — не прямые. Избиратели голосуют за выборщиков, и уже они выбирают президента страны. Кого из кандидатов поддерживает тот или иной выборщик, известно заранее, исходя из этого, избиратели и голосуют. По закону выборщик может сам решить, за кого отдать свой голос, но на практике в 48 штатах и федеральном округе Колумбия действует принцип "победитель получает всё", то есть выборщики поддерживают того кандидата, которому отдал предпочтение электорат штата (если кандидат набрал в штате 51% голосов избирателей, то в итоге ему уходят все 100% штата). В штатах Небраска и Мэн двое выборщиков также голосуют, исходя из выбора населения, а ещё двое — так, как проголосовали каждый из двух избирательных округов, входящих в штат.Количество выборщиков равно количеству членов Палаты представителей и Сената от штата. Округ Колумбия, не представленный в Конгрессе, имеет трёх выборщиков.Стоит учитывать, что один голос выборщика имеет разный вес в зависимости от штата, который он представляет. Количество выборщиков определяется численностью населения штата на основе результатов переписи, которая проводится раз в 10 лет, однако она учитывает всех жителей, а не только граждан, обладающих избирательным правом. Отсутствие связи между числом выборщиков и количеством реальных избирателей несколько раз приводило к тому, что кандидаты, получившие поддержку большинства населения всей страны, в итоге проигрывали выборы. Так произошло в 2016 году, за Хиллари Клинтон проголосовало больше избирателей, чем за Дональда Трампа (48,07% против 45,99%), но благодаря поддержке большего количества выборщиков — 304 против 227 — победил миллиардер-республиканец. Таким образом, большинство не всегда решает всё.На 41-й день после президентских выборов (в первый понедельник после второй среды декабря, в 2024 году 16 декабря) голосует коллегия выборщиков. Они собираются в столице штата и отдают голоса за одного из кандидатов, уже зная желание избирателей.Объявление победителя президентских выборовГолоса выборщиков подсчитываются на заседании Конгресса 6 января. Победителем президентских выборов становится кандидат, который набрал 50% + 1 голос. Если абсолютное большинство не получает никто, то решение принимает Палата представителей, причём каждый штат имеет только один голос. Результат определяет простое большинство голосов. Если и Палата представителей не сможет договориться, из двух лидирующих кандидатов выбирает Сенат.Инаугурация президента США и вступление в должность вице-президента проходит 20 января.Уловки демократов на выборах-2024Такая система действует на протяжении долгих и долгих лет, но демократы, опасаясь проигрыша, решили прибегнуть к хитростям, чтобы ослабить позиции Трампа, с огромным отрывом лидирующим среди республиканцев.Во-первых, Байден в 2023 году предложил Национальному комитету Демократической партии новое расписание первичных выборов, в котором на 1-м месте стоят ни Айова и ни Нью-Гэмпшир, а Южная Каролина. И это неспроста: в 2020 году Байден был на грани проигрыша номинации, показав слабые результаты в первых штатах, но его спасли именно избиратели Южной Каролины, и он всё-таки стал кандидатом в президенты. Результаты первых голосующих штатов имеют важное значение даже не из-за количества выборщиков, которое получит тот или иной претендент, — они становятся неким ориентиром уровня поддержки общественности и заставляют сомневающийся электорат внимательнее присмотреться к лидирующим участникам. В политологии это означается специальным термином "momentum" ("разгон").Обычно на кокусах в Айове под одной крышей собирались сразу представители обеих партий, но в этот раз 15 января встретятся только республиканцы, поскольку демократы решили провести в этом штате голосование по почте, а результаты огласят лишь в супервторник, 5 марта. Отсюда вытекает вторая уловка демократов. Часть избирателей решила на день стать республиканцами (зарегистрироваться как сторонники этой партии) и принять участие в кокусах очно, тем самым попытавшись повлиять на выбор конкурента Байдена в президентской гонке.Свои корректировки в процесс может внести и не человеческий фактор. Погода. Айову занесло снегом, авиарейсы задерживаются, поэтому часть избирателей, которые специально летят домой, чтобы проголосовать, могли просто не добраться до штата, а те, кто на месте, — предпочесть остаться дома и не идти на места проведения кокусов. И это станет проверкой на мотивированность электората каждого из претендентов на звание кандидата в президенты от Республиканской партии. Трамп призвал своих сторонников голосовать несмотря ни на что: "Даже если вы отойдёте в мир иной после голосования, оно того стоит".Впрочем, в победе Трампа в Айове сомневаться не приходится. По результатам совместного опроса местной газеты Des Moines Register, телеканала NBC News и компании Mediacom, из респондентов, которые собираются принять участие в кокусах, 48% поддерживают Трампа, 20% - бывшего губернатора Южной Каролины и постоянного представителя США в ООН Никки Хейли, 16% — губернатора Флориды Рона Десантиса, 8% - предприниматель Вивека Рамасвами.В масштабах страны, согласно социологическим исследованиям, Трамп опережает свою ближайшую преследовательницу Хейли, за последнее время совершившую мощный рывок, на 49,4% (61,4% против 11%). Так что, если ему не помешают уголовные преследования и иные проблемы, он попытается взять реванш у Байдена, которому однопартийцы не чинят препонов для переизбрания, при условии, что и он подойдёт к ноябрьскому голосованию в твёрдом уме и добром здравии.А от того, кто на ближайшие 4 года станет президентом США, зависят многие процессы в мировой политике.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

эксклюзив, выборы, сша, президент, дональд трамп, джо байден, праймериз, избирательная система, рон десантис