https://ukraina.ru/20240115/1052698895.html

Провальная встреча в Давосе, ракеты над Курском, гороскоп от Bild . Главное на Украине на 13:00 15 января

Провальная встреча в Давосе, ракеты над Курском, гороскоп от Bild . Главное на Украине на 13:00 15 января - 15.01.2024 Украина.ру

Провальная встреча в Давосе, ракеты над Курском, гороскоп от Bild . Главное на Украине на 13:00 15 января

Встреча по "украинской формуле мира" в Швейцарии закончилась ничем – Bloomberg; в Курской области сбиты украинские ракеты, Захарова прокомментировала "секретные документы о войне России и НАТО"

2024-01-15T13:10

2024-01-15T13:10

2024-01-15T14:09

эксклюзив

хроники

давос

владимир зеленский

украина

курск

мария захарова

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Зеленскому не удалось переманить Глобальный юг на свою сторонуСтраны глобального юга неохотно поддерживают Украину, на встрече в Давосе, где Украина в очередной раз представила "формулу мира" президента Владимира Зеленского, единая позиция выработана не была. Об этом сказано в материале Bloomberg, опубликованном 14 января."Ранее в воскресенье на встрече советников по национальной безопасности, посвященной формуле мира из 10 пунктов, присутствовали 83 страны, в том числе десятки стран Юга, которые до сих пор не желали вставать на сторону Киева в его борьбе с Россией. Теперь Украина намерена организовать саммит на уровне лидеров, однако на встрече, которая также проходила в Давосе, не были определены дата и страна проведения", - пишет издание.В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали. При этом глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.Офис президента (ОП) Украины опубликовал подробный отчет о прошедшей встрече, отметив среди основных тем "похищение детей", "военные преступления России", экологические и экономические последствия боевых действий.Представители ОП, в частности, его глава Андрей Ермак, также выступили перед журналистами.На вопрос журналиста телеканала CNBS, Ермак заявил, что Украина "никогда не пойдет на заморозку конфликта", так как это "неприемлемо для украинского общества". Он выразил оптимистические ожидания на новый транш финансовой помощи от Евросоюза и транш от США, который, по убеждению Ермака, будет согласован в Конгрессе."Мы неоднократно давали свою оценку этому процессу: по сути это разговоры ради разговоров. Это процесс, который не направлен и не может быть направлен на достижение конкретного результата по очевидной простой причине - мы (Россия - ред.) там не участвуем. И без нашего участия какие-либо обсуждения возможны, но лишены перспективы какого-либо результата", - прокомментировал встречу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Зеленский планирует прибыть в Давос в понедельник, 15 января, для участия в экономическом форуме. Bloomberg сообщает, что украинский президент собирается встретиться с главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co, для "консультации по привлечению частного капитала для различных проектов реконструкции Украины."ПВО уничтожила "Точки-У" над КурскомРанее ночью губернатор региона, Роман Старовойт, предупредил жителей о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и призвал сохранять спокойствие."По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты 3 украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!", - написал он в своем телеграм-канале.В пресс-службе Курской атомной электростанции сообщили, что АЭС работает в штатном режиме, предприятию ничего не угрожает."Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сказано в сообщении.На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки № 2, № 3 и № 4. Энергоблок № 1 — в режиме эксплуатации "без генерации", добавили в пресс-службе предприятия.Местные власти также сообщали о ночном обстреле Донецка и Горловки. Информации о погибших или пострадавших не было.Захарова о "гороскопе" от BildНемецкое издание Das Bild на днях опубликовало якобы "секретный документ" Бундесвера. "План" того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, пишут авторы статьи. В Минобороны Германии публикацию Das Bild не прокомментировали.Согласно документу, в июле 2024 года, после успешного наступления на Украине, Россия начнет "сначала скрытую, а затем и открытую" атаку на Запад. Она будет включать кибератаки и "другие формы гибридной войны", главным образом в странах Балтии, утверждает Bild. Затем, пишет издание, произойдут столкновения, после чего Россия начнет масштабные учения с Белоруссией. Ситуация может обостриться в октябре, если Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград."Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфопомойку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", - прокомментировала материал в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Песков также заявил, что предпочел бы не комментировать подобные информационные "утки", которые не гнушается, по его словам, публиковать это издание.

https://ukraina.ru/20240115/1052694784.html

https://ukraina.ru/20240115/1052691602.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, давос, владимир зеленский, украина, курск, мария захарова