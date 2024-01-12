https://ukraina.ru/20240112/1052668575.html

Сунак и Зеленский подписали соглашение, в Великобритании его назвали историческим

Сунак и Зеленский подписали соглашение, в Великобритании его назвали историческим - 12.01.2024 Украина.ру

Сунак и Зеленский подписали соглашение, в Великобритании его назвали историческим

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности, сообщило украинское издание "Бабель"

2024-01-12T17:43

2024-01-12T17:43

2024-01-12T17:43

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12 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил украинскую столицу и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств подписали договор о безопасности. По соглашению Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество. В правительстве Великобритании это соглашение назвали историческим.Также Сунак объявил крупнейший пакет военной помощи Украине в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Новый пакет помощи включает тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на новые дроны.Британский премьер подчеркнул, что это первая договоренность по безопасности, которую подписывает Украина.Общая военная, гуманитарная и экономическая поддержка Украины Великобританией, по данным правительства Соединенного Королевства по состоянию на начало декабря 2023 года, достигла 9,3 миллиарда фунтов стерлингов.Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предостерёг британцев. По его словам, размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны.

https://ukraina.ru/20240112/1052659073.html

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новости, украина, великобритания, риши сунак, владимир зеленский, лондон, киев, соглашение