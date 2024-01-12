https://ukraina.ru/20240112/1052664416.html

Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака

Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака - 12.01.2024 Украина.ру

Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака

Президиум в Верховной Раде Украины задрапировали флагом Великобритании к приезду премьер-министра Риши Сунака. Фото разметил украинский депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 12 января

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

2024-01-12T16:25

новости

украина

великобритания

флаг

верховная рада

риши сунак

ярослав железняк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052662119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a98c0dcf43b87e9364c0ad6ea5c71e27.jpg

"Парламент в ожидании гостей", - прокомментировал Железняк.Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.

https://ukraina.ru/20240112/1052659073.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, флаг, верховная рада, риши сунак, ярослав железняк