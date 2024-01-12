Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
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Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака
Президиум в Верховной Раде Украины задрапировали флагом Великобритании к приезду премьер-министра Риши Сунака. Фото разметил украинский депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 12 января
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
новости
украина
великобритания
флаг
верховная рада
риши сунак
ярослав железняк
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"Парламент в ожидании гостей", - прокомментировал Железняк.Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
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новости, украина, великобритания, флаг, верховная рада, риши сунак, ярослав железняк
Новости, Украина, Великобритания, флаг, Верховная Рада, Риши Сунак, Ярослав Железняк

Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака

16:25 12.01.2024
 
© Залізний нардеп телеграм-канал
© Залізний нардеп телеграм-канал
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Президиум в Верховной Раде Украины задрапировали флагом Великобритании к приезду премьер-министра Риши Сунака. Фото разметил украинский депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 12 января
"Парламент в ожидании гостей", - прокомментировал Железняк.
Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.

Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
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Медведев предостерег "наглых британцев" от объявления войны РоссииЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канал прокомментировал визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Размещение официального воинского контингента Великобритании на Украине будет означать объявление войны, написал он 12 января
 
НовостиУкраинаВеликобританияфлагВерховная РадаРиши СунакЯрослав Железняк
 
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