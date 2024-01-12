https://ukraina.ru/20240112/1052664416.html
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака - 12.01.2024 Украина.ру
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака
Президиум в Верховной Раде Украины задрапировали флагом Великобритании к приезду премьер-министра Риши Сунака. Фото разметил украинский депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 12 января
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
2024-01-12T16:25
новости
украина
великобритания
флаг
верховная рада
риши сунак
ярослав железняк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052662119_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a98c0dcf43b87e9364c0ad6ea5c71e27.jpg
"Парламент в ожидании гостей", - прокомментировал Железняк.Британское издание Independent 12 января сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.
https://ukraina.ru/20240112/1052659073.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0c/1052662119_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f6dc59999fd3adfc2845129b706be479.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, флаг, верховная рада, риши сунак, ярослав железняк
Новости, Украина, Великобритания, флаг, Верховная Рада, Риши Сунак, Ярослав Железняк
Верховную Раду увесили британскими флагами в ожидании Риши Сунака
Президиум в Верховной Раде Украины задрапировали флагом Великобритании к приезду премьер-министра Риши Сунака. Фото разметил украинский депутат Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 12 января
"Парламент в ожидании гостей", - прокомментировал Железняк.
Британское издание Independent 12 января сообщило
, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак
посетит украинскую столицу. Сунак планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским
.
Британский премьер подпишет с президентом Украины британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое обязывает Великобританию предоставлять разведданные, обеспечивать кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку, а также сотрудничество в области оборонной промышленности.
Кроме того, премьер приехал, чтобы огласить новый пакет финансовой помощи Украине.
Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3,19 миллиарда долларов) в 2024-25 годах, что на 200 миллионов фунтов стерлингов больше, чем в предыдущие два года, объявил он.