Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин - 12.01.2024 Украина.ру
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Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин
Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин - 12.01.2024 Украина.ру
Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал заявление главы СВР Нарышкина о том, что США будут вербовать российских студентов, а также рассказал, чего ожидать от выборов в этом году
2024-01-12T12:10
2024-01-12T12:10
видео
алексей мухин
сво
спецоперация
россия
украина
сергей нарышкин
владимир путин
сша
выборы
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00:34 – Заявление главы СВР Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США; 03:52 – Как будут организованы президентские выборы в марте? 05:25 - Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву? 06:37 – Политический рейтинг Олафа Шольца и протесты в ФРГ; 10:35 – Ситуация в Финляндии; 11:46 – Что происходит с экономикой Швеции?
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видео, алексей мухин, сво, спецоперация, россия, украина, сергей нарышкин, владимир путин, сша, выборы, президентские выборы, митинг, оппозиция, германия, олаф шольц, мобилизация, фрг, нато, релоканты, швеция, финляндия, видео
Видео, Алексей Мухин, СВО, Спецоперация, Россия, Украина, Сергей Нарышкин, Владимир Путин, США, выборы, президентские выборы, митинг, оппозиция, Германия, Олаф Шольц, мобилизация, ФРГ, НАТО, релоканты, Швеция, Финляндия

Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин

12:10 12.01.2024
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал заявление главы СВР Нарышкина о том, что США будут вербовать российских студентов, а также рассказал, чего ожидать от выборов в этом году
00:34 – Заявление главы СВР Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США;
03:52 – Как будут организованы президентские выборы в марте?
05:25 - Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву?
06:37 – Политический рейтинг Олафа Шольца и протесты в ФРГ;
10:35 – Ситуация в Финляндии;
11:46 – Что происходит с экономикой Швеции?
 
ВидеоАлексей МухинСВОСпецоперацияРоссияУкраинаСергей НарышкинВладимир ПутинСШАвыборыпрезидентские выборымитингоппозицияГерманияОлаф ШольцмобилизацияФРГНАТОрелокантыШвецияФинляндия
 
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