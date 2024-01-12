https://ukraina.ru/20240112/1052650974.html

Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин

Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин - 12.01.2024 Украина.ру

Почему России выгодно принятие скандального закона о мобилизации на Украине и что замышляют в США - Мухин

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал заявление главы СВР Нарышкина о том, что США будут вербовать российских студентов, а также рассказал, чего ожидать от выборов в этом году

2024-01-12T12:10

2024-01-12T12:10

2024-01-12T12:10

видео

алексей мухин

сво

спецоперация

россия

украина

сергей нарышкин

владимир путин

сша

выборы

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00:34 – Заявление главы СВР Нарышкина о том, что Вашингтон создаёт в России "пятую колонну" из российских студентов в США; 03:52 – Как будут организованы президентские выборы в марте? 05:25 - Скандальный законопроект о мобилизации на Украине: для чего он нужен Киеву? 06:37 – Политический рейтинг Олафа Шольца и протесты в ФРГ; 10:35 – Ситуация в Финляндии; 11:46 – Что происходит с экономикой Швеции?

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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