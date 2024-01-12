Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова - 12.01.2024 Украина.ру
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Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова
Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова - 12.01.2024 Украина.ру
Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 12 января на брифинге пригрозила Латвии за решение передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства
2024-01-12T12:50
2024-01-12T12:50
латвия
новости
украина
россия
зарубежье
мария захарова
москва
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"Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - заверила Захарова.Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов в адрес Москвы.В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации. Это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в прибалтийской республике, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.В декабре глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.Также в конце прошлого года сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы. Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе в "Дом Москвы" установили пост охраны, в помещениях описали имущество и компьютерную технику.Накануне парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности".Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
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латвия, новости, украина, россия, зарубежье, мария захарова, москва
Латвия, Новости, Украина, Россия, Зарубежье, Мария Захарова, Москва

Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова

12:50 12.01.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 12 января на брифинге пригрозила Латвии за решение передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства
"Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - заверила Захарова.
Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов в адрес Москвы.
В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации. Это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в прибалтийской республике, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.
В декабре глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.
Также в конце прошлого года сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы. Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе в "Дом Москвы" установили пост охраны, в помещениях описали имущество и компьютерную технику.
Накануне парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности".
Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.
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16 октября 2023, 23:50
Латвия закрыла погранпереходы на границе с РоссиейЛатвийские контрольно-пропускные пункты Виентули и Педедзе в приграничной с Россией зоне с 16 октября закрыты. Об этом заявил министр внутренних дел Латвии Рихард Козловский.
 
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