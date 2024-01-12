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Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова

Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова - 12.01.2024 Украина.ру

Россия жестко ответит на конфискацию "Дома Москвы" в Латвии - Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 12 января на брифинге пригрозила Латвии за решение передать "Дом Москвы" в Риге в собственность государства

2024-01-12T12:50

2024-01-12T12:50

2024-01-12T12:50

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"Вся ответственность, в том числе и материальная, за подобное беззаконие полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны. Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии", - заверила Захарова.Латвия в последнее время предприняла множество недружественных шагов в адрес Москвы.В частности, в ноябре местный сейм принял поправки к закону о дорожном движении, согласно которым машины с российскими номерами нужно перерегистрировать под угрозой конфискации. Это требование необходимо выполнить до 14 февраля 2024 года. В противном случае автомобили конфискуют, а затем их планируется передать на Украину. Кроме того, за езду на российском транспортном средстве, не зарегистрированном в прибалтийской республике, могут оштрафовать на сумму от 750 до 2000 евро.В декабре глава латвийского Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе заявила, что Рига планирует выслать из страны около тысячи граждан России, которые до 30 ноября не подали документы на ВНЖ или не сдали экзамен по латышскому языку.Также в конце прошлого года сотрудники спецслужб Латвии ворвались в здание культурно-делового центра "Дом Москвы. Работников начали допрашивать, у них также отобрали средства связи. На входе в "Дом Москвы" установили пост охраны, в помещениях описали имущество и компьютерную технику.Накануне парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра в собственность государства "для предотвращения угроз госбезопасности".Владимир Путин, комментируя действия Латвии, отмечал, что если в этой стране продолжат обращаться по-свински к населению, которое хочет жить там, то скоро эти власти столкнутся с ответным отношением.

https://ukraina.ru/20231016/1050241854.html

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латвия, новости, украина, россия, зарубежье, мария захарова, москва