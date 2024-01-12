https://ukraina.ru/20240112/1052646585.html

Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ

Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ - 12.01.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ

Российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом 12 января сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, передает РИА Новости

2024-01-12T07:58

2024-01-12T07:58

2024-01-12T07:58

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"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", - сказал Гордеев.Он уточнил, что уничтожено три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов."В течение суток пресечено пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", - перечислил Гордеев.

https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html

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новости, военные, россия, всу, уничтожение, склады