https://ukraina.ru/20240112/1052646585.html
Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ
Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ - 12.01.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ
Российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом 12 января сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, передает РИА Новости
2024-01-12T07:58
2024-01-12T07:58
2024-01-12T07:58
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"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", - сказал Гордеев.Он уточнил, что уничтожено три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов."В течение суток пресечено пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", - перечислил Гордеев.
https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военные, россия, всу, уничтожение, склады
Новости, военные, Россия, ВСУ, уничтожение, склады
Российские военные уничтожили пункты дислокации ВСУ и склад боеприпасов — Минобороны РФ
Российские войска уничтожили три пункта временной дислокации ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом 12 января сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, передает РИА Новости
"Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражены пункты временной дислокации, опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки, Константиновки, Антоновки и Ильинки", - сказал Гордеев.
Он уточнил, что уничтожено три пункта временной дислокации, пункт управления беспилотной авиацией и полевой склад боеприпасов.
"В течение суток пресечено пять попыток противника провести ротацию боевиков в районах Новомихайловки и Старомайорского. Потери противника составили два пикапа, три минометных расчета и более 145 военнослужащих убитыми и ранеными", - перечислил Гордеев.