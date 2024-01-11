Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти - 11.01.2024 Украина.ру
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Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти
Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти - 11.01.2024 Украина.ру
Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти
Над Тульской областью перехвачен украинский беспилотник, сообщила 11 января пресс-служба Министерства по региональной безопасности Тульской области
2024-01-11T09:39
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Беспилотник не нанёс разрушений, также никто не пострадал.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 11 января украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. В результате атаки пострадавших и возгорания нет.По данным Минобороны России, ночью российские системы ПВО перехватили три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
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новости, россия, беспилотники, бпла, минобороны рф
Новости, Россия, беспилотники, БПЛА, Минобороны РФ

Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти

09:39 11.01.2024 (обновлено: 09:40 11.01.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШкола БПЛА спецназа "Ахмат" в зоне СВО
Школа БПЛА спецназа Ахмат в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Над Тульской областью перехвачен украинский беспилотник, сообщила 11 января пресс-служба Министерства по региональной безопасности Тульской области

"11 января над территорией Тульской области вдали от населенных пунктов дежурными средствами ПВО Минобороны России был перехвачен БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.

Беспилотник не нанёс разрушений, также никто не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 11 января украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. В результате атаки пострадавших и возгорания нет.
По данным Минобороны России, ночью российские системы ПВО перехватили три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2024
9 января, 18:08
"Как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти ещё хуже". 2024 год для Украины глазами западных СМИНачало года – пора прогнозов. Ключевое место для западных СМИ в них, естественно, занимает Украина. Однако ничего хорошего в 2024-м ей не сулят
 
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