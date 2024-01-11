Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти
09:39 11.01.2024 (обновлено: 09:40 11.01.2024)
Над Тульской областью перехвачен украинский беспилотник, сообщила 11 января пресс-служба Министерства по региональной безопасности Тульской области
"11 января над территорией Тульской области вдали от населенных пунктов дежурными средствами ПВО Минобороны России был перехвачен БПЛА самолетного типа", - говорится в сообщении.
Беспилотник не нанёс разрушений, также никто не пострадал.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в ночь на 11 января украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов региона. В результате атаки пострадавших и возгорания нет.
По данным Минобороны России, ночью российские системы ПВО перехватили три украинских дрона над Ростовской, Тульской и Калужской областями.