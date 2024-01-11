Над Тульской областью перехвачен украинский дрон - власти

"Как бы плохи ни были дела, они всегда могут пойти ещё хуже". 2024 год для Украины глазами западных СМИ

Начало года – пора прогнозов. Ключевое место для западных СМИ в них, естественно, занимает Украина. Однако ничего хорошего в 2024-м ей не сулят