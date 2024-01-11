https://ukraina.ru/20240111/1052624465.html

ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение

ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение - 11.01.2024 Украина.ру

ВСУ не хватит людей и оружия. Россия обрушит украинский фронт в войне на истощение

После провала украинского контрнаступления ситуация на фронте практически застыла, не считая, конечно, освобождения Марьинки. Сейчас многонедельные бои идут не за города, а за посадки, а продвижение составляет от 200 до 500 метров в сутки

2024-01-11T12:32

2024-01-11T12:32

2024-01-11T13:13

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Когда линия боевого соприкосновения с помощью беспилотников просвечивается на десятки километров, невозможно скрытно от противника сосредоточить ударный кулак и провести внезапное наступление. Что в таком случае делать? На что надеяться?О том, чего еще не хватает российской армии, чтобы обвалить украинский фронт и победить ВСУ на поле боя, рассказал изданию Украина.ру штабист из ДНР с позывным «Оцелот».«Первое, надо преодолеть доминирование украинской артиллерии над российской в плане дальнобойности и веса снарядов, а также доминирование в средствах контрбатарейной борьбы.Вот смотрите, чем современная война отличается от прежних войн. Раньше при Ватерлоо или на Бородино в атаку ходили под барабанный бой и с сомкнутыми рядами. Артиллерия выбивала группами солдат, оставшиеся смыкали ряды и снова под барабанный бой по трупам своих боевых товарищей наступали на позиции врага.Теперь никто так в атаку не ходит. Это невозможно. Это надо быть каким-нибудь шахидом или мазохистом. Сейчас тактика такая: разбить бетон, за которым укрывается враг и его техника с помощью артиллерии и авиации до основания, а потом, когда на вражеских позициях почти никого не осталось, зачищать их, подавляя оставшиеся немногочисленные очаги сопротивления», — указывает Оцелот.Но чтобы разбить бетонные укрепления нужна дальнобойная артиллерия, чтобы не попасть под ответный артиллерийский удар в рамках контрбатарейной борьбы и тяжелые снаряды. У украинцев такая артиллерия есть. Она предоставлена НАТО. Так, американская 155-мм гаубица М-777 («Три топора») может бить на максимальное расстояние до 40 км. Вес снаряда — 43 кг. Это тяжелый снаряд. Очень разрушительный.Для сравнения. Российская армия работает с калибром 122 мм и 152 мм. Например, самоходная гаубица «Мста» бьет на расстояние до 36 км, но это если с ракетным приводом. А так стандартная дальность — 24–28 км. Вес снаряда такой же, как и у «Трех топоров», — 43 кг.152-мм самоходка «Акация» стандартно бьет на стандартное расстояние в 17 км, а «Три топора» обычным стандартным снарядом бьет на расстояние в 24 км. Разница ощутима.«У Украины меньше артиллерии, но она дальнобойнее, а у нас в большинстве случаев преобладает не "Мста", а еще советская артиллерия или сделанная еще по советским стандартам, которая не отличается дальнобойностью», — поясняет Оцелот.Второе. У России нет подавляющего господства в воздухе. Украинская система ПВО хорошо интегрирована в натовскую спутниковую систему.«Из-за этого ее тяжело вскрыть. Она может незамеченной бить по нашим самолетам из засады. Поэтому нашей авиации почти невозможно близко подлетать к линии фронта, как это было в первые месяцы СВО и массово уничтожать украинскую технику. Из-за этого получило такое распространение применение барражирующего боеприпаса, "Ланцет"», — полагает наш собеседник.Третье. Нужно большее количество личного состава. Но его нельзя резко увеличить без мобилизации. Однако мобилизации не будет. Российское командование сделало ставку на добровольцев. По мнению Оцелота, по всей вероятности, Россия выиграет эту войну, только если она будет войной на истощение — у Украины в ней нет никаких шансов:«Пока еще нельзя говорить о том, что Украина и ВСУ сломлены и морально истощены. Пока для этого нет серьезных оснований. Приведу такой пример. Это соотношение между убитыми и сдавшимися в плен. Сейчас на поле боя по сводкам нашего министерства обороны гибнет до 5 тысяч украинцев в неделю, а в плен сдается за этот же период времени около 50 человек. Во Франции 1940 года, которая потерпела сокрушительное поражение, сдавшихся в плен французов было больше, чем погибших. Самоочевидно, что французы просто не хотели воевать. Украинцы же пока воевать хотят.Но к моральному надлому всё идет. Для Украины эта война вроде как война экзистенциальная — речь идет о выживании государства. Но вот посмотрите, что в политических сферах происходит вокруг закона о мобилизации. И Порошенко, и Тимошенко говорят о том, что надо изменить условия ее проведения, чтоб она не была тотальной. Такой подход мог быть у Америки и Австралии во время Вьетнамской войны, которая ни для Америки, ни для Австралии не была экзистенциальной, но у Украины такого подхода быть просто не может. Но он есть! Значит, украинские политики чувствуют, что большинство украинцев не готово к экзистенциальной войне и ее не хочет. Им она не нужна. Значит, идти на фронт они категорически не хотят. Если ВСУ не удастся мобилизация, то всё, рано или поздно фронт рухнет, так как резервов у украинского командования не будет».Наш собеседник полагает, что российское руководство вряд ли сейчас в рамках войны на истощение отдаст приказ о наступлении, так как это приведет к значительным потерям личного состава. Оно будет выжидать и медленно продвигаться вперед.Также не стоит ждать, что будет уничтожена украинская энергетика.«Чтобы нанести ей максимальный урон, надо бить ракетами по распределительным системам атомных электростанций. Зимой это вряд ли произойдет, так как это нанесло бы максимальный урон гражданскому населению, которое Россия считает своим. Если этих ударов не было летом, то вряд ли они будут зимой», — не сомневается Оцелот.Ставка российским руководством в рамках войны на истощение будет сделана на:— постепенное перемалывание личного состава и техники ВСУ; — усталость украинцев от войны и потерю ими воли защищаться; — усталость Запада от войны и на снижение военной и финансовой помощи Украине; — наращивание ВС РФ вооружений и передовых военных технологий. Чудо на фронте случится тогда, когда украинский фронт рухнет, а рухнет он, когда Украина будет истощена в самом широком смысле этого слова.

https://ukraina.ru/20240110/1052621203.html

https://ukraina.ru/20240109/1052590390.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация