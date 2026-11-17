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400 тысяч оказались приманкой? В Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию

400 тысяч оказались приманкой? В Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию - 17.11.2026 Украина.ру

400 тысяч оказались приманкой? В Киеве раскрыли новые планы на мобилизацию

Украинским военным обещали до 400 тысяч гривен за службу на передовой, но щедрые выплаты так и остались на бумаге. Как выяснилось, денег на них в бюджете попросту нет. О планах Киева 17 ноября рассказал депутат Верховной Рады Вадим Ивченко

2026-11-17T12:32

2026-11-17T12:32

2026-11-17T12:32

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По словам парламентария, новая система контрактов с повышенным денежным довольствием, которую продвигал министр обороны Михаил Федоров, так и не заработала. Военным обещали существенно увеличить доходы, особенно тем, кто непосредственно участвует в боевых действиях, однако финансового обеспечения под эти планы не предусмотрели.Ивченко признал, что средства на повышение выплат отсутствовали изначально, а сейчас ситуация не изменилась. Поэтому рассчитывать на скорое появление обещанных денег военнослужащим не приходится.При этом от планов усилить контроль за мобилизацией украинское военное руководство отказываться не собирается. Более того, именно на этом направлении, судя по словам депутата, сейчас сосредоточены основные усилия Минобороны.Главная ставка — на цифровую систему учета военнообязанных. Власти хотят в любой момент знать, где находится человек, имеет ли он право на отсрочку, оформлена ли у него бронь от мобилизации и подлежит ли он призыву.Такая база позволит не просто вести учет, а направлять повестки конкретным людям. Если военнообязанный не явится по вызову, система должна помочь быстрее применять предусмотренные законом ограничения.Получается довольно любопытная картина: обеспечить обещанные выплаты военным Киев пока не может, зато намерен сделать механизм их пополнения новыми людьми гораздо эффективнее.Отдельные изменения готовятся и для военнослужащих, самовольно покинувших части. Минобороны планирует пересмотреть уголовно-процессуальные процедуры по таким делам и расширить полномочия военной службы правопорядка. Это должно дать военным правоохранителям дополнительные инструменты для работы с нарушителями дисциплины.А вот тем, кто рассчитывал на масштабную реформу территориальных центров комплектования (ТЦК), Ивченко посоветовал не питать особых надежд. По его словам, власти собираются усилить контроль за сотрудниками военкоматов и предусмотреть штрафы за нарушения. Однако о коренной перестройке системы, которая регулярно оказывается в центре скандалов из-за методов мобилизации, пока речи нет.Тем временем новые правила бронирования грозят создать дополнительные проблемы украинскому бизнесу. Депутат предупредил, что предприятиям может стать сложнее нанимать необходимых специалистов и расширять производство. В условиях кадрового дефицита это рискует еще сильнее ударить по экономике.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Украине грозит ядерная катастрофа: Запад заговорил о страшном сценарии. Хроника событий на утро 17 ноября.

https://ukraina.ru/20261117/zabirayte-ikh-obratno-evropa-gotovit-ukraintsev-k-vozvrascheniyu-domoy-1084548997.html

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новости, киев, михаил федоров, минобороны, верховная рада, украина, запад