https://ukraina.ru/20240110/1052612561.html
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин - 10.01.2024 Украина.ру
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин
Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь
2024-01-10T14:12
2024-01-10T14:12
2024-01-10T14:12
владимир путин
экономика
европа
новости
россия
страна
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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"У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной.В ходе этой же встречи он подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.
https://ukraina.ru/20240110/1052608585.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, экономика, европа, новости, россия, страна
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин
Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь
"У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной.
"Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - подытожил российский лидер.
В ходе этой же встречи он подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.