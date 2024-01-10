Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин - 10.01.2024 Украина.ру
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Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин - 10.01.2024 Украина.ру
Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин
Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь
2024-01-10T14:12
2024-01-10T14:12
владимир путин
экономика
европа
новости
россия
страна
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"У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной.В ходе этой же встречи он подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.
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владимир путин, экономика, европа, новости, россия, страна
Владимир Путин, экономика, Европа, Новости, Россия, страна

Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин

14:12 10.01.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума "РЭН-2023"
Президент РФ В. Путин выступил на пленарном заседании форума РЭН-2023 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь
"У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной.
"Сильная и идущая вперед, уверенно смотрящая вперед. Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года", - подытожил российский лидер.
В ходе этой же встречи он подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Анадырь - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
13:31
"Должны отгулять": Путин внес ясность в вопрос об отпуске для раненых бойцовСитуация с краткосрочными отпусками военнослужащим после ранения исправляется. Об этом 10 января заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с жителями Анадыря
 
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