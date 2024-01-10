https://ukraina.ru/20240110/1052612561.html

Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин

Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин - 10.01.2024 Украина.ру

Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной - Путин

Россия является самодостаточной страной во всех смыслах, сильной и идущей вперед, это самый важный итог прошлого года, заявил 10 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с жителями города Анадырь

2024-01-10T14:12

2024-01-10T14:12

2024-01-10T14:12

владимир путин

экономика

европа

новости

россия

страна

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"У них у всех (у Запада) проблем выше крыши, несопоставимо даже с нашими проблемами. Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшие времена - у нас рост, а у них падение. Ну сейчас не будем, это детали, мы не радуемся этому, не "зубоскалим". Но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия показала всему миру, что является самодостаточной страной.В ходе этой же встречи он подчеркнул, что все люди, которые с оружием в руках защищают Россию, должны иметь равные гарантии и поддержку от государства.

https://ukraina.ru/20240110/1052608585.html

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2024

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владимир путин, экономика, европа, новости, россия, страна